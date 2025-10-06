Efter tio säsonger i Hockeyettan fick Tim Friberg chansen i Hockeyallsvenskan genom ett tryout-kontrakt med Västerås IK. 29-åringen spelade sig till ett kontrakt och gör nu sin första säsong i Hockeyallsvenskan.

– Jag är skyldig de som har hjälpt mig och trott på mig att inte ge upp, säger forwarden till Hockeysverige.

Tim Friberg. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Varje år tar flera spelare klivet från Hockeyettan till den professionella ishockeyn i Hockeyallsvenska. Vanligtvis rör det sig om yngre spelare som varit på besök i Sveriges tredjeliga för att samla på sig erfarenhet av seniorhockey. Det är sällan spelare med flera år i “ettan” tar steget upp – men ibland händer det.

Inför säsongen 25/26 plockade Hockeyallsvenska Västerås in två rutinerade Hockeyettan-spelare på tryout, och en blev kvar.

“Behöver kriga mig till det”

Tim Friberg, 29, har en lång meritlista inom hockeyn med tio säsonger i Hockeyettan, en säsong i en obskyr amerikansk juniorliga och åtta matcher i Polen.

Under sina 239 matcher i Hockeyettan har forwarden svarat för 155 poäng (72+83), men målet har alltid varit att utvecklas och på sikt ta nästa steg.

– Planen har väl egentligen varit i tre, fyra år att försöka få till en tryout i ett allsvenskt lag. Jag har ju förstått att jag kanske inte kommer få ett avtal direkt, utan att jag behöver kriga mig till det. Sen har inte den möjligheten funnits någonstans men nu dök den upp i Västerås och de var beredda att ge mig chansen, säger han och fortsätter:

– Jag hade ingenting att förlora på att åka dit. Det har ny tränare, är ett lag som kanske har haft lite kräftgång. Jag kom in och någonstans var det väl äta eller ätas lite grann.

Tryout-kontraktet sträckte sig över augusti månad, då Västerås skulle möta tufft motstånd i form av träningsmatcher mot SHL-lagen Färjestad, Örebro och Djurgården.

Och att byta från träningsmatcher mot gemene Hockeyettan-lag till SHL-motstånd blev en omställning.

– Det har varit en lång väg dit, men nu när man är här så försöker jag bara ta vara på varje dag och inte ta någonting för givet. Utan komma varje dag och bidra med en jävla energi, höja intensiteten, tävlingen på träning och försöka höja mina lagkamrater runtom mig. Jag tycker väl att det har gått ganska bra, kommit in i det rätt fort. Jag tyckte att de första träningsmatcherna var som man kan förvänta sig när man byter ut att möta Vallentuna mot Färjestad.

Tim Friberg delar ut en tackling. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

“Aldrig sett mig som någon stjärnspelare”

I takt med sommarens slut och säsongens antågande närmade tryouten sig sitt slut, och vid månadsskiftet augusti/september stod det klart att Tim Friberg förtjänat ett kontrakt i Hockeyallsvenskan. Någonting som blev ett kvitto på att åren i Hockeyettan gett utdelning.

– Jag har aldrig sett mig som någon stjärnspelare i hockeyettan heller. Men någonstans tror jag att jag har ett mindset som skiljer sig ganska mycket från gemene hockeyettan-spelare. Det tror jag har hjälpt mig. Det var en personlig revansch, kan man säga.

Trots att Friberg nu har tagit klivet in i den professionella ishockeyn, har en stor del av karriären tillbringats med att bolla heltidsjobb med spel i Hockeyettan. Att lägga skridskorna på hyllan har dock aldrig varit aktuellt.

– Jag har hela tiden haft en jävligt tydlig bild om vad jag vill och försökt nå min fulla potential, det är någonting jag tycker att jag är skyldig mig själv. Jag är skyldig de som har hjälpt mig och trott på mig att liksom inte ge upp.

Att han lyckats ta sig till Hockeyallsvenskan som 29-åring ser han som ett bevis på att man inte behöver vara en ung och lovande talang för att ta steget upp till den professionella ishockeyn.

– Jag vet att det finns många grabbar ute i Hockeyettan som krigar på och vill ta sig uppåt. Att få visa att man inte behöver vara 22 utan kan vara 29. Det handlar mer om hur mycket man vill och vad man är beredd för att göra. Men såklart, det kanske inte var jättemånga som trodde att det skulle hända. I ärlighetens namn kanske inte mina närmsta heller trodde på det längre.

Ett Västerås med mycket att bevisa

Västerås har gått tungt de senaste säsongerna – förra året lyckades man precis knipa en slutspelsplats, och året innan det fick de ta semester tidigare än väntat.

Förtroendet hos supportrarna falnar och säsongen 25/26 är det livsviktigt att klubben presterar enligt förväntan. Att föreningen har haft det svårt den närmsta tiden är ingenting som Tim Friberg missat.

– De har väl kanske inte riktigt varit där de har velat vara, samtidigt så är det ju en anrik förening med en god historia och har ju haft väldigt bra lag genom åren. Det är ett lag som vill uppåt igen och starta om lite grann. Jag tyckte det var sjukt intressant att få möjligheten att komma och jobba med en sån som Peter också. Det är något snäpp upp från vad man är van med.

Det har länge talats om att det skulle sitta någonting i väggarna på Rocklundahallen, någon form av losermentalitet. Det är dock ingenting som Friberg har märkt av sedan han anslöt till klubben.

– Jag tycker inte att det märks av, utan det andas verkligen nytt och jag tycker inte att man vinner någonting på att se tillbaka. Utan jag tror det är viktigt att man verkligen får en nystart här och det tycker jag verkligen att vi har fått. Det är nya vindar och nya tongångar.

