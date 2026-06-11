Kommer Edmonton Oilers att anställa Mike Babcock? Foto: Eric Canha/CSM via ZUMA Wire.

Columbus Blue Jackets anställning av Mike Babcock, 2023, slutade i en ny storm där "skandaltränaren" anklagades för att ha krävt spelarna att dela med sig av privata bilder på sina mobiltelefoner. Men när Edmonton Oilers nu undersöker huruvida de kan anställa 63-åringen kommer nya uppgifter som menar att detta inte var det som till slut ledde till Babcocks avgång.

Efter att spelarfacket, NHLPA, begärt att ligan utreder anklagelserna, uppger initierade Frank Seravalli nu ovanstående.

"Om Oilers väljer att fortsätta undersöka Mike Babcock-spåret säger källor att NHLPA mottagit "betydande" ytterligare anklagelserna från sin egen utredning med spelare, som inte offentliggjordes 2023. Dessa presenterades för NHL innan hans avgång", skriver Seravalli på X.

Insidern fortsätter sedan med att förklara att det var dessa efterföljande, okända, anklagelser som ledde till att tränaren klev av jobbet innan sin första match. Inte att Babcock krävde att få se spelarnas bilder, som tidigare rapporterat.

NHLPA begär fördröjning av anställningen

Efter nyheten om att Edmonton Oilers undersöker en anställning av Mike Babcock har reaktionerna varit starka. Detta i och med hans historik, inte bara i Columbus Blue Jackets, utan även i tidigare roller. När Toronto Maple Leafs gjorde sig av med tränaren 2019 anklagades han exempelvis för fysiska och mentala övergrepp på spelare. Därefter försvann han från ligan, innan Columbus ringde. Nu har återigen tagit ett steg bort från hockeyn, efter Blue Jackets-beskedet.

Mike Babcock har två OS-guld (2010 och 2014), en Stanley Cup-titel med Detroit Red Wings 2008, med mer på sin meritlista. Men även det sistnämnda kantades av kritik. Tidigare spelare som Mike Commodore och Johan Franzén har i efterhand varit hårda mot Babcocks ledarskap .

Blickar vi tillbaka mot situationen idag, menar Frank Seravalli att NHLPA specifikt begärt att NHL ska fördröja en eventuell anställning av Babcock i Edmonton. Detta tills en formell utredning har genomförts. Ingen tidsplan finns i nuläget.