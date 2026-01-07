Ringde storebror – mitt i firandet: ”Hörde inte så mycket…”

Ivar Stenberg och Sverige blev junior-världsmästare i ishockey. Efter segern i JVM-finalen ringde han upp storebror Otto Stenberg från firandet.

— Jag hörde inte så mycket eftersom det var ganska livat inne i omklädningsrummet, säger St. Louis Blues-forwarden.

Ivar ringde upp Otto Stenberg efter JVM-finalen.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Det har gått ett dygn sedan Sverige för tredje gången i historien kan titulera sig bäst i världen på juniorsidan. Det efter en finalvinst mot Tjeckien med 4-2. Trots en nästan perfekt genomförd match blev det tufft mot slutet och tjeckerna gick från 3-0 till 3-2. Men då klev Ivar Stenberg fram och satte 4-2 i tom bur.

— Det var väldigt roligt. Det blev lite stressigt, men jag kände mig ändå ganska säker eftersom det bara var 23 sekunder kvar när dom gjorde 3-2 målet, säger Otto Stenberg till hockeysverige.se och fortsätter:

— Jag tycker att det ändå kändes bra. När dessutom backen ramlade och Ivar fick pucken kändes det riktigt skönt och var väldigt kul.

Otto Stenberg försökte ha ett samtal med brorsan redan efter matchen, men det gick så där…

— Han ringde till mig, men jag hörde inte så mycket eftersom det var ganska livat inne i omklädningsrummet, säger Otto Stenberg med ett skratt och fortsätter:

— Jag skrev lite till honom, men han har väl fått en del meddelanden idag. Jag får prata med honom då det lugnat ner sig lite.

Otto Stenberg om JVM-finalen: ”Han studsade upp”

18-åringen från Stenungssund svarade för fyra mål och totalt tio poäng på lagets sju matcher.

— Han blev bättre och bättre. Jag tror att det var en liten omställning att komma från SHL och allt det där. Första tre matcherna blev att han hade mycket puck och försökte mycket.

— När han behövdes som mest tycker jag att han spelade bra. SVT-experterna tyckte att han inte var så bra, men jag tycker att han studsade upp, spelade bra och levererade, vilket var kul.

Juniorkronorna tog första svenska guldet på 14 år.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Ivar Stenberg hade en väldig press på sig inför turneringen med många ögon som förväntade sig att han skulle leverera. Det här tycker Otto Stenberg att han hanterade bra.

— Klart att det var många som förväntade sig att han skulle vara bra i varje match. Jag tror han har ett ganska bra ”swag” och tänker inte så mycket på allt annat. Han gör sin grej och då blir det bra.

”Tjeckerna hade egentligen ingenting”

Hur ser du på lagets prestation?

— Den var bra. Jag tycker matchen igår var riktigt stark och dom stängde ner tjeckerna totalt. Tjeckerna hade egentligen ingenting. Det kändes som att dom var en riktigt bra lagmaskin.

Är just lagmaskinen du ser som nyckeln till att Sverige vann samtliga sina matcher i turneringen?

— Ja, det tror jag absolut. Man har fått ihop en bra grupp så det var kul för dom.

Vem ser du som bästa svenska spelare i turneringen?

— Målvakten, Love. Han var riktigt bra och hade många bra räddningar i finalen, avslutar Otto Stenberg samtidigt som han kliver ur bilen utanför hemmet i St. Louis.