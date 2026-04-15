Malte Vass bröt sitt HG-avtal och lämnade Färjestad för spel i NCAA. Det uppskattades inte av SHL-klubben – och nu är talangen avstängd från landslagsspel, enligt uppgifter till Hockeysverige.se.

— Jag hoppas att vi alla i Sverige är överens om att avtalen ska hållas, säger Mike Helber, strategisk sportchef på det Svenska ishockeyförbundet.

Malte Vass är en av spelarna som nu är avstängd från landslagsspel.

Foto: Alamy & Bildbyrån.

Det var efter U18-VM förra säsongen som det stod klart att Malte Vass lämnar Färjestad för spel i NCAA. Det med ett år kvar på HG-kontraktet. Talangen valde då att bryta sitt avtal på hockeygymnasiet för att spela för Boston University i collegeligan. Det utan att komma överens med Färjestad och till en liga som inte tillhör IIHF.

De senaste åren har det varit fler klubbar i Europa som tappat spelare under pågående HG-avtal. Något som inte är populärt hos klubbarna.

Frågan har även kommit upp till förbundet – där det här nu har landat hos det internationella ishockeyförbundet.

Precis som i Finland, där Oscar Hemming lämnade Kiekko-Esbo utan tillåtelse, blir talangerna nu avstängda om de lämnar sina klubbar, trots avtal, utan en överenskommelse. Malte Vass var enligt våra uppgifter uttagen till Juniorkronornas samling i Kungsbacka där första matchen spelas under kvällen. Men han blev då stoppad av förbundet som har valt att stänga av honom för hans beslut att lämna Färjestad.

— Det stämmer, bekräftar Mike Helber.

— I grund och botten är en spelare registrerad i internationella ishockeyförbundets system. Och historiskt sett har den alltid varit så att när man flyttar från ett lag inom internationella ishockeyförbundets regelverk och system då registrerar man det där. Sverige och Finland tillhör IIHF och USA Hockey, Hockey Canada och så vidare. Om man då flyttar från en klubb i Sverige till en klubb i Finland, då har man en registrering till den svenska som flyttas till den finska klubben, säger Helber och fortsätter:

— Vad som har hänt är att ett antal ligor inte är knutna till internationella ishockeyförbund. Nu har spelare valt att lämna internationella förbundsserier med ett giltigt kontrakt och lämnat då till en serie som inte är knuten till IIHF.

Därför har det blivit en fråga för IIHF

Det har som sagt de senaste åren varit ett antal spelare som har lämnat Sverige för collegeligan utan att komma överens med sin svenska klubb. Malte Vass är den senaste, och det resulterar nu i att han inte är tillgänglig för landslaget just nu.

— Jag vill helst inte prata om Malte i sig utan mer allmänt. Collegehockey, NCAA, tillhör inte internationella ishockeyförbundet. När en spelare som har exempelvis ett hockeygymnasium-avtal i Sverige, man skriver oftast ett treårsavtal som matchar gymnasietiden. Man har ett avtal givetvis med skolan men även med föreningen som man tillhör. Det kontraktet kan innebära är att spelaren kommer till SHL-klubb A, får sex klubbor, ett par skridskor och boende betalt, det är ett exempel på vad ett sånt avtal kan innehålla.

Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet, under en fotografering den 21 maj 2025 i Stockholm.

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån.

Situationen är i princip identisk med Oscar Hemming, som alltså inte har fått spela i landslaget sedan Hlinka-Gretzky Cup.

— Om man vill lämna sitt hockeygymnasium för att gå till ett NCAA-lag inom collegehockey, och har ett år kvar på kontraktet, då måste man komma överens med föreningen att detta är okej. Om man inte kommer överens om detta, men ändå väljer att lämna föreningen och spela för ett collegelag, det är då man hamnar i problem. Det är precis det som har hänt här nu i Finland.

Malte Vass kan missa JVM

På IIHF-nivå är det här nu en fråga som man utreder. Tillsammans med olika förbund runtom i Europa är det ett gemensamt ställningstagande att inte låta den här gruppen av spelare vara med i landslaget.

— Det är det internationella förbundet som vi samarbetar med. Vi är överens med dem och ett antal andra länder, varav Finland är ett av dem. Tjeckien, Schweiz, Tyskland, vi har alla tillsammans med IIHF haft olika diskussioner och ta den här ställningen. Väljer man att bryta ett giltigt avtal i Sverige och lämna för college är man inte tillgänglig för landslagsspel.

Malte Vass har varit en kärna i 07-landslaget.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

För Malte Vass del kan det här innebär att han missar junior-VM nästa år. Talangen var med i U18-VM för ett år sedan och anses vara en av de mest lovande backarna i Sverige född 2007.

Hur länge håller avstängningen i sig?

— Det är just det som just nu utreds av IIHF. Så jag kan inte ge dig ett svar. IIHF tittar på det här just nu, är det tre år eller något annat? Det får de svara på.

Avstängd från landslagsspel: ”I min värld ska avtal hållas”

Malte Vass och Oscar Hemming är just nu två av spelarna som inte är tillgängliga för landslagen. Men med de här nya sanktionerna kan det komma att bli fler spelare. Både i Sverige och runtom i Europa.

— Jag hoppas att vi alla i Sverige är överens om att avtalen ska hållas. I de flesta fallen är alla medvetna om situationen. Jag påstår att sedan jag har varit på Sif har fallen som kommit upp har spelarna varit väldigt välinformerade av sin agent och känt till riskerna om man väljer att bryta ett giltigt avtal.

Oscar Hemming kommer inte att spela U18-VM för Finland.

Foto: Patrik Uhlir/CTK Photo/Alamy Live News

Hur ser ni på det här med att stänga av så unga killar från landslagen?

— Du menar att de ska bryta avtal, avtal som deras föräldrar har skrivit? I min värld ska avtalen hållas. Det finns det latinska uttalet ”Pacta sunt servanda”. Borde man inte följa avtalet?

Fackets svidande kritik

Spelarfacket i Finland har sedan nobben till U18-VM blev ett faktum riktat stark kritik mot det finländska ishockeyförbundet. Bland annat kallade de det för ”mobbning och hämnd” mot den unga talangen.

Kritikerna undrar nu vem som egentligen tjänar på de här avstängningarna. Landslagen riskerar att bli sämre, samtidigt som spelarnas relation till landslagen också får sig en törn. Något som Finlands spelarfack alltså redan har pekat på.

— Om inte man står upp för giltiga avtal, då kommer det bli mycket svårt. Så vad vi står för är att avtalen som skrivs inom svensk hockey ska hållas. att en spelare ska lämna efter sitt tredje år när kontraktet är slut, det är vi positiva för. Många pratar om college som ett problem, college är en fantastisk möjlighet för många spelare efter att man har gått ut ett hockeygymnasium.

