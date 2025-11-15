Efter en trög start på säsongen poängmässigt har det nu börjat släppa för Filip Ekberg i Ottawa 67’s. Den svenska talangen har gjort tio poäng senaste sex matcherna.

Även om det är ett långskott ska inte Filip Ekberg i Ottawa 67’s glömmas bort inför junior-VM.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Han avslutade den förra säsongen med ett magiskt U18-VM. Filip Ekberg stod för 18 poäng, varav tio mål, på sju matcher och slog William Nylanders och Otto Stenbergs svenska poängrekord i turneringen. Till hösten var sedan 18-åringen tillbaka i Nordamerika.

Det för en andra säsong i Ottawa 67’s.

Förra säsongen tog det ett tag innan talangen kom igång. Det blev till slut 45 poäng på 53 matcher i OHL efter en stark avslutning. Den här säsongen inleddes även den lite trögt, men nu har den skickliga forwarden börjat komma igång rejält. Med tre poäng i nattens match mot Sarnia Sting har svensken nu gjort poäng i sex raka matcher. På dem har det totalt blivit tio poäng och han är nu uppe på tolv poäng på lika många matcher.

Filip Ekberg draftades i sjunde rundan av Carolina Hurricanes i våras. Han är alltjämt ett wild card inför junior-VM. Efter att ha blivit uttagen i World Junior Summer Showcase visade Magnus Hävelid att Uppsalasonen är aktuell. Det återstår nu att se om den här formen kan skrälla honom hela vägen in i truppen.

Source: Filip Ekberg @ Elite Prospects