Här är Schweiz trupp i JVM 2025/2026
Schweiz har tagit ut det lag som ska försöka ta dem vidare från gruppspelet för femte året i följd. I laget finns tre spelare som huserar i svenska klubbar – och en spelare som är halvsvensk.
Schweiz har åkt ur i kvartsfinal tre år i rad, och har inte gått längre än just kvartsfinal sedan de skrällde och slog ut ett stjärntätt svenskt lag vid JVM 2019. Nu har man tagit ut bruttotruppen till årets mästerskap.
Truppen består just nu av 29 spelare och flera spelare kommer gallras bort inför premiären. Just nu har man tre målvakter, tio backar och 16 forwards uttagna. Vi kan räkna med att två backar och två forwards försvinner.
Ur en svensk synvinkel är Gian Meier, Joel Grossniklaus och Jamiro Reber lite extra intressanta. De spelar för Frölunda, Malmö och HV71. Dessutom är halvsvenske Ludvig Johnson uttagen. Den draftade backtalangen spelar i Fribourg-Gottéron till vardags.
Precis som ifjol är Jonah Neuenschwander uttagen. Han är född 2009 (!) och spelar alltså mot spelare som är tre år äldre än han själv. 16-åringen spelade tre matcher redan i förra årets turnering och blev då den blott fjärde U16-spelaren någonsin att få spela U20-VM. Han har gjort sex poäng på 18 matcher i den schweiziska högstaligan den här säsongen.
Schweiz spelar i samma grupp som USA, Sverige, Tyskland och Slovakien och möter Juniorkronorna den 28:e december klockan 19:00.
Schweiz trupp i JVM 2025/2025
Målvakter
Christian Kirsch
Phileas Lachat
Elijah Neuenschwander
Backar
Niklas Blessing
Mischa Geisser
Ludvig Johnson
Nik Lehmann
Gian Meier
Leon Muggli
Simon Müller
Basile Sansonnens
Daniil Ustinkov
Guus van der Kaaij
Forwards
Mike Aeschlimann
Robin Antenen
Nathan Borradori
David Bosson
Nolan Cattin
Lenny Giger
Joel Grossniklaus
Kevin Haas
Cyrill Henry
Kimi Körbler
Paul Mottard
Jonah Neuenschwander
Jamiro Reber
Lars Steiner
Beni Waidacher
Loris Wey
