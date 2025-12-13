Här är Finlands trupp till JVM 2026
Finland har tagit ut sitt lag till JVM 2026. Stjärnan Konsta Helenius saknas samtidigt som det är flera återvändare från förra årets finallag.
Även Frölundas Max Westergård är uttagen.
Som alltid kommer Finland in i JVM som en joker. Nationen har sällan det bästa laget på pappret men går ofta långt i turneringen. Förra året blev det en final mot USA där man förlorade på övertiden. Nu har de tagit ut truppen till årets turnering.
Där flera återvändare från förra året hittas.
Inte minst målvakten Petteri Rimpinen som hade en succéartad turnering förra året och stundtals stod på huvudet. De stora namnen är annars Aron Kiviharju på backsidan, som var kapten redan förra året och Emil Hemming på forwardssidan. Samtidigt saknas Konsta Helenius i nuläget. Han är deras bästa spelare i 06-kullen och spelar just nu i AHL.
Det återstår att se om Buffalo Sabres väljer att släppa honom eller inte. Men just nu är han alltså inte med i truppen.
Det är däremot Max Westergård, till vardags i Frölunda, som gör sitt första junior-VM. De har också en 08:a med i sitt lag i form av Oliver Suvanto.
Finlands trupp till JVM 2026
Målvakter:
Patrik Kerkola, KalPa
Petteri Rimpinen, Kiekko-Esbo
Kim Saarinen, HPK
Backar:
Lasse Boelius, Ässät
Mitja Jokinen, TPS
Aron Kiviharju, Helsingfors
Daniel Nieminen, Pelicans
Niklas Nykyri, Helsingfors
Juho Piiparinen, Tappara
Veeti Väisänen, Medicine Hat Tigers
Arttu Välilä, Lukko
Forwards:
Emil Hemming, Barrie Colts
Joki Atte, Lukko
Onni Kalto, Oshawa Generals
Aatos Koivu, TPS
Jasper Kuhta, Ottawa 67’s
Julius Miettinen, Everett Silvertips
Kasper Pikkarainen, TPS
Heikki Ruohonen, Harvard University
Joona Saarelainen, KalPa
Oliver Suvanto, Tappara
Leo Tuuva, Lukko
Matias Vanhanen, Everett Silvertips
Roope Vesterinen, HPK
Max Westergård, Frölunda
