”Vår tränare blev nog trött på mitt tjat”

Anton Frondell och Victor Eklund utgjorde ett vasst radarpar i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Efter att ha hjälpt till att ta Djurgården till SHL fortsätter deras resa tillsammans under förberedelserna inför NHL-draften. Den här veckan har de tillbringat i Buffalo under NHL:s Draft Combine.

– Den här veckan har varit en riktigt häftig upplevelse, säger Frondell.

Victor Eklund och Anton Frondell har en häftig månad att se fram emot inför NHL-draften i Los Angeles. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Den här intervjun är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Victor Eklund och Anton Frondell har känt varandra länge.

De två växte upp med att spela mot varandra i Stockholmsområdet, innan de till slut blev lagkamrater i Djurgården som tonåringar. Frondell gjorde särskilt starkt intryck på Eklund.

– Jag minns när vi spelade mot varandra som barn, och han gjorde en dragning på mig, berättar Eklund för reportrar under NHL:s Draft Combine i Buffalo på fredagen.

– Han drog pucken mellan mina ben, och jag kan bara inte glömma det. Han säger att han inte minns det, men jag visste redan då att han var bra.

– Jag minns faktiskt den dragningen. Den var riktigt bra, svarar Frondell till skratt från resten av rummet.

Eklund om Frondell: ”Hans skott är som en missil”

De två talangerna har tillbringat de senaste åren tillsammans i Djurgården. Det känns därför passande att båda tillhör Europas mest lovande talanger inför NHL-draften 2025, och att de båda förväntas gå bland de tio första i Los Angeles senare denna månad.

Frondell kommer från en av de mest produktiva säsongerna av en spelare under 18 år i Sveriges näst högsta liga. Han stod för elva mål och 25 poäng på 29 matcher i Hockeyallsvenskan med Djurgården. Ingen annan spelare under 18 år gjorde mer än en poäng, och endast William Nylander (29 poäng på 35 matcher) har gjort fler under en enskild allsvensk säsong. Även om det inte var ett stort antal matcher, spelade Frondell en viktig roll i Djurgårdens avancemang. Han gjorde sju poäng på 16 slutspelsmatcher och hjälpte laget att ta steget upp till SHL till säsongen 2025–26.

– Anton är som en pansarvagn på isen. Hans skott är som en missil, säger Eklund.

Om det var någon talang som verkligen behövde en stark säsong, var det Frondell. Skador störde hans säsong inför draftåret, och även i början av den här säsongen tvingades han sitta vid sidan av. Det ledde till att Frondell, som länge tippades gå topp tre i draften, började halkade ned på offentliga rankningslistor. Hans starka andra hava på säsongen har dock gjort att många återfått tron på hans talang och han förväntas nu väljas bland de fem första.

Victor Eklund och Anton Frondell är de två högst rankande européerna i NHL-draften 2025. Foto: Bildbyrån.

Anton Frondell: ”Victor är lätt att spela med”

Frondells säsongsavslutning var hektisk. Efter att ha vunnit Hockeyallsvenskan reste han till Texas för att hjälpa Sverige ta hem ett silver i U18-VM. Sedan fick han några veckors vila innan det bar av till Buffalo för combine-veckan.

– Den här veckan har varit en riktigt häftig upplevelse, säger Frondell.

– Jag känner också att min engelska blivit lite bättre för varje intervju jag gjort. Det är en häftig upplevelse, det finns mycket att göra.

Eklund är i sin tur en av de mest lovande ytterforwards i årets draft. Han var den enda draftaktuella spelaren i Hockeyallsvenskan som nådde 30 poäng – han är född sent 2006 och räknas därför inte som U18-spelare som Frondell. Endast två spelare, Eklund och Frondell, noterades för fler än sju poäng. Eklunds poängskörd är den tredje bästa någonsin av en draftaktuell spelare i ligan, efter Elias Pettersson (41 poäng 2016/17) och Alexander Wennberg (32 poäng 2012/13).

– Victor är lätt att spela med. Han spelar med så mycket energi, säger Frondell.

– Han vinner varje närkamp, även mot vuxna. Victor vinner alla puckdueller, och det är lätt för mig att hitta ytor.

Tjatade på Kimby: ”Vår tränare blev nog trött”

Deras spelstilar kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Eklund är en snabb ytterforward som ständigt är i rörelse och älskar att driva pucken till målchanser. Frondell har ett av draftens bästa skott och använder sin kraftfulla spelstil för att vinna kamper. De båda växte upp tillsammans i Djurgårdens juniorverksamhet, men det tog ett tag för Eklund att övertyga tränaren Robert Kimby att låta dem spela ihop. Eklund säger att han var tvungen att tjata tio gånger för att få till det.

– Vi spelade riktigt bra tillsammans. Jag visste från början att om vi fick chansen, skulle vi vara ett grymt kedjepar, säger Eklund.

– Jag tycker vi gjorde det rätt bra. Vår tränare blev nog trött på mitt tjat, så till slut satte han ihop oss.

Victor Eklund och Anton Frondell väntas gå topp tio i NHL-draften. Foto: Bildbyrån

Eklund berättade att han gillar att titta på Philadelphia Flyers-forwarden Travis Konecny, som kombinerar skicklighet med fysisk spelstil för att vinna puckar. Frondell följer i sin tur Florida Panthers-centern Aleksander Barkov noggrant, och lyfter fram hans tvåvägsspel som förebild.

Både Eklund och Frondell säger att de planerar att återvända till Djurgården när laget nu ska spela i SHL till säsongen 2024/25. Många scouter tror att båda realistiskt sett kan spela i NHL säsongen 2026/27. Men genom att stanna kvar hemma får de chansen att jaga guld på JVM och vänja sig vid den tuffare konkurrensen i SHL utan att stressas fram för snabbt.

De två vännerna har lagt mycket tid på att lära sig spelets krav på seniornivå och hantera pressen som kommer med att prestera. När NHL Combine är över får de några veckor att koppla av innan draften går av stapeln i Los Angeles i slutet av månaden.

Vänner nu – rivaler senare. Men tills vidare fortsätter de att njuta av draftupplevelsen tillsammans.