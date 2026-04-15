Svaret om SHL-klubbarnas dragkamp: ”Jag tror”

Under våren har SHL-klubbar sagts vara i dragkamp om Elton Hermansson. Nu, när lagbygget 2026/27 tar fart, svarar Henrik Gradin.

– Det kan jag tro, han är ung och utvecklingsbar, säger MoDo-sportchefen till Örnsköldsviks Allehanda.

Lämnar Elton Hermansson MoDo för spel i SHL? Foto: Bildbyrån (montage).

Säsongen 2025/26 är över för MoDo, men ännu kan mycket hända för lagets stortalang, Elton Hermansson, född 2008.

18-åringen, som värvades hem inför säsongen, har slagit igenom rejält på seniornivå och blivit en viktig spelare i Hockeyallsvenskan, både nu och inför framtiden. Men innan pucken släpps efter sommaren väntar mycket som kan skicka honom i en ny riktning. Eller vad sägs om ett U18-VM med mängder av scouter på läktaren, samt en NHL-draft där forwarden väntas gå tidigt?

Både Hockeynews och Aftonbladet har dessutom, under våren, rapporterat om en dragkamp mellan SHL-klubbar.

– Ska man till SHL har alla outs, de kan plocka så många spelare de vill. Men jag skulle bli förvånad om vi hade många som är aktuella, svarar MoDos sportchef Henrik Gradin om sitt truppbygge under en intervju med ÖA och fortsätter om huruvida Hermansson inte lär sakna bud.

– Det kan jag tro, han är ung och utvecklingsbar. Men jag tror han kan tänkas vara här och fortsätta utvecklas.

När Elton Hermansson vände hem till Örnsköldsvik skrev han på ett tvåårigt juniorkontrakt till och med 2026/27. Efter 100 spelade minuter gick detta över till ett rookie-avtal i A-laget.

Skellefteå, Frölunda och Växjö ska, enligt Hockeynews, vara några av klubbarna som visat intresse.

