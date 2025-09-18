Nykomlingarna Vimmerby lyckades precis säkra en fortsättning i Hockeyallsvenskan – efter ett kval mot krisande Tingsryd. Nu har Vimmerbysonen Eric Karlsson vänt hem för att styra laget i rätt riktning.

– Jag har med mig jättemycket erfarenheter och tror att jag står stadigare idag, säger han till Hockeysverige.

Eric Karlsson återvänder till Vimmerby. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Eric Karlsson är bara 32 år gammal, men har en hel del erfarenheter i bagaget. Som 27-åring tog han över huvudansvaret för Karlskrona HK i Hockeyettan innan han flyttade till Västerås för att ta över rollen som huvudtränare för J20-laget.

Under fjolårssäsongen blev han inkastad i rollen som huvudtränare för den hockeyallsvenska klubben efter att Karl Helmersson fått sparken. Under Eric Karlssons ledning lyckades den krisande klubben trots allt ta sig till slutspel, där de sedermera blev utslagna i två matcher mot Mora i åttondelsfinalen. Nu står Karlsson inför en ny utmaning – att leda bottentippade Vimmerby i deras andra säsong i Hockeyallsvenskan.

Att laget tippas hamna i kvalspel är ingenting som Eric Karlsson ser negativt på.

– Vi svenskar tenderar ju att gilla att vara underdogs. På något sätt känner jag att det bara är en härlig utmaning oavsett, säger 32-åringen till Hockeysverige.se.

I stället är han optimistisk när han tänker på den stundande säsongen.

– Vimmerby Hockey har en fin kultur, och har drivit det på ett fantastiskt sätt. Nu vill vi spetsa till det dagliga vi gör, höja standarden lite på allt runt omkring. Jag är helt säker på att vi kommer utmana på ett sätt som inte folk tror.

Vimmerby lyckades precis klara sig undan en nedflyttning till Hockeyettan förra säsongen. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

”Allt betyder lite mer”

Karlsson är fostrad i Vimmerby och har faktiskt spelat 37 matcher för klubben under sin spelarkarriär. Att återvända hem och bli en central roll i klubbens framtid är ingenting han har några problem med.

– Det är sällan man blir frälsare i sin egen stad. Jag tar mig inte själv på så stort allvar i den andemeningen heller, men jag tror jättemycket på det vi ska göra. Jag ville väldigt gärna komma hem. Jag ser att det finns en fin potential med små resurser att göra någonting bra.

Att få representera sin hemstad gör allting lite större, både på gott och ont.

– Att verka i sin moderklubb och sin hemstad gör ju att allt betyder lite mer. Det är lite mer hjärta bakom allting, så när det är tufft kommer det vara lite tuffare och när det går bra så kommer det att kännas ännu bättre. Det gäller att jag är väldigt stadig i mina känslor och min hantering. Det är en sån erfarenhet jag har med mig från Västerås, att kunna stå stadigt.

Eric Karlsson, här under sin tid som huvudtränare för Västerås. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån.

”Viktigt att man vågar hålla sin linje”

Karlsson kastades in i rollen som huvudtränare för Västerås under den gångna säsongen. Det stormade rejält i klubben och tiden som huvudtränare blev en lärorik period för 32-åringen. Då fick han inte chansen att vara med under lagbygget, utan fick ta över ett lag anpassat för Karl Helmersson. Nu har dock Karlsson fått vara med från start och tycka till om Vimmerbys lagbygge.

– Jag tror att de flesta tränarna vill komma in från start och sätta sin prägel. Nu tycker jag att vi har satt en standard och en nivå som vi vill hålla.

Tiden i Västerås slutade med ett uttåg i åttondelsfinalen, och trots att laget gick tungt fick Karlsson lära sig en hel del.

– Man lär sig ju alltid av alla uppdrag som man gör, man tenderar ju också att lära sig lite mer när det går tungt. Vi fick ju inte det resultatet som Västerås ville eller som jag önskade på något sätt. Så jag har med mig jättemycket erfarenheter och tror att jag står stadigare idag.

Vad tar du med dig rent konkret från tiden i Västerås?

– Det är ju en ganska stor press att verka i Västerås. Det har varit ganska motigt i många år. Det blir rörigt i föreningen på något sätt. Då tycker jag det är viktigt att man vågar hålla sin linje och stå för det man tror på. Det tyckte jag att jag gjorde även om resultatet inte blev som önskat. Det kommer jag ha med mig här nu när det stormar under den här säsongen.