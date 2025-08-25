Efter en tung säsong i Edmonton Oilers väntar nu en ny flytt för Viktor Arvidsson.

Nästa säsong spelar han i anrika Boston Bruins.

— Jag vill komma in där och krydda till det, säger Arvidsson till hockeysverige.se.

Viktor Arvidsson är redo för nya utmaningar i Boston Bruins. Foto: Ronnie Rönnkvist & Matt Slocum/AP Photo/Alamy

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Viktor Arvidsson kan blicka tillbaka på över 600 matcher i NHL. Redan 2014 lämnade han Skellefteå för spel med Nashville Predators. 2022 flyttade han över till Los Angeles Kings för spel där under tre säsonger innan han inför förra säsongen flyttade till Kanada och spel med Edmonton. En säsong som inte blev vad han hade förväntat sig.

— Det blev final, vilket också var anledningen till att jag åkte dit. Att försöka vinna och det var nära, berättar Viktor Arvidsson för hockeysverige.se och fortsätter:

— Personligen var jag i början lite skadad i drygt 15 matcher. Min roll i laget blev inte riktigt vad jag tänkt mig, men inte vad Edmonton heller hade tänkt sig. Det blev en travande säsong med mindre speltid och rollutdelning för min del. Det var ändå en kul och framför allt lärorik säsong.

Tunga säsongen i Edmonton Oilers: ”Ville få ut mer”

Blev säsongen en besvikelse för dig?

— Ja, det är klart. Det ska jag inte sticka under stol med. Först och främst var det tråkigt att vi förlorade. Sedan ville jag få ut mer av mitt spel.

Du har bott i USA under egentligen hela din NHL-karriär, hur var det då nu att bo i Kanada och hockeytokiga Edmonton?

— Det var faktiskt lite annorlunda. Jag har barn och det var lite annorlunda hur det fungerade med dom. Jag skulle säga att Kanada är lite mer likt Sverige och vi trivdes så det var inga konstigheter.

Arvidsson hade en tuff säsong i Edmonton med bara 27 poäng på 67 matcher. Foto: Lynne Sladky/AP Photo/Alamy

Blev det mycket hockeysnack då du var ute på stan?

— Inte så värst mycket. Jag tycker att det var ganska likt Skellefteå där jag är uppvuxen och där hockey är allt. När hockeysäsongen väl drar i gång kretsar allt kring den, vilket var kul.

Viktor Arvidsson om tredjen till Boston Bruins

Viktor Arvidsson lämnade Edmonton efter förra säsongen efter att i början av juli ha trejdats till Boston.

— Vi kollade runt lite på marknaden och jag kom överens med Edmonton att det bästa för mig var att hitta något nytt som skulle passa mig. Det slutade med att Boston var intresserade så det ska bli riktigt kul.

Du har spelat mot Boston, vad skulle du säga personifierar det laget?

— Boston har alltid varit ett hårt jobbande lag. Bra defensivt. Det har alltid varit tufft att komma in i den arenan och spela eftersom Bostons fans är väldigt passionerade.

— Hela stan är en grym sportstad. Det är så jag ser det och jag vill själv komma in där och krydda till det.

Boston blir Viktor Arvidssons fjärde NHL-klubb i karriären. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Revanschlusten: ”Personligen vill jag studsa tillbaka”

Sedan tidigare spelar även Elias Lindholm och Hampus Lindholm i Boston.

— Det blir kul med Hampus och Elias. Fabian Lysell är också där, men honom har jag inte träffat ännu.

— Klart att det betyder väldigt mycket att ha andra svenskar i laget. Jag har också haft haft tur i min karriär att ha många svenskar runt omkring mig.

Vilka förväntningar har du på säsongen?

— Personligen vill jag studsa tillbaka till säsongerna jag hade i LA och även Nashville. Det är dit jag vill tillbaka och kunna bidra med offensiven i mitt spel.

— Sedan siktar vi på att laget ska ta sig tillbaka till slutspel, vilket alla lag gör i början av säsongen.

— Först och främst ska vi ta oss till slutspel. Vi har dessutom en ny tränare (Marco Strum), så det ska bli riktigt kul.

Boston är en erkänt stor sportstad, vilken av alla sporter kommer du försöka se på plats en ledig dag från hockeyn?

— Jag vet inte riktigt, men det skulle vara kul att gå på collegehockeyn, vilken jag vet är stor där. det hade varit kul att se hur det funkar. NFL är också stort i Boston, avslutar Viktor Arvidsson.

Source: Viktor Arvidsson @ Elite Prospects