Hyllningen: "Ny nivå"

Milan Sundström bildade kedja med Eddie Genborg och Theo Stockselius. Foto: Expressen/skärmklipp/bildbyrån

Juniorkronorna inledde fem-nationsturneringen i Nyköping med match mot Slovakien under onsdagskvällen. Det som främst stack ut inför matchen var att MoDo Hockeys Milan Sundström - som slagit igenom i Hockeyallsvenskan under hösten - fick bilda förstakedja tillsammans med Timrå IKs Eddie Genborg och Djurgårdens IF Hockeys Theo Stockselius.

Sverige inledde matchen piggt och tog också ledningen redan efter 2.21 när Växjö Lakers Morgan Anderberg kunde ge Juniorkronorna ledningen fint framspelad av Alexander Command - som haft en tuff start på säsongen i Örebro Hockey.

Hyllar kedjekamraterna

Drygt halvvägs in i den första perioden var det sedan dags för förstakedjan att presentera sig när Eddie Genborg kunde raka in 2-0 framspelad av Milan Sundström efter ett vackert anfall.

-- Ja, jag vet inte. Försökte bara hitta honom på bortre så gick den genom deras back på något sätt, så det var skönt, sa Sundström i pausintervjun och passade samtidigt på att hylla sina kedjekamrater.

-- Det är roligt såklart, det är lite ny nivå kan man säga, jag är glad att jag får lira med dem.

Dråpliga självmålet

Den andra perioden blev sedan mållös innan Linköping HCs Loke Krantz kunde öka på till 3-0 när han åkte sig fri och med en backhand-dragning överlistade Slovakiens Patrik Brezani. Kort därefter åkte Slovakien på en utvisning. I samband med den avvaktande utvisningen skedde sedan matchens dråpligaste situation.

Theo Stockselius sökte Ola Palme uppe på blå när Sverige spelade sex mot fem. Istället studsade pucken över bladet på Palme, gick via långsargen i mittzonen och hela vägen ner i egen bur.

Stockselius fick dock revansch några minuter senare när han pillade in Sveriges fjärde mål i matchen i powerplay.

Sverige vann till slut matchen med 4-1. Bäste poängplockare för Sverige var Loke Krantz med sina 1+1.

Juniorkronorna - Slovakien 4-1 (2-0, 0-0, 2-1)

Juniorkronorna: Morgan Anderberg, Eddie Genborg, Loke Krantz, Theo Stockselius

Slovakien: Martin Kalis