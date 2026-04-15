REKORDET: Främst genom tiderna i SHL

När Skellefteå kliver ut på isen under onsdagens semifinal sätter Martin Lundberg ett nytt rekord. 175 lyder den nya siffran för flest antal slutspelsmatcher i SHL – någonsin.

Fem spelare någonsin har lyckats vinna SM-guld fem gånger. Men i och med återkomsten i Skellefteå har Martin Lundberg nu chansen att skriva historia genom att bli först till sex.

– Efter att jag skrivit på för Skellefteå så slog den tanken faktiskt mig. Jag har ju fått höra den där listan med vilka som vunnit fem SM-guld några gånger, och det är inga dåliga namn som är med. Att vara där, att vara delad etta, är så klart superstort, har han tidigare sagt i SHL:s kanaler.

Men onsdagens nya semifinalmöte med Luleå kan inte bara innebära att steg närmre detta rekord.

Om han inte, mot förmodan, plockas bort ur laguppställning blir detta nämligen slutspelsmatch nummer 175. En siffra som ingen annan spelare har nått i högstaligan. Fram till idag har Joel Lundqvist suttit på rekordet, men nu har han petats av just Lundberg. Bakom finns även sådana som Jörgen Jönsson, Peter Nordström, Joakim Lindström och Jonas Frögren.

– Vi valde att flytta hem i somras och jag har velat om jag ska spela eller inte, för samtidigt vill jag få ihop familjepusslet. Till slut hörde Skellefteå av sig, otroligt lyxigt att kunna hoppa in i ett topplag här på hemmaplan, har Lundberg berättat.

Skellefteå leder semifinalserien med 3–1 och Lundberg är uppskriven som extraforward. Dock inleder han matchen på isen tillsammans med Jonathan Johnson och Oliver Okuliar.

Source: Martin Lundberg @ Elite Prospects