Magnus Hävelid har tagit ut sin första trupp för ”nya” Juniorkronorna. I laget finns en spelare som var med och vann VM-guld häromveckan: Målvakten Måns Goos.

Måns Goos och Magnus Hävelid.

Foto: Bildbyrån (Collage)

För två veckor sedan vann Juniorkronorna Sveriges tredje JVM-guld i historien, efter en rafflande finalseger mot Tjeckien. Men redan nu börjar uppladdning inför nästa års mästerskap, med en turnering i Finland.

Då är det 07:orna som ska utgöra huvuddelen av den svenska truppen, och ett helt gäng från årets trupp kommer kunna vara med även då. Men när Magnus Hävelid nu tagit ut sin första trupp inför nästa säsongs JVM finns bara en guldhjälte med: Tredjemålvakten Måns Goos.

Juniorkronornas första trupp efter JVM-guldet

I övrigt är Oliwer Sjöström, Karl Annborn, Jakob Ihs-Wozniak och Viktor Klingsell de kanske mest kända namnen i laget.

– Det har varit några härliga veckor efter JVM-guldet, men nu är det dags att börja arbetet med resan till nästa års turnering. Vi åker till Finland med en renodlad 2007-trupp och vi har flera debutanter. Det visar på styrkan i vår utvecklingsmodell, och är ett väldigt bra betyg till det arbete som görs ute i våra klubbar. Resan börjar nu och det är något vi ser fram emot, säger Magnus Hävelid i ett pressmeddelande.



Truppen

Målvakter

1 Isak Sörqvist, Luleå HF

35 Måns Goos, Färjestad BK

Backar

2 Hugo Hallin, MoDo Hockey

3 Oliwer Sjöström, Luleå HF

4 Karl Annborn, HV71

6 Aron Dahlqvist, Brynäs IF

7 Theo Hallquisth, Örebro HK

8 Rocky Langvardt, Leksands IF

9 Tim Thomsson, Mora IK

20 Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF

Forwards

11 Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF

12 Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

14 Milton Carpenhammar, Linköping HC

15 Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks

16 Sid Boije, AIK

17 Gustav Hillström, Brynäs IF

18 Theo Stockselius, Djurgårdens IF

19 Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC

22 Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK

23 Edwin Annerstedt, Timrå IK

24 Leo Sundqvist, Brynäs IF

25 Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

27 Philip Hemmyr, IF Björklöven

28 Arvid Drott, Djurgårdens IF

Spelschema

Onsdag 4 februari

14.00 Sverige-Tyskland

Fredag 6 februari

14.00 Sverige-Schweiz

Lördag 7 februari

16.30 Tjeckien-Sverige

Söndag 8 februari

13.00 Finland-Sverige