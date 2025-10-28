Poängkungen jagar ny klubb: ”Vill bara spela hockey”

William Eriksson har gjort över 60 poäng totalt de senaste två säsongerna i Hockeyallsvenskan och blev intern poängkung i Almtuna förra säsongen.

Trots det går den 27-årige forwarden alltjämt klubblös.

– Just nu vill jag bara spela hockey, säger han till Hockeysverige.se.

William Eriksson är fortfarande klubblös.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

För första gången i sin hockeykarriär är 27-årige William Eriksson hockey-arbetslös så här långt in på säsongen.



Efter att ha lämnat Almtuna, där han förra säsongen i Hockeyallsvenskan stod för 32 poäng (15+17) på 50 matcher, i våras har västerbottningen fortfarande inte gjort klart med någon ny klubbadress trots att de inhemska ligorna har börjat beta av första fjärdedelen av grundserien.



– Det är stressande, så klart. Jag vill ju spela. Sen har det inte varit något på bordet som varit riktigt aktuellt heller, så för min del har det bara handlat om att träna på och hålla mig så bra förberedd som möjligt när det väl blir klart med något, säger Eriksson till Hockeysverige.se.

Har tränat med Almtuna

Under sommaren tränade Eriksson med sin tidigare klubb Almtuna.



– Det är jag supertacksam för. Sedan har jag varit och tränat med hockeygymnasiet i Uppsala och där har även Nicklas Danielsson (sportchef i Almtuna) stått kvar och kört lite extra skridskoåkning och detaljer med mig. Jag har försökt göra det bästa av det hela, men det är klart att det är speciellt att träna utan ett lag och utan att spela matcher. Jag är väldigt tacksam gentemot Almtuna och att de har kunnat lösa träning för mig. De har varit jätteschyssta, säger Eriksson.



Har inte Danielsson och Almtuna varit på dig om att återvända, då?

– De var tvungen att skära i budgeten inför den här säsongen och jag fick inget förslag att ta ställning till inför säsongen. Än så länge har det inte varit aktuell. Sen… Man måste ju spela hockey. Det ekonomiska är långt ifrån det viktigaste, så vi får se vad som händer.



Pratar du med klubbar just nu?

– Det är en löpande dialog hela tiden. Det kan gå jättefort från det till något konkret, men nu har det tagit lite längre tid.

William Eriksson blev poängkung i Almtuna förra säsongen.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Svalt intresse: ”Är ju fortfarande klubblös”

Eriksson sticker inte under stol med att sitsen han hamnat i den här hösten är en utmanande sådan.



– Det här är en annorlunda situation och en tuff mental situation, säger han.

– Jag pratar mycket med nära och kära. Sedan har jag en glad dotter hemma också, som får mig på bra humör. Det hjälper mig.



27-åringen kommer från två poängstarka säsonger i Almtuna, där han två säsonger i rad producerat 32 poäng. Säsongen 2023/24 delade han på den interna poängligasegern i Almtuna, medan han i fjol var poängkung i Uppsala-laget. Trots det har intresset var svalt för forwardens tjänster.



– Det har bevisligen varit för lite (intresse) än så länge. Jag är ju fortfarande klubblös. Det har funnits intresse, men aldrig riktigt brunnit till någonstans.



Har du haft anbud som du nobbat?

– Det har något anbud som jag gått vidare från, men det har inte direkt kryllat av dem heller.



När kalendern snart slår över till november är William Eriksson nu öppen för alla förslag.



– Så klart måste det fungera med familjen och rent hockeymässigt också, men jag är öppen för allt. Just nu vill jag bara spela hockey.

