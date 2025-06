Lämnar Brynäs – för att prova lyckan i Nordamerika

Theo Lindstein kom upp i Brynäs A-lag redan som U18-spelare. Nu har det blivit dags för stortalangen att lämna Sverige – för att prova lyckan i Nordamerika.

– Tanken är att jag ska stanna kvar där borta, säger backen till Hockeysverige.se.

Theo Lindstein lämnar Brynäs för att slå sig in St. Louis Blues.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Trots att Theo Lindstein ännu bara är 20 år har han hunnit spelat två J18-VM, ett J20-VM, åkt ur med Brynäs, gått upp med Brynäs och spelat SM-final med Brynäs. Nu är dock tiden i Brynäs över och inför kommande säsong kommer han spela i Nordamerika. Moderklubb för Theo Lindstein är klassiska Strömsbro IF.



– Det var där någonstans allt började och vi var många strömsbroare som gick vidare till Brynäs i U16, J18 och J20. Förra säsongen spelade jag dessutom med en kille som jag spelat med under hela uppväxten, egentligen hela vägen från hockeyskolan, Anton Ohlsson, berättar Theo Lindstein då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på ett café i centrala Gävle.

– Klart att då Strömsbro betytt väldigt mycket. Jag försöker också se så många matcher jag kan med A-laget.



Säsongen 2021/22 gjorde han sin debut i A-laget, en nervös sådan.



– Jag fick vara med och träna innan jag gjorde min debut. Det var Mikael Holmqvist, som då var tränare i A-laget, som skickade ett SMS där det stod att jag skulle vara med och träna.

– Dagen innan hade jag spelat med J18-laget mot Falun. När jag kom hem med bussen på kvällen visste jag redan att jag skulle träna med A-laget dagen efter. Det var bara hem, sova, och upp igen för att träna.

– Efter träningen kom han in i omklädningsrummet och sa:

– ”Du hänger med ner till Linköping”.

– ”Va?”

– Vi åkte ner till Linköping redan dagen innan så jag fick be min pappa komma ner med lite kläder för att sova borta. Att få den här chansen var såklart en häftig upplevelse.

Theo Lindsten var med om att både åka ur och gå upp med Brynäs

Fick du mycket speltid?

– Jag spelade runt åtta eller nio minuter. Det var såklart ganska mycket för att vara första matchen. Jag minns att jag ramlade en gång i första perioden. Antagligen för att jag var nervös (skratt), men att få debutera var häftigt.



Lindstein var med om att åka ur med Brynäs, men också gå upp igen säsongen efter för att sedan ta laget till SM-final.



– Det känns som jag varit med om allt som går att vara med om. Klart att det var tufft att spela ur Brynäs till Hockeyallsvenskan. Jag har alltid varit brynäsare och stod i klacken då jag var liten, så att spela ur Brynäs var såklart inget jag ville göra.

– Klart att det var tufft och en tomhet direkt efter slutsignalen. Det tog också några dagar innan jag förstod vad som hade hänt.

– Nu när jag ser tillbaka blev det bra ändå, men där och då var det väldigt tufft. Även fast jag var ung kände jag mig lika delaktig som alla andra gjorde. Det var lika mycket mitt fel som alla andras.

– Jag fick sy ihop såren under någon vecka och reflektera lite, men bestämde ganska snabbt att jag ville vara kvar. Även agenten och St. Louis som jag blivit draftad av tyckte det var ett bra val.



Hur var då känslan då du fick vara med om att spela tillbaka Brynäs till SHL?

– Magiskt! Som jag sa bestämde jag mig ganska tidigt för att vara kvar. Några från stommen säsongen valde också vara kvar Hockeyallsvenskan. Det tror jag betydde väldigt mycket och visade att vi menade allvar. Att vi ville ställa allt till rätta igen.

– Att få vara med dom killarna och det här laget var väldigt häftigt. Vi kom ihop bra som lag och hade ändå många killar kvar i Brynäs sedan säsongen innan så det blev inte många nya spelare. Vi hade jäkligt kul och det var såklart roligt att få vinna matcher.

”Det var tävling från första träningen”

Niklas Gällstedt var headcoach för Brynäs. Som assisterande tränare hade han Ove Molin och Anders ”Masken” Carlsson. Tre personer med mycket rutin och hjärta för klubben.



– Jag hade inte hört så jättemycket om Niklas när Brynäs tog in honom som tränare, men det var många som haft honom i juniorlagen.

– Han var jättebra och kom in med en tydlig plan. Ove kände jag sedan tidigare då han var med som spelarutvecklare på juniorsidan. ”Masken” kom in med en härlig energi och är en skön prick. Alla tre kompletterade varandra väldigt bra.

– Det var tävling från första träningen. Någonstans där började allting och med Ove och ”Maskens” tävlingar. Allt vi gjorde blev tävling och det var sura miner när vi inre vann. Samma sak från deras sida, att förlorade dom blev det inte heller så muntert.

– Vi hade roligt. Mycket skratt och många tävlingsinriktade människor som ville vinna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Till säsongen 2024/25 stärktes laget upp med spelare som hade varit i klubben tidigare.



– Många blev, som jag sa, kvar när vi tog steget upp i SHL. Sedan kryddades laget med Victor Söderström, Christian Djoos, Jakob Silverberg och Oskar Lindblom. Dessutom blev (Charle Edouard) D´Astous en succé. Vi hade bra spelare redan innan, men fick in ännu fler bra spelare.

Gick till final mot Luleå: ”Inte alla som får göra det”

Hängde även den positiva stämningen med från säsongen innan då ni gick upp?

– Ja, absolut. Vi hade lika bra stämning i SHL som i Hockeyallsvenskan. Stommen var kvar och alla kände varandra. Det gjorde att vi kunde lita på varandra ännu mer och man kände ett förtroende för alla.

– Vi satte en jäkla standard direkt. Våra nya spelare kom in ochgjorde gruppen ännu bättre. Vi blev ett härligt gäng.



Hur ser du tillbaka på finalspelet mot Luleå som ni förlorade?

– I just finalspelet spelade vi inte den bästa hockeyn under säsongen. I slutändan var vi mindre effektiva än vad Luleå var. Dom hade bättre special teams över lag. Det är också lite där allt avgörs, just att dom var lite mer effektiva än oss, vilket såklart man måste vara i en finalserie för att vinna.

Theo Lindstein i Brynäs deppar under final två i SHL mellan Brynäs och Luleå den 21 april 2025 i Gävle.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Utifrån upplevdes det som en väldigt bra hockey, hade ni spelare samma känsla?

– Ja, klart att det var en bra hockey under finalserien. Fortfarande är det lite surt att vi inte tog det. Jag tycker att vi gav bort det lite i match tre eller om det var match fyra. Där kändes det som vi hade kunnat vunnit en match i stället för förlorat.

– Det tippade över lite där och vi lyckades inte vända. Tråkigt, men såklart en häftig upplevelse att få spela en SM-finalserie. Det är inte alla som får göra det.

Draftades av St. Louis: ”Fått ett väldigt bra välkomnande”

När hockeysverige.se ber Theo Lindstein minnas tillbaka på sommaren 2023 och draften i Nashville spricker han upp i ett stort leende.



– I början av sommaren hade jag varit på ”combine”. Där gjorde vi fys-tester och hade möten med många lag. Jag åkte hem, hade en bra sommar och några veckor innan bestämde vi oss för att åka över till Nashville med min agentfirma som hade en liten camp innan draften.

– Jag tränade några dagar innan i Nashville. Sedan kom min familj över två dagar innan draften. Jag mötte upp dom inne i stan och hade middag med familj och vänner första dagen.

– Jag minns när vi kom till arenan i kostym och jag fick gå in och sätta mig på min plats. Jag satt där, väntade och fick se alla spelare som gick före mig. Helt plötsligt hörde jag mitt eget namn. Då var det…

– Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var och kändes. Allt gick så fort. Jag ställde mig upp och började krama om min familj. Sedan var det att ta av sig kavajen och gå ner på golvet. Det var häftig att få göra så första dagen inför hela arenan. Jag kommer aldrig glömma det.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hade du trott att det kunde bli St. Louis?

– Egentligen inte. Jag kände inte speciellt mycket för någon klubb. Innan hade jag haft möten med dom flesta lagen, men jag hade faktiskt haft ett bra samtal just här med St. Louis svenska scout, Stefan Elvenes.

– Vi snackade och det flöt på bra. Han är jättetrevlig, men jag kunde inte ta ut något efter en intervju. Det var bara att sitta där i arenan och hoppas på att få höra sitt namn, vilket jag fick göra.

– Att det blev St. Louis känns jättebra för mig och jag har fått ett väldigt bra välkomnande av föreningen.

Tommy Sjödin finns i Blues: ”Får fråga honom om det…”

Hur har dialogen varit med organisationen efter draften?

– Direkt efter draften var det lite middag på kvällen. Sedan flög jag och dom andra draftade spelarna direkt från Nashville till St. Louis för att vara med på deras ”Development camp” under tre, fyra dagar.

– Det var kul att få åka dit direkt, se staden, träningsanläggningar, träffa deras ”player-deveopment killar”…

Tommy Sjödin har, liksom Theo Lindstein, en stark Brynäs-koppling.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka är dina intryck?

– Att det är jättebra. Tommy Sjödin jobbar i klubben. Han är härifrån Gävle och honom känner jag sedan tidigare. Det var kul att träffa honom, general manager och alla runt om.



Tror du Tommy Sjödin hade något finger med o spelet när St. Louis valde att drafta dig i första rundan?

– Jag vet faktiskt inte och har faktiskt inte frågat honom. Jag hade Tommy som tränare i Brynäs J18 nio eller tio matcher. Sedan kom covid och allt blev inställt, men jag får fråga honom om det.

Theo Lindstein lämnar Brynäs: ”Tanken är att jag ska åka över”

I klubben jobbar även Alexander Steen.



– Jag hade inte så jättemycket med honom att göra just då. Han har nu kommit in som en Ass-GM åt Doug (Armstrong) och ska ta över efter honom.

– Alexander var med under JVM i Göteborg som en i ledarstaben. Då snackade jag en del med honom. Vi har snackat lite efter det och jag träffade honom även på JVM i Ottawa när han var där och hälsade på svenska laget. Han jobbade även åt St. Louis då också.

– Det blir kanske lite mer nu när jag kommer över och att kommit in lite mer i grejerna.



Vad är det sagt om din kommande säsong?

– Först åker jag över på ”dev camp”. Efter det åker jag hem till Sverige ett tag innan jag åker tillbaka i slutet av augusti för att vara med på rookie-camp och main-camp.

– Sedan får vi se hur bra det går på campen och vart jag får spela. Tanken är att jag ska åka över dit för att göra det så bra som möjligt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Är inte Sverige något alternativ för dig nästa säsong?

– Tanken är att jag ska stanna kvar där borta. Det är planen.



Lillebror Tim kom in på in på Brynäs hockeygymnasium i dagarna, är tanken att han så småningom får städa upp efter dig i A-laget?

– Ja, jag hoppas det. Han spelade U16 förra året. Han är längre än vad jag är, 1.90, men kör han på i gymmet så ska det nog bli bra. Så pass bra att han om något år får komma upp och slåss om att spela i A-laget. Det hade varit kul om vi båda har fått vara med där.