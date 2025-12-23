Talangen saknas i U18-VM: ”Jag har inte mått så bra”

Tillie Ytfeldt var inte med i Andreas Karlssons trupp till U18-VM.

För Hockeysverige.se berättar Brynäs 17-åriga forward om skälen bakom att hon inte är med.

Tillie Ytfeldt var inte med i U18-truppen – berättar om tuffa tiden. Foto: Ronnie Rönnkvist

När Andreas Karlsson presenterade sin trupp till U18-VM saknades en spelare, Tillie Ytfeldt. Forwarden var lagkapten för Dalarna när de vann TV-pucken för två år sedan. När hockeysverige.se frågade honom om varför hon inte var med svarade han att hon inte var uttagningsbar.



– Det är på grund av privata hälsoskäl, säger Tillie Ytfeldt till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har inte mått så bra under den här hösten. Sedan är det medicinsk vård som sagt att jag inte ska vara med, men jag är på väg tillbaka och mår bättre.



När nu laget åker i väg till U18-VM om några dagar, hur är då känslan att inte kunna åka med?

– Det är sjukt jobbigt, säger Tillie Ytfeldt som tystnar ett tag innan vi kommer in på vad som lockar med att få spela ett U18-VM.

– Hela upplevelsen och möjligheten att få visa upp sig. Spela med alla i det här laget. Vi har ändå spelat ihop sedan U16.

– Nu är inte VM det sista som händer, förhoppningsvis, men VM har alltid varit min dröm.

Brynäs-talangen från Dalarna får ta sikte mot kommande landslagsturneringar.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tror på lagkamraten: ”Då avgör hon”

Tillie Ytfeldt tror att laget Sverige åker med till turneringen kan gå långt, riktigt långt.



– Jag tror att laget har jättestora möjligheter att gå riktigt långt. Det är en jättebra gruppmed jättebra sammanhållning. Alla vågar vara sig själva. Att ha den grunden i laget utanför hockeyn är jättebra. En stark grupp blir ett starkt lag på isen.



Vem tror du avgör finalen?

– Oj… Går vi till final då tror jag Ebba Hesselvall avgör.



Tillie Ytfeldt har den här säsongen spelat 15 matcher för Brynäs och där svarat för ett mål.



– På grund av hur jag mått har jag inte gett mig själv bästa förutsättningarna, så jag har inte haft en jättebra säsong på så sätt.

Flyttade hemifrån: ”Var tufft i början”

Vad har du utvecklat mest som hockeyspelare sedan du kom till Brynäs?

– Som hockeyspelare skulle jag säga mitt spel utan puck. Sedan har jag växt jättemycket som person.

– Att ha bott hemifrån har var tufft i början, men sedan har det gått bättre och bättre.

Tillie Ytfeldt i spel för Brynäs i SDHL.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0113

Brynäs är inne i en bra trend och slog bland annat Luleå med 4-0 och Skellefteå med 2-1 under veckan. Just nu ligger Brynäs på en tredjeplats i SDHL.



– Det går ju hur bra som helst, tänkte jag säga, säger 17-åringen med ett lätt skratt och fortsätter:

– Såklart att vi haft toppar och dalar, men jag tycker att vi är på en bra plats både på och utanför isen. Det speglar sig väldigt bra i resultaten, vart vi ligger i tabellen och så vidare.



Hur långt kan Brynäs räcka till den här säsongen?

– Jag tror att vi kan gå hur långt som helst. Vi har som mål i laget att ta SM-guld och är det vi går för, men vi ska börja med att ta oss till en så bra plats i tabellen som möjligt. Ge oss själva bra förutsättningar.



Det är en dag imorgon också, hur mycket lockat spel på college framöver?

– Ja, det finns absolut i tankarna, men det finns inget klart, avslutar Tillie Ytfeldt som spelade förra U18-VM.

Byter Ytfeldt ut Brynäs-tröjan mot en chans i college? Det får tiden utvisa.

Foto: Ronnie Rönnkvist

