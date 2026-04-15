Ärliga svaret: ”Väldigt rörigt i Linköping”

Erik Norén vänder hem till Örebro Hockey efter en stökig period i seriekonkurrenten Linköping.

– Det var väldigt rörigt i Linköping och det kändes ända ner till spelartruppen, berättar nu 24-åringen för Nerikes Allehanda.

Erik Norén återvänder till Örebro. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Karriären tog en oväntad vändning när dörren stängdes i Örebro Hockey. Utan någon tydlig fortsättning tvingades Erik Norén att tänka om. Till slut landade han i ett beslut, att fortsätta karriären i Kalmar.

Med facit i hand kan klubben ses som lyckad. Efter klivet upp till Hockeyallsvenskan har laget etablerat sig och fått en ny arena. Men 2021, när Norén anslöt var det spel i Hockeyettan som gällde, dessutom i den gamla hallen. Inkomsten var inte tillräcklig för att försörja sig på vilket gjorde att han behövde jobba extra på en skola för att gå runt.

Efter gratisplatsen upp i Hockeyallsvenskan blev Erik Noréns namn attraktivt på marknaden. Han anslöt till Linköping under 2024. Där gjorde backen två säsonger med LHC, nu återvänder han tillbaka hem till Örebro.

– Jag ska inte säga att det är på andra villkor nu, men nu är man med som mer tilltänkt att vara en bidragande faktor. Tidigare var det mer att man kom upp och var ung och försökte slåss om en plats. Jag har lite mer erfarenhet i bagaget, säger backen till Nerikes Allehanda.

Tillbaka på hemmaplan – efter en rörig tid i LHC

24-åringen medger att det har varit rätt turbulent i Linköping under hans tid i klubben.

– Det är svårt att säga veta exakt när vi har bytt tränare, men bortser man från det så känner jag ju till många här. Det känns som att det är lugnare och mer struktur och ordning på posterna. Det var väldigt rörigt i Linköping och det kändes ända ner till spelartruppen.

I Örebros hockeylag är det skralt med örebroare. Nu ska Erik Norén visa att det, som örebroare, går att ta en plats i laget.

– Absolut, sedan tror jag att alla har sin väg att vandra. Nu var min väg att jag studsade iväg till hockeyettan och gjorde bra ifrån mig där. Vi fick en gratisplats i hockeyallsvenskan och jag studsade vidare till SHL. Det gäller att vara förberedd när man får möjligheterna för de är inte så jäkla många.

