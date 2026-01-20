Juniorkronornas första trupp – efter VM-guldet
Följ HockeySverige på
Google news
Magnus Hävelid har tagit ut sin första trupp för ”nya” Juniorkronorna. I laget finns en spelare som var med och vann VM-guld häromveckan: Målvakten Måns Goos.
För två veckor sedan vann Juniorkronorna Sveriges tredje JVM-guld i historien, efter en rafflande finalseger mot Tjeckien. Men redan nu börjar uppladdning inför nästa års mästerskap, med en turnering i Finland.
Då är det 07:orna som ska utgöra huvuddelen av den svenska truppen, och ett helt gäng från årets trupp kommer kunna vara med även då. Men när Magnus Hävelid nu tagit ut sin första trupp inför nästa säsongs JVM finns bara en guldhjälte med: Tredjemålvakten Måns Goos.
Juniorkronornas första trupp efter JVM-guldet
I övrigt är Oliwer Sjöström, Karl Annborn, Jakob Ihs-Wozniak och Viktor Klingsell de kanske mest kända namnen i laget.
– Det har varit några härliga veckor efter JVM-guldet, men nu är det dags att börja arbetet med resan till nästa års turnering. Vi åker till Finland med en renodlad 2007-trupp och vi har flera debutanter. Det visar på styrkan i vår utvecklingsmodell, och är ett väldigt bra betyg till det arbete som görs ute i våra klubbar. Resan börjar nu och det är något vi ser fram emot, säger Magnus Hävelid i ett pressmeddelande.
Truppen
Målvakter
1 Isak Sörqvist, Luleå HF
35 Måns Goos, Färjestad BK
Backar
2 Hugo Hallin, MoDo Hockey
3 Oliwer Sjöström, Luleå HF
4 Karl Annborn, HV71
6 Aron Dahlqvist, Brynäs IF
7 Theo Hallquisth, Örebro HK
8 Rocky Langvardt, Leksands IF
9 Tim Thomsson, Mora IK
20 Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF
Forwards
11 Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HF
12 Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
14 Milton Carpenhammar, Linköping HC
15 Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks
16 Sid Boije, AIK
17 Gustav Hillström, Brynäs IF
18 Theo Stockselius, Djurgårdens IF
19 Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC
22 Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK
23 Edwin Annerstedt, Timrå IK
24 Leo Sundqvist, Brynäs IF
25 Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
27 Philip Hemmyr, IF Björklöven
28 Arvid Drott, Djurgårdens IF
Spelschema
Onsdag 4 februari
14.00 Sverige-Tyskland
Fredag 6 februari
14.00 Sverige-Schweiz
Lördag 7 februari
16.30 Tjeckien-Sverige
Söndag 8 februari
13.00 Finland-Sverige
Den här artikeln handlar om: