Här är Schweiz trupp i JVM 2025/2026

Schweiz har tagit ut det lag som ska försöka ta dem vidare från gruppspelet för femte året i följd. I laget finns tre spelare som huserar i svenska klubbar – och en spelare som är halvsvensk.

Jamiro Reber får spela JVM för Schweiz.

Foto: Bildbyrån.

Schweiz har åkt ur i kvartsfinal tre år i rad, och har inte gått längre än just kvartsfinal sedan de skrällde och slog ut ett stjärntätt svenskt lag vid JVM 2019. Nu har man tagit ut bruttotruppen till årets mästerskap.

Truppen består just nu av 29 spelare och flera spelare kommer gallras bort inför premiären. Just nu har man tre målvakter, tio backar och 16 forwards uttagna. Vi kan räkna med att två backar och två forwards försvinner.

Ur en svensk synvinkel är Gian Meier, Joel Grossniklaus och Jamiro Reber lite extra intressanta. De spelar för Frölunda, Malmö och HV71. Dessutom är halvsvenske Ludvig Johnson uttagen. Den draftade backtalangen spelar i Fribourg-Gottéron till vardags.

Precis som ifjol är Jonah Neuenschwander uttagen. Han är född 2009 (!) och spelar alltså mot spelare som är tre år äldre än han själv. 16-åringen spelade tre matcher redan i förra årets turnering och blev då den blott fjärde U16-spelaren någonsin att få spela U20-VM. Han har gjort sex poäng på 18 matcher i den schweiziska högstaligan den här säsongen.

Schweiz spelar i samma grupp som USA, Sverige, Tyskland och Slovakien och möter Juniorkronorna den 28:e december klockan 19:00.

Schweiz trupp i JVM 2025/2025

Målvakter

Christian Kirsch

Phileas Lachat

Elijah Neuenschwander

Backar

Niklas Blessing

Mischa Geisser

Ludvig Johnson

Nik Lehmann

Gian Meier

Leon Muggli

Simon Müller

Basile Sansonnens

Daniil Ustinkov

Guus van der Kaaij

Forwards

Mike Aeschlimann

Robin Antenen

Nathan Borradori

David Bosson

Nolan Cattin

Lenny Giger

Joel Grossniklaus

Kevin Haas

Cyrill Henry

Kimi Körbler

Paul Mottard

Jonah Neuenschwander

Jamiro Reber

Lars Steiner

Beni Waidacher

Loris Wey