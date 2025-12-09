Här är Slovakiens trupp i JVM 2025/2026

Flera svenskbekantingar tar plats i Slovakiens JVM-trupp till mästerskapet i USA, 2025/2026.

Michal Svrcek är en av de uttagna.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Slovakien har åkt ur i kvartsfinal tre år i rad, men har inte gått längre än just kvartsfinal sedan de skrällde sig till en bronsmedalj i JVM 2015. Nu har man tagit ut bruttotruppen till årets mästerskap.

I laget finns tidigare Örebrotalangen Luka Radivojevic, men också Brynäs Västeåsutlånade forward Michal Svrcek, samt Luleås Patrik Rusznyak och MoDos Alex Zalesak. Svrcek är en av tre draftade spelare. De övriga är målvakten Michel Pradel och forwarden Jan Chovan.

28 spelare har tagits ut. Några spelare kommer alltså gallras bort inför premiären.

Slovakien spelar i samma grupp som USA, Sverige, Tyskland och Schweiz och möter Juniorkronorna i premiären den 26:e december klockan 19:00.

Slovakiens trupp i JVM 2025/2026

Source: Slovakia U20 @ Elite Prospects