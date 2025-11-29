Ny jättematch – dagar innan JVM-truppen tas ut

Platsen som tredjemålvakt i junior-VM är just nu vidöppen. Borta i USA gör Carl Axelsson ett case för att tas ut till turneringen. Efter att i natt räddat 23 av 24 skott är han nu en av USHL:s främsta.

Räcker formen hela vägen till JVM?

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Bakom Herman Liv och Love Härenstam är det fortfarande ett öppet race. Måns Goos i Färjestad har lånats ut till Karlskoga i Hockeyallsvenskan och frågan är om han hinner få chansen att imponera tillräckligt mycket för att komma med till junior-VM som tredjemålvakt. Det som talar för honom är möjligtvis att han är 07:a och därmed kan vara med och se och lära inför nästa säsong.

Samtidigt finns det en 06-målvakt i USA som nu gör sitt för att få komma med till turneringen.

Det handlar om Carl Axelsson i Muskegon Lumberjacks. 19-åringen har varit en av USHL:s främsta den här säsongen. Med 92,7 i räddningsprocent och 2,14 insläppta mål per match är han, rent statistiskt sett, en av ligans bästa den här säsongen.

I natt ställdes Muskegon mot Dubuque Fighting Saints. Då klev svensken fram med en avgörande insats och räddade 23 av 24 skott. Det gav honom en räddningsprocent på 95,8.

Junior-VM-truppen tas ut på fredag. Det återstår nu att se om Carl Axelsson har övertygat Magnus Hävelid tillräckligt mycket för att få komma med i turneringen. Efter att ha lämnat Skellefteå sommaren 2024 spelade målvakten i NAHL förra säsongen innan han i år tog steget till USHL fullt ut.

Under säsongen har det också blivit en landskamp med Juniorkronorna.

Målvaktsligan i USHL

Source: USHL Goalie Leaders @ Elite Prospects