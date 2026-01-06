Experten: ”Det är en del att fundera på i Kanada”

Efter två raka uttåg i kvartsfinal har Kanada säkrat en JVM-medalj igen. Den ensidiga bronsmatchen mot Finland slutade 6–3 till favoriterna.

– Hade det blivit ett tredje JVM i rad där Kanada inte tar medalj så hade det varit… jag ska inte säga fiasko, men… säger Håkan Loob i SVT.

SVT:s Jonas Andersson kritisk mot Kanada efter JVM-bronset. Foto: Bildbyrån (montage).

Finland kunde inte ställa om och stå för nytt personbästa efter den långa semifinalen mot Sverige. Kanada, som förlorade sin lika dramatiska match mot Tjeckien, var hungriga efter revansch, och säkrade även ett 6–3-resultat.

– Det är ett Kanada som har höga toppar, men också djupa dalar. Bitvis när de får spela sin ishockey, då tänker man ”det går inte att slå det här laget”. Sen nästa sekvens så kommer de här djupa dalarna, säger SVT:s Jonas Andersson kritiskt i sändningen efter säkrade bronset och fortsätter:

– Är det något vi lärt oss av den här turneringen så är det, det är inte då du vinner. Du behöver en jämnhet. Den har inte funnits i det här kanadensiska laget och inte i de två senaste upplagorna heller. Det är en del att fundera på i Kanada.

Loob om Kanada: ”Fanns brister”

Med det var inte helt utan öppningar för Finland att ta sig tillbaka in i matchen.

– Jag kan tycka att det är godkänt, men det fanns brister i det här laget. Framförallt på backsidan, säger SVT:s Håkan Loob.

1–0 kom redan efter 1.10 från Sam O’Reilly, innan Finland svarade kort därefter genom Arrtu Välilä, och så fortsatte det även senare i perioden. Braeden Cootes blev 2–1-målskytt och Julius Miettinen svarade några minuter senare i ett powerplay. Hade det inte varit för Lasse Boelius utvisning hade även 2–2 kanske stått sig in i paus.

I andra perioden såg Porter Martone snabbt till att döda det finska hopp som fanns kvar. Framspelad av Tij Iginla blev kaptenen 4–2-målskytten.

Gavin McKenna stängde det hela med 6–3 i tredje efter att Petteri Rimpinen stått för en jätteräddning.

Kanada – Finland: 6–3 (3–2, 2–1, 1–0)

Kanada: O’Reilly (2), Cootes, Parekh, Martone, McKenna.

Finland: Välilä, Miettinen, Ruohonen.

Source: Canada U20 @ Elite Prospects