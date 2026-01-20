Tim Thomsson i Mora har börjat 2026 med att göra debut i Hockeyallsvenskan – och snitta en poäng per match. Nu ska också den 18-åriga backen spela med U19-landslaget i första samlingen efter JVM.

— Väldigt stort, en barndromsdröm som slår in. I söndags på kvällen ringde agenten och sa att jag var uttagen, säger talangen till Hockeysverige.se.

18-åriga Tim Thomsson i Mora har fått en drömstart på 2026.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Från att förra säsongen ha öst in poäng för Moras J18-lag tog Tim Thomsson steget upp till U20 Nationell. Där har han fått en fin start och levererat 15 poäng på sina första 20 matcher. Det samtidigt som Mora har gått starkt i serien.

Efter juluppehållet fick han sedan chansen i Hockeyallsvenskan med A-laget.

Hemma mot MoDo den 6 januari fick han då debutera för sin moderklubb. Där det blev två assist direkt. Sedan dess har speltiden växt – och han står nu noterad för sex poäng på sex matcher. När Magnus Hävelid nu också har tagit ut sin första trupp sedan junior-VM-guldet, ja, då var 18-åringen med.

— Det är skitkul. Väldigt stort, en barndromsdröm som slår in. I söndags på kvällen ringde agenten och sa att jag var uttagen. Det var jättestort och jättekul, jag blev bara glad. Det har gått fort från debut i A-laget till att nu få det här beskedet att de tycker att jag har gjort det bra.

Hade du det lite på känn efter den senaste tiden?

— Nej, jag hade det inte på känn. Jag blev förvånad. Det har gått bra men så här bra fattade jag inte.

Bra start på 2026…

— Precis, det har varit en jättebra start.

Har öst in assist: ”Bara bonus”

Som sagt har Tim Thomsson tagit en större och större roll i Moras A-lag. I måndagens match mot serietvåan Kalmar spelade han 17:46 och levererade två nya assist.

Där han nu också är iväg med laget på en roadtrip till Småland.

— Det har varit jättekul. Man har varit väldigt välkommen i gruppen. Det har bara varit att gå in och spela sitt spel. Sen är ju farten och allt från snabbare spelare till pucktempo annorlunda. De flesta är också större och starkare.

Vad säger du om din utdelning så här långt?

— Det har gått bra. Det är bara kul att få poäng men det är mest poäng för laget vi strävar efter. Bara bonus att få med några assist.

Tim Thomsson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Södertälje och Mora den 14 januari 2026 i Södertälje.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Sedan talangen tog steget upp till A-laget har Mora vunnit fyra av sex matcher, även om samtliga har kommit efter extratid. Laget ligger just nu sjua i tabellen. Även i U20-laget har vinsterna radats upp för Tim Thomsson och Mora den här säsongen.

— Vi har börjat bra med U20 både för mig och för laget och vi låg väl tvåa inför juluppehållet. Sen var det bara för mig att fortsätta och väldigt kul att få komma upp och träna med A-laget. Det är bara chansen på match och spela sitt spel.

Tim Thomsson är inte ensam junior i Mora

I Mora är det inte heller bara Tim Thomsson som har kommit fram den senaste tiden. Utan även Olle Carlsson och Romeo Edvardsen Sörensen har introducerat sig i A-laget. Dessutom finns sedan tidigare Anton Olsson i laget.

— Det är jättekul. Det är en trygghet att man kan vända sig till dem. Skönt att ha dem i laget samtidigt som man kan prata med alla andra också. Det är kul att vi följer varandra uppe i laget. Nu har jag bara fokus på A-laget men självklart om vi sen går långt med U20 är det skitkul att få vara med där också.

Romeo Edvardsen Sörensen gjorde mål mot Kalmar på assist från Tim Thomsson.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Med Mora IK som moderklubb är det också extra stort för 18-åringen, som har fått spela framför publiken i Smidjegrav Arena.

— Det är skitstort. Det är nåt man har strävat efter sen man var liten. Jag har alltid sett upp till killarna som spelar i A-laget sen man var liten.

”Dahlin är nån jag kollar på mycket”

I morgon väntar match mot Oskarshamn innan det om drygt två veckor är dags att dra på sig Sverige-tröjan. Sedan väntar en vår där Tim Thomsson får chansen att fortsätta etablera sig i Hockeyallsvenskan, samtidigt som Moras U20-lag är en av favoriterna i JSM-slutspelet.

— Först är det samlingen snart, och då är det bara att gå ut och fortsätta spela mitt spel. Sen om jag blir kvar här i A-laget vill jag hjälpa dem att gå så långt vi kan. Sen även vara med i J20 och hjälpa till att ta dem så långt som möjligt.

Hur skulle du beskriva dig själv?

— Jag skulle säga att jag är en okej tvåvägsback som gillar att följa med offensivt. Jag tycker jag jobbar över hela banan och sen spelsinnet är väl också lite av en styrka. Och att läsa av spelet.

I vår genomgång av Moras U20-lag tryckte huvudtränare Martin Weel Sanne på hur talangen har tagit sig an J20-hockeyn, och på hans offensiva uppsida. Förebilden är också Sveriges egna super-backstjärna i Buffalo.

— Dahlin är nån jag kollar på mycket och tycker är väldigt bra. Även nu på slutet har jag kikat på Lane Hutson i Montréal. Jag kollar hur han jobbar på blålinjen och i den offensiva zonen.

Source: Tim Thomsson @ Elite Prospects