Från Spanien – till Malmö: ”Nu är jag i himlen”

Vega Muñoz Delgado har tagit sig från Spanien till att vara hockeyproffs i Sverige.

Nu jagar hon SDHL-avancemang med Malmö Redhawks.

— För mig är det en dröm eftersom alla spelare jag spelar med är superduktiga, säger 27-åringen till hockeysverige.se.

Vega Muñoz Delgado berättar om hockeyresan som har tagit henne till SDHL-jagande Malmö. Foto: Ronnie Rönnkvist

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Till och från kommer det in framgångsrika spanska spelare i SDHL och NDHL. I Malmö hittar vi numera en av spanjorskorna som varit här längst, Vega Muñoz Delgado, uppväxt i Madrid. Hon kom till SDHL och Göteborg HC 2021, men valde redan säsongen därpå att lämna för Björklöven. Sedan säsongen 2024/25 är Vega Muñoz Delgado numera skånska.

— Jag var på en camp i Ungern. ”Krillian” (Christoffer Larsson) såg mig där. Han var coach i Göteborg och ringde mig och frågade om jag ville komma dit på tryout och spela för Göteborg. Jag åkte dit och fick sedan ett kontrakt, berättar Vega Muñoz Delgado då hockeysverige.se träffar henne för en intervju i kalla Rönneholmsparken i centrala Malmö.

Första dagarna i Sverige och Göteborg var såklart speciella för henne.

— Det var hemskt (skratt). När jag kom dit var folket där väldigt bra, men alla stressade och allt gick så snabbt. Kommer du från Spanien är du inte riktigt van vid det, så det var verkligen tufft.

— Jag vande mig och blev bättre och bättre och sista tiden trivdes jag bra där.

Så började Vega Muñoz Delgado spela hockey i Spanien

Moderklubben i Spanien är Majadahonda från Madrid. Alltså samma klubb där bland andra Kenta Nilsson och Bruno Ohlzon blivit spanska mästare.

— I början spelade jag inlineshockey eftersom det är större i Spanien. Sedan flyttade jag över till ishockeyn.

— Damhockeyn är inte stor i Spanien. Vi har en liga med åtta lag. Den är ganska konkurrenskraftig och vi har fyra bra lag, men hockey är en liten sport där som inte många vet något om.

Två spelare som Vega Muñoz Delgado spelade med i Majadahonda är svenskspanjorskorna, Laura och Sara Danielsson.

— Vi spelade i samma kedja under många år i landslaget, fem, sex år. Vi spelade även tillsammans i Majadahonda, vilket var riktigt kul.

— Vi växte upp tillsammans i Madrid. Dom är i min ålder, födda 1998, och vi har spelat tillsammans sedan vi var barn.

Laura och Sara Danielsson då hockeysverige.se träffade tvillingarna 2017. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du har spelat en hel del i spanska landslaget, vad betyder det att få dra på sig landslagströjan?

— Landslaget betyder såklart allt. Jag är stolt över att få spela där och det är något alla spanska spelare vill. Nu har jag spelat där under så många år, sedan jag var 15 år. Många av gångerna var på VM.

— Jag gillar fortfarande att få spela där och attityden tjejerna i laget har. Just nu spelar jag på en annan nivå än den i vårt landslag, men jag gillar varje gång jag får möjligheten att vara med där.

Flytten till Malmö Redhawks: ”Vi är unika”

Efter två säsonger i Björklöven efter tiden i Göteborg valde Vega Muñoz Delgado att flytta till Malmö.

— Det var riktigt bra val och jag är väldigt glad att vara här. Jag tror att jag nu har hittat mitt ställe. Jag är glad för lagen jag spelat i lag tidigare där personerna varit riktigt bra och pushat hårt, vilket jag gillat, men jag vill spela på en högre nivå, vilket jag fick göra i Göteborg.

— Här älskar jag mina lagkamrater. Jag gillar även staden, vilket också är viktigt. Det är en fin stad och här finns mycket man kan göra. Dessutom är staden internationell, så jag njuter av att vara här.

Vega Muñoz Delgado gör sin femte säsong i Sverige, och andra i Malmö. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur skulle du beskriva laget ni har i Malmö den här säsongen?

— Jag tycker att vi är unika, faktiskt. Den här säsongen har vi verkligen kommit samman och kämpar mot samma mål. Det ser jag som en stor skillnad och anledningen till att vi spelar bättre.

— Nivån på laget är hög så jag är väldigt glad och tacksam över att vara här.

Jagar SDHL-avancemang

Hur upplever du nivån på NDHL?

— Jag tycker att allsvenskan håller en hög nivå, men när vi spelade i södra serien var några av matcherna tråkiga att spela.

— När vi nu spelar i den här serien är det roligare eftersom alla matcher är viktiga. Du kan vinna eller förlora varje match eftersom det är väldigt jämnt. Jag tror också det är anledningen till att jag tycker så mycket om att spela här, att du ena gången vinner och andra gången förlorar. När du förlorat en match vill du verkligen vinna nästa, vilket gör det väldigt roligt.

Vega Muñoz Delgado har så här långt svarat för 18 mål och totalt 25 poäng på 23 matcher.

— Jag tycker att jag har gjort det bättre den här säsongen än den förra. Då hade jag svårt att hitta nätet medan jag nu gör mycket mål, vilket så klart är kul.

— Kedjan jag spelar i den här säsongen med Silke (Lave Glud) och Frida (Kielstrup) trivs jag dessutom mycket bättre med, men för mig är det en dröm eftersom alla spelare jag spelar med är superduktiga. Jag har aldrig tidigare spelat med så bra spelare så nu är jag i himlen, säger Vega Muñoz Delgado med ett leende.

Poängdrottningen Silke Lave Glud är en av kedjekamraterna i Malmö. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kommer Malmö spela i SDHL nästa säsong?

— Självklart (skratt). Jag hoppas det och vi kommer vårt bästa för att nå dit. Vi måste fortsätta jobba hårt och för det kommer inte bli lätt eftersom det är en så hög nivå och det är väldigt jämnt. Dessutom är lagen från SDHL väldigt bra och vi måste vinna mot dom, avslutar Vega Muñoz Delgado.

Source: Vega Muñoz @ Elite Prospects