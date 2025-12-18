Kanada vann den första träningsmatchen mot Juniorkronorna med 2-1. Här plockar The Daily Faceoffs expert Steven Ellis ut spelarna i respektive lag som stack ut mest.

Herman Liv och Milton Gästrin var två av de bästa spelarna i den första träningsmatchen. Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

Den här texten publicerades ursprungligen på The Daily Faceoff och har översatts till svenska. Originalet finns att läsa här.

KITCHENER, Ont. – Det blev ingen målfest, men onsdagens möte mellan Kanada och Sverige gav fansen i Kitchener en försmak av hur finalen om guld kan komma att se ut.

Matchen slutade 2–1 till Kanada, där Brady Martin gjorde båda målen med passningar från den högst rankade 2026-draftakten Gavin McKenna. För Sverige gjorde Viggo Björck det enda målet, på ett powerplay i andra perioden.

De två lagen möts igen på lördag i London, Ontario, innan de flyger vidare till Minnesota kort därpå.

Här är de största prestationerna från onsdagskvällen:

Kanada

#30 Carter George, Mål (Los Angeles Kings)

George hade inte allt för mycket att göra, men gjorde ett antal högkvalitativa räddningar. Han gav sällan bort dåliga returer och verkade trygg med sin blocker. Hans snabbhet och flexibilitet utmärkte honom.

#5 Carson Carels, Back (2026 NHL-draft)

Carels spelade i alla situationer för Kanada och var nära att göra mål själv. Vanligtvis spelar han runt 30 minuter per match – så denna match kändes nog enkel för honom. Hans pondus, spelsinne och atletiska förmåga var imponerande.

#10 Cameron Reid, Back (Nashville Predators)

Medan hans backpartner Jackson Smith hade problem med pucken, skötte Reid sig mycket bättre. Förutom ett misstag i första perioden var han en av lagets bästa puckdelare och vann många närkamper.

#13 Ethan MacKenzie, Back (Orankänd)

MacKenzie var en av dem som låg på gränsen att ta en plats i laget, men spelade väldigt stabilt. Han gjorde sällan misstag med pucken och kontrollerade spelet bra i egen zon.

#9 Gavin McKenna, Vänsterforward (2026 NHL-draft)

Få spelare kan mäta sig med McKennas skicklighet. Hans snabba händer gjorde att han ofta kunde ta sig igenom mittzon. Han stod för två assist och visade en nivå som kändes bättre än vad vi såg för ett år sedan.

#28 Brady Martin, Högerforward (Nashville Predators)

Martin var livlig redan i första perioden och gjorde sig svår att stoppa. Han gjorde 1–0 med ett hårt skott och visade upp sin konkurrenskraft. Han var extremt farlig i U-18-VM, och även om han kanske inte stannar kvar i förstalinjen, visade han att han kan hantera chansen.

#29 Michael Hage, Center (Montreal Canadiens)

Vilken slitvarg han var. Hage var tydlig med pucken, men också en av Kanadas mest fysiska spelare utan den. Han jobbade hårt i båda riktningarna och var aktiv längs sargerna.

Sverige

#1 Herman Liv, Målvakt (Orankad)

Liv ställdes inför många farliga chanser från Kanada och levererade. Han stod rätt i sina räddningar och följde pucken bra genom trafik. Han kommer sannolikt att slåss med Love Härenstam om förstaspadplatsen.

#4 Leo Sahlin Wallenius, Back (San Jose Sharks)

Wallenius visade flera bra defensiva läsningar, särskilt i första perioden. Kanadensarna hade svårt att hantera hans fotarbete, och han tvingade ofta motståndarna mot sargerna. Han kan komma att leda Sveriges powerplay när matcherna börjar räknas.

#12 Milton Gästrin, Center (Washington Capitals)

Hans spel är fortsatt imponerande. Han förlorar sällan tekningar och spelar starkt i båda riktningarna. Han är svår att täcka runt målet och kan fortsätta vara ett underskattat tvåvägshot för Sverige.

#21 Viggo Björck, Center (2026 NHL-draft)

Jag gillade verkligen hans energi. Han var ofta snabbare än motståndarna och hittade ytor där han kunde göra mål – vilket han också gjorde på powerplay. Han borde kanske haft fler poäng.