Timrå indraget i kvalstrid: ”Tror att man grejer play-in”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är ett lurigt läge för Timrå – konstaterar Per Svartvadet.

Men TV4-experten menar samtidigt han tror att man klarar sig till slutspel.

– Jag tror inte Leksand hinner i kapp på de här sista tre matcherna som är kvar, säger han till Hockeysverige.

Per Svartvadet om Timrå. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Om någon sagt före jul att det finns en risk att Timrå skulle hamna i kval den här säsongen hade nog många sagt att man var lite… ja, sätt ord för det själv.

Men ser vi till fakta med tre omgångar kvar har Timrå på en tiondeplats 63 poäng och på en 13:e plats hittar vi ett formstarkt Leksand med 56 poäng. Vinner Örebro dessutom sin match mot just Timrå ikväll så har de 62 poäng. Och dessutom har vi Linköping som inför kvällens omgång också har 62 poäng.



– Nu tror inte jag att det kommer gå så långt att Timrå får kvala för jag tror inte Leksand hinner i kapp på de här sista tre matcherna som är kvar, säger Per Svartvadet till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sanningen är att Timrå överpresterat lite redan från början, smög lite under radarn och skrapade ihop poängen man har en väldigt stor nytta av nu.

– När dessutom inte ledande spelare inte producerar blir det så här. Speciellt för Timrå som är så oerhört beroende av tillexempel Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Målvaktsspelet har inte heller varit lika bra som förra säsongen. Dessutom lite skador på fel spelare samtidigt som ligan är jämn och då hamnar man där man nu hamnat.



Med tanke på det du säger, vilken nivå håller dagens Timrå?

– Jag tror att de ligger på den position man förväntade sig innan säsongen. Det är, som sagt var, många lag som är bra och tuffa matcher under hela serien. Det går inte att förlora tre, fyra matcher och tro att man ska hämta i kapp det snabbt för det tar tid.

– Nu fick man svackan sent på säsongen, vilket man kan säga var bra. Går Timrå till play-in tycker jag att de har gjort en godkänd säsong.



Per Svartvadet är också positiv till det jobb coachen, Tommy Samuelsson, gjort med Timrå.



– Jättebra prestation. Med ett så kort varsel få tag på en så kompetent hockeyledare var nog räddningen för Timrå.

– Han har gjort ett kanonjobb och jag tror övriga ledare och hela Timrås organisation har lärt sig mycket av Tommys ledarskap.

Orden om att kunna ersätta stjärnan: ”Omöjligt”

Kan du idag se någon som skulle kännas naturlig att ta över efter honom?

– Det finns några yngre killar som är lediga. Om man gillar assisterande tränarna man har (Morten Madsen, Lasse Marklund) och litar på dem så är det ett bra alternativ att de fortsätter i samma anda på något sätt.

– Nu ska vi komma ihåg att Timrå förmodligen inte kommer ha ett lika namnstarkt lag nästa säsong och det kommer att bli tufft för dem. Den tränaren som ger sig på att ta över Timrå måste vara medveten om det och få rätt förutsättningar.



Två spelare som ser ut att lämna Timrå är Jonathan Dahlén och Emil Pettersson, alltså ettan och tvåan i lagets interna poängliga.



– Klart att Timrå sparar mycket pengar på det. Båda spelarna har stora löner.

– Visst, man säger att det alltid är någon annan som får kliva fram. Ibland finns det ingen annan som kliver fram och det är då man hamnar i problem.

– Att ersätta dem rakt av med svenska spelare på den nivån är i stort sett omöjligt. I stället får man sprida ut det på någon nordamerikansk toppspelare, eller finsk.

– Det är andra lag i den här liga som också vill ha de spelarna och Timrå är inte högst upp i den näringskedjan eller har mest pengar så det kan bli en tuff sommar att leta efter sådana spelare.

Jonathan Dahlén.

Foto: Bildbyrån/Ronnie Rönnkvist

Tror på Timrå – men: ”Lurigt läge”

Som Timrå-fans, borde man känna lite oro i magen för just framtiden?

– Jag tror alla supportrar som har lag som ligger på den nedre halvan alltid är oroliga. Det ligger liksom i naturen.

– Klart att det är ett ganska lurigt läge för Timrå. Nu har man inte heller så många hemvändarspelare som är på väg hem. Ekonomin är inte den bästa och arenan börjar bli ålderstigen.

– Det surras om att bygga en ny arena i Sundsvall, men det är inte Timrå kommun, så det finns stora saker Timrås ledning måste jobba med parallellt. Visst, det kommer bli några tuffa säsonger.



Slutspel, play-in, ingenmansland eller kval, vart tror du att Timrå hamnar efter 52 spelade omgångar?

– Just nu pekar det mot ingenmansland, men jag tror att man grejar ”play-in. Där kan faktiskt Timrå vinna någon match och störa andra lag på ett bra sätt när man kan spela lite avslappnat och då komma in rätt i en sådan serie.