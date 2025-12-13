Finland har tagit ut sitt lag till JVM 2026. Stjärnan Konsta Helenius saknas samtidigt som det är flera återvändare från förra årets finallag.

Även Frölundas Max Westergård är uttagen.

Här är Finlands trupp till JVM 2026.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Som alltid kommer Finland in i JVM som en joker. Nationen har sällan det bästa laget på pappret men går ofta långt i turneringen. Förra året blev det en final mot USA där man förlorade på övertiden. Nu har de tagit ut truppen till årets turnering.

Där flera återvändare från förra året hittas.

Inte minst målvakten Petteri Rimpinen som hade en succéartad turnering förra året och stundtals stod på huvudet. De stora namnen är annars Aron Kiviharju på backsidan, som var kapten redan förra året och Emil Hemming på forwardssidan. Samtidigt saknas Konsta Helenius i nuläget. Han är deras bästa spelare i 06-kullen och spelar just nu i AHL.

Det återstår att se om Buffalo Sabres väljer att släppa honom eller inte. Men just nu är han alltså inte med i truppen.

Det är däremot Max Westergård, till vardags i Frölunda, som gör sitt första junior-VM. De har också en 08:a med i sitt lag i form av Oliver Suvanto.

Finlands trupp till JVM 2026

Målvakter:

Patrik Kerkola, KalPa

Petteri Rimpinen, Kiekko-Esbo

Kim Saarinen, HPK

Backar:

Lasse Boelius, Ässät

Mitja Jokinen, TPS

Aron Kiviharju, Helsingfors

Daniel Nieminen, Pelicans

Niklas Nykyri, Helsingfors

Juho Piiparinen, Tappara

Veeti Väisänen, Medicine Hat Tigers

Arttu Välilä, Lukko

Forwards:

Emil Hemming, Barrie Colts

Joki Atte, Lukko

Onni Kalto, Oshawa Generals

Aatos Koivu, TPS

Jasper Kuhta, Ottawa 67’s

Julius Miettinen, Everett Silvertips

Kasper Pikkarainen, TPS

Heikki Ruohonen, Harvard University

Joona Saarelainen, KalPa

Oliver Suvanto, Tappara

Leo Tuuva, Lukko

Matias Vanhanen, Everett Silvertips

Roope Vesterinen, HPK

Max Westergård, Frölunda