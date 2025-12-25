Danmark är tillbaka i JVM:s finrum efter flera år i B-gruppen. Men klarar man verkligen av att överleva den hårda konkurrensen i A-VM? Steven Ellis tror att danskarna står inför en gigantisk uppgift i att behålla platsen i A-greuppen.

Danmark var en gång en etablerad nation på högsta nivå, med spelare som Nikolaj Ehlers och Oliver Bjorkstrand som höll laget relevant i huvudturneringen mellan 2015 och 2019. Men vägen tillbaka till finrummet blev lång.

Laget var nära att degraderas till division IB både 2020, 2022 och 2023 (turneringen 2021 ställdes in), innan man till slut tog en tredjeplats 2024. Slutligen lyckades danskarna hålla sig kvar och vinna guld 2025, vilket skickade dem till Minnesota för de kommande veckorna.

Bara att ta sig till huvudturneringen kan vara enormt viktigt för ett lands ungdomsutveckling. All synlighet är värdefull – särskilt efter att ha sett Danmark utmana om brons efter att ha besegrat Kanada i kvartsfinalen i VM 2025.

Men sett till resultaten på isen ska man räkna med att detta blir en tuff period för den stolta hockeynationen.

Så gick det för Danmark i JVM 2025

Danskarna gick in i JVM division IA i Slovenien förra året med ett tydligt mål – vinna till varje pris. Med Seattle Krakens talang Oscar Fisker Mølgaard i spetsen inledde laget turneringen med knappa segrar mot Ungern och Slovenien. Därefter förlorade man en 5–4-match mot Frankrike, vilket gjorde att de två sista dagarna av turneringen skulle bli dramatiska.

Danmark behövde gå rent resten av vägen, och de imponerade med en 3–0-seger mot Norge. Sedan krävdes en seger i den sista matchen för att gå förbi Österrike i tabellen, och en stark förstaperiod med tre mål lade grunden. Österrike kämpade sig tillbaka, men Danmark höll undan och vann med 5–4, vilket säkrade avancemanget till Minnesota.

Danmarks JVM-målvakter

Det väntar, som förväntat, en svår turnering för de danska målvakterna. Anton Emil Wilde Larsen bör vara lagets förstakeeper, precis som när han vann sina fyra matcher i division IA U18 förra året. Den här säsongen spelar han mot seniorer i den högsta danska ligan, och även om det är långt ifrån Europas bästa proffsliga har han fått gott om matcher i målet. Han var den bästa målvakten i U18-turneringen och kommer att behöva stå för heroiska insatser för att hålla Danmark kvar i A-gruppen till 2027.

Bakom honom har Patrick Tiedjen haft några tuffa internationella framträdanden, men han har en stor kropp på 193 cm och rör sig helt okej. Tobias Renner Christensen var Danmarks målvakt i division IA för två år sedan och stod för godkända insatser i jämna matcher mot Ukraina och Japan. Det skulle dock inte vara förvånande om Danmark rider på Larsen hela vägen – om han blir het (vilket ofta händer med åtminstone en underdogmålvakt) kan han få samtliga starter.

Danmarks JVM-backar

Danskarna spelar ofta ett defensivt, nedstängande spel på alla nivåer – och det kommer inte att ändras här. Det förväntade första backparet består av Jeppe Kramer och Jesper Bank Olesen, som båda hade stora roller i Danmarks senaste U20-samling i november. Kramer har fått positiva omdömen för sitt spel med Herlevs andralag och har tillbringat de senaste veckorna med A-laget. Olesen är något bättre med pucken, men har oftast varit begränsad offensivt i landslaget.

Sett till ren skicklighet är Markus Jakobsen Danmarks bästa back. Han gjorde starka siffror i BCHL innan han flyttade till USHL, där han tidigt har hållit en poäng per match med Sioux Falls Stampede. Han har aldrig varit så produktiv tidigare, men hans rörlighet har öppnat nya dörrar i USHL. Håll ett extra öga på honom.

Danmark saknar storlek på backsidan – deras största spelare är faktiskt forwards. Men Emil Saaby Jakobsen och Jeppe Bertram bidrar med fysisk styrka. Båda gillar att spela fysiskt, kan döda utvisningar och täcka skott. Saaby Jakobsen har även viss puckskicklighet och kan vara den bästa skridskoåkaren på blålinjen.

Av övriga backar har Viggo Damgaard varit en av de bättre U20-backarna i den danska U20-ligan och spelade mycket under andra halvan av division IA-turneringen förra året. Han lär paras ihop med Frederik Rundh, som tidigare sågs som en av Danmarks bästa spelfördelande backar.

Danmarks JVM-forwards

Linus Rørth utsågs till Danmarks bästa spelare i division IA U18 förra året och var tänkt att spela i lagets förstakedja. En skada håller honom dock borta från turneringen, vilket lämnar ett stort tomrum i en redan svag dansk trupp.

Danmark har endast en NHL-draftad spelare i laget – Florida Panthers-talangen Mads Kongsbak Klyvø. Den 188 cm långe forwarden spelar i högt tempo och har ett snabbt handledsskott. Han var stark i division IA förra året och en av huvudorsakerna till att Danmark vann U18-turneringen. Problemet? Skador har hållit honom borta hela säsongen. Frågan är om han ens är redo när turneringen drar igång i Minnesota.

U18-lagets bästa poängplockare var William Bundgaard, som stod för 10 poäng på fem matcher. Han gjorde även tre poäng i U20-turneringen och bidrog till avancemanget. Han är en stor forward på 193 cm som spelar med fart och kan sätta stopp för nästan vem som helst fysiskt.

Sedan har vi Oliver Green. Den 2007-födde forwarden – som även kan spela back – är kanske liten med sina 178 cm, men han åker skridskor och hanterar pucken bättre än de flesta i laget. Han har inte producerat mycket poäng i Malmös J20-lag i Sverige, men har varit en av Danmarks bättre spelare internationellt. Räkna med att han driver mycket av offensiven och spelar i powerplay.

Tristan Petersen är mer av en defensiv forward i WHL-laget Penticton Vees, men i det här laget blir han sannolikt en spelmotor. Han har ett bra skott och stod för en godkänd insats i U20 förra året. Han lär spela både powerplay och boxplay. I Kanada stannar vi med Anton Linde, som gärna skjuter pucken. Produktionen i QMJHL-laget Chicoutimi Saguenéens har varit begränsad, men han spelar med lite edge och skridskoåkningen blir stadigt bättre. Detta blir hans fjärde U20-turnering i landslaget sedan debuten i december 2022.

Ett annat namn att hålla koll på är Oliver Dejbjerg Larsen. Han var bra i U18 i våras och har fortsatt producera i den svenska J20-ligan i ett tempo som motsvarar 44 poäng. NHL kanske inte är realistiskt, men Larsen är en av Danmarks mer lovande juniorer just nu – och har varit det i flera år.

Därtill har Albert Grossman också gjort godkända insatser i rött och vitt och kan bli en poängspelare i mitten av laguppställningen. Med sina 198 cm väcker han uppmärksamhet. Sebastian Strømstad har tillbringat de senaste tre åren i den högsta danska ligan och visat att han klarar det fysiska spelet. Om ingen av dessa sju spelare lyckas göra mål kan det dock bli riktigt tufft för Danmark.

Förväntningar på Danmark i JVM 2026

Det här laget är svagt. Så enkelt är det. De saknar en stjärnforward, en toppmålvakt och egentligen djup på alla positioner. Danmark är favorit till att åka ur tillbaka till division IA, om de inte får exceptionella målvaktsinsatser eller några lyckliga studsar. Matchen mot Lettland den 31 december är redan markerad i kalendern – den avgör sannolikt vilka som stannar kvar till 2027. Om Danmark klarar sig kvar kan de ta med sig 13 spelare till turneringen i Alberta nästa år, vilket är ett plus.

Danmarks spelschema i JVM 2026

21 dec – Schweiz – 02.00 svensk tid (träningsmatch) – förlust 1–6

23 dec – Kanada – 02.00 (träningsmatch) – förlust 2–13

26 dec – Finland – 21.30

27 dec – Tjeckien – 02.30

29 dec – Kanada – 02.30

31 dec – Lettland – 22.30

NHL-talang i Danmarks JVM-trupp

Forwards:

Mads Kongsbak Klyvø (Florida Panthers)

Danmarks JVM-trupp 2026

