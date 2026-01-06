Hyllas av brorsan efter JVM-guldet: ”Hur bra som helst”

Victor Eklund utsågs till bästa svensk i JVM-finalen mot Tjeckien.

I TV-soffan följde William Eklund lillebrorsans guldmatch.

– Han gör det hur bra som helst genom hela matchen, säger San Jose-stjärnan till Hockeysverige.se.

William och Victor Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist & Joel Marklund/Bildbyrån

Under natten till tisdag, svensk tid, säkrade Sverige JVM-guldet efter finalseger med 4–2 mot Tjeckien. Som bästa spelare i Juniorkronorna i finalen utsågs Victor Eklund och en som såklart följde matchen var JVM-hjältens bror, William Eklund, som till vardags spelar för San José Sharks.

– Killarnas prestation var väldigt bra genom hela matchen, säger William Eklund till Hockeysverige.se timmen efter slutsignalen i St. Paul.

– Det var sjukt imponerande att se hur avslappnat dom spelade. Nu blev det lite jobbigt i slutet, men dom klarade av det ändå.

Hur var känslan hos dig då Ivar Stenberg satte 4–2 pucken i tom kasse?

– Jag är verkligen glad för deras skull och dom förtjänade det här sjukt mycket.

Christian, Victor och William Eklund från 2021. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hyllar brorsan: ”Imponerad av honom”

Din bror blev matchens lirare i finalen, hur ser du på hans match?

– Jättebra och jag är imponerad av honom också. Han gör det hur bra som helst genom hela matchen, säger William Eklund som inte hunnit prata med sin Victor.

– Nej, det har jag inte hunnit så det får bli lite senare idag.

Hur ser du på Sveriges prestation som går obesegrade genom turneringen?

– Det måste vara en av dom mest dominerande lagen på väldigt länge. Väldigt bra gjort och man fick till en lagkemi, vilket man gjorde bra. Sjuk kul att se.

Vad tror du det här betyder för svensk hockey framåt?

– Mycket att vi är bäst. Det är vad det handlar om. Det är mycket att man pratar om att tävla om medaljer, men jag tycker det viktiga är att tävla om att vara bäst. Det säger något om finalen, avslutar William Eklund.

