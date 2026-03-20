Victor Aronsson har gjort över 500 matcher i Hockeyallsvenskan och är kapten i Almtuna. Nu sitter veteranen utan kontrakt – men ser inte slutet på karriären.

— Jag är sugen och tycker att det är superkul att komma till hallen varje dag, så hockey ska jag spela, säger 33-åringen till Hockeysverige.

Victor Aronsson i Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Pappa Conny Aronsson (då Andersson) spelade i Almtuna mellan 1982 och 1993. Säsongen 2011/12 debuterade hans son Victor Aronsson i klubbens A-lag. Detta efter att ha gått genom föreningens ungdomsverksamhet. Under åren har det blivit några utflykter till andra klubbar, men de senaste fyra säsongerna har han varit en av nyckelspelarna i Almtuna.

– Pappa har varit jätteviktig för mig och den som fick mig att börja spela hockey, berättar 33-åringen när hockeysverige.se träffar honom i IFU Arena intill Gränby ishall, där Almtuna har sin hemvist.

– Han drev hockeyskolan och var med som tränare där. Jag tror inte att han har missat någon hemmamatch på plats och han har sett i stort sett alla matcher jag spelar, oavsett om det varit på tv eller på plats, så han har alltid stöttat mig.

Det var också i Almtuna som Victor Aronssons förebilder fanns under uppväxten.

– Ja, jag var på många matcher när jag var yngre. Jag minns när Leksand var nere och det var mycket folk, med Almtunas mått mätt, här, runt 2008–2009, då det var kvalserie och Elias Fälth spelade.

– Innan dess var även ”Ragge” (Marcus Ragnarsson) här och spelade. Klart att jag hade hjältar i A-laget då som jag såg upp till.

”Jag har lärt mig otroligt mycket av honom”

Första A-lagsmatchen var en träningsmatch i Gränbyhallen mot Karlskoga.

– Jag kommer inte ihåg om vi vann eller förlorade, men jag minns att jag var svinnervös. Jag har för mig att jag hade det riktigt tufft i den matchen.

– Det var inga bra känslor för mig personligen eftersom jag var sjukt nervös och irrade runt som en höna i försvarszonen, säger Victor Aronsson med ett leende.

Marcus Ragnarsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

När han kom upp i A-laget var Marcus Ragnarsson assisterande tränare – alltså samma ”Ragge” som i dag är head coach i Almtuna.

– Han har betytt jättemycket för mig. Jag har en väldigt bra relation med ”Ragge”, och som du säger var han där uppe när jag kom upp.

– ”Ragge” var på mig som en igel om detaljer och allt vad det innebar. Jag har lärt mig otroligt mycket av honom och gör så än i dag. Han är en bra tränare, har ett gediget cv och förstår spelaren.

Är just det här med att förstå spelaren en av styrkorna i hans ledarskap?

– Ja, det tycker jag. Han är saklig och har mycket fokus på försvarsspelet – han har ju varit back själv – och på hur man ska hantera närkampsspelet. Olika tips, allt från hur man ska hantera forwards framför kassen till hur man ska leverera pucken.

”Det tror jag kommer att bli ett jättelyft”

Victor Aronsson har gjort utflykter till bland annat AIK, Karlskrona, MoDo, Oskarshamn och Arlanda, men alltid hittat hem till Almtuna igen.

– Klubben har såklart betytt mycket för mig. Det var här allting började och det är en plats jag mår otroligt bra av att vara på. Almtuna är en härlig förening och den som har format mig till den jag är i dag.

– Det är en liten förening och alla känner alla här. Oftast brukar vi få ihop en otroligt härlig grupp. Allt som är här utanför isen påverkar hur man mår. Mår man bra presterar man också bra på isen. Det är en familjär klubb som man har väldigt lätt att trivas i.

– Hockeyn är ganska liten i stan än så länge. Samtidigt finns det ändå ett väldigt hockeyintresse här. Konstigt formulerat kanske, men det är en liten förening där väldigt få jobbar, så man lär känna alla. Alla har spridda uppgifter för att det ska fungera här.

Uppsala är hemma för Victor Aronsson.

Upplever du att intresset för laget har ökat under åren du varit i klubben?

– Både ja och nej. Det har varit en jobbig period för Almtuna under flera år där ekonomin har gått neråt. Sedan kom pandemin med allt vad det innebar.

– Nu tycker jag att de senaste två säsongerna absolut har börjat vända. Jag har sett vilket hästjobb folket utanför isen gör för att klubben hela tiden ska ta nästa steg. Jag känner verkligen att det är på rätt väg. Sedan är det en lång bit kvar till där man vill vara, men man gör rätt saker.

Sedan är det hallen …

– Nu har man sagt att den ska fixas till, i alla fall enligt rykten. Det tror jag kommer att bli ett jättelyft.

– Sedan vill man såklart att det verkligen ska bli av. Det har pratats om en ny arena länge, men nu tror jag att det har landat i att man får göra det bästa av det man har här. Det är också det vi kan drömma om, och vi håller tummarna för att det ska hända nu.

– Det är svårt att ta nästa steg i den här hallen med de förutsättningar som finns. Man ser andra hallar vi kommer till, och det går knappt att jämföra.

Victor Aronsson blev kapten i Almtuna

Inför säsongen 2025/26 ärades Victor Aronsson med ett ”C” på bröstet.

– Jag fick smaka på det lite redan förra säsongen när ”Karla” (Marcus Karlström) gick till Leksand. Det var bara under fyra matcher fram till dess att jag bröt handen.

– Nu fick jag vara det från start, och det är en väldigt stor ära att ha fått vara det i min moderklubb och hemstad. Jag är otroligt stolt över att bära det.

Victor Aronsson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Almtuna och Karlskoga den 2 november 2025 i Uppsala.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Victor Aronsson svarade för tre mål och totalt sju poäng på 52 matcher under den senaste säsongen.

– Över lag är jag nöjd med min säsong. Såklart har jag haft mina matcher, men över lag har jag hållit en jämn och fin nivå över hela säsongen. Det har känts bra.

Hur ser du på din roll på isen i dag jämfört med när du klev in i A-laget 2011?

– Jag är en tvåvägsback, men i mina yngre dagar var jag en mer offensiv version av det.

– Jag fick mer speltid i powerplay då och kunde producera framåt. Med åren har det blivit så att jag fortfarande är en tvåvägsback, men med mer defensiv inriktning. Också betydligt mer boxplay, starta tekningar i egen zon och sådana bitar.

”Vi ska vara nöjda och stolta”

Du får nyttja rutinen och erfarenheten, med andra ord?

– Exakt. Sedan har jag blivit jämnare i mitt spel, men det kommer också med åren. Jag har lärt mig att hantera dagar då jag inte har känt mig fräsch eller när det inte har gått bra – att ändå hitta ett sätt att prestera.

Du har i dag två barn hemma i Bälinge. Har du lättare i dag att släppa hockeyn när du har kommit innanför dörren hemma?

– Ja, betydligt lättare. När jag inte hade barn var det hockey dygnet runt, även hemma, och allt skulle vara precis som det varit.

– Nu, speciellt när det har varit lite tuffare och man har några torskar, kan jag släppa det på ett helt annat sätt, vilket jag måste säga är väldigt skönt. Man behöver det ibland.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Almtuna slutade nia den gångna säsongen men blev utslagna i åttondelsfinalen av Oskarshamn.

– Över lag en jättebra säsong. Vi ska vara nöjda och stolta trots att slutspelet blev som det blev. Grundserien tycker jag att vi gjorde väldigt bra och vi tog steg egentligen från start till mål.

– Vi hade ganska höga toppar, men många djupa dalar i matcherna, vilket gjorde att vi förlorade en del matcher i höstas.

– Jag tycker att vi som lag mognade hela tiden, och det var en process. Många hade inte varit på den här nivån tidigare, vilket kanske syntes under hösten, men jag tycker att väldigt många tog steg och växte in i hockeyallsvenska kostymen.

Victor Aronsson kan stanna i Almtuna

Två av lagets viktigaste spelare under säsongen var målvaktsduon Herman Liv och Viktor Andrén.

– Båda har betytt jättemycket. Viktor med sin erfarenhet och rutin efter allt han varit med om, och Herman som är ung och lovande. Herman kom in med en jäkla energi och är en härlig kille.

– Jag tror att det har varit bra för Herman att ha en trygg partner bredvid sig. Andrén tyckte nog att det var bra att ha en ung kille som sporrade honom, så jag tycker att de kompletterade varandra jättebra. Herman hade en fantastisk säsong, vilket har varit häftigt att se.

Herman Liv.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ditt kontrakt går ut nu efter säsongen – hur går tankarna framåt?

– Jag känner att jag har många år kvar i mig. Jag är sugen och tycker att det är superkul att komma till hallen varje dag, så hockey ska jag spela.

Har du och Almtuna börjat prata om framtiden?

– Det finns en kontakt, absolut. Sedan får vi se vad det landar i, men det är klart att Almtuna alltid finns med mig, avslutar Victor Aronsson med ett leende.

Source: Victor Aronsson @ Elite Prospects