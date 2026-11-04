ELD: "Det syntes definitivt inte"

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sista turneringen innan Junior-VM rivstartades under onsdagen när Slovakien ställde upp på andra sidan i Nyköping. Juniorkronorna kom till spel med en trupp utan löftena på andra sidan Atlanten, men tvingades också till två ändringar efter sena återbud.

Axel Elofsson och Jakob Ihs Wozniak kastades in istället för skadade Malte Gustafsson (finns förhoppningar om spel i helgens matcher) och Wiggo Sörensson, och resultatet blev en 4–1-seger.

Första perioden inleddes också övertygande av de svenska löftena när med med hög fart i passningsspelet tog sig in på insidan flera gånger om. 1–0 kom också via ett smart instick från Alexander Command, till Morgan Anderberg, innan klapp klapp-spel mellan Milan Sundström, Theo Stockselius och Liam Pettersson gav öppen bur för Eddie Genborg.

Boxplay-spelet testades även ett par gånger i inledningen av matchen, men Isak Sörqvist stod emot längst bak och fick även vanten på en puck som trillade ut bakom honom strax innan första paus.

Andra perioden inleddes mer avvaktande vilket också satte tonen för minuterna som följde. Siffrorna förblev detsamma, och Magnus Hävelids gäng kunde endast konstatera att deras första powerplay-chans inte gav någon utdelning. Åtminstone inte där och då.

I tredje förvaltade Loke Krantz ett friläge till 3–0 innan pucken oturligt trillade in i den egna tomma buren vid avvaktande utvisning. Theo Stockselius avslutade sedan en rad passningar för att få till det där första PP-målet till 4–1.

Här kommer Sveriges Tre Kronor från segern: