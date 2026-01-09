Superstjärnornas vad om JVM-finalen: ”Fick betala notan”

Boston Bruins stjärnduo Elias Lindholm och David Pastrnak följde JVM-finalen tillsammans.

Juniorkronornas seger gav en trevlig belöning för den svenske OS-forwarden.

– Det är grymt kul att se. Vi fick ihop det grymt bra där med många bra spelare, säger han om succén.

Jack Berglund fick lyfta pokalen. Då vann Elias Lindholm en middag av David Pastrnak.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Elias Lindholm, 31, har varit med om det värsta man kanske kan göra i ett JVM – nämligen förlora en final. Fast två gånger om. Först 2013 i Ryssland, då man förlorade finalen mot USA med 1–3. 2014 förlorade Lindholm och hans Juniorkronorna mot Finland i Malmö – och därmed klev Finland förbi Sverige i antal JVM-titlar (då 3).

Spola fram tolv år och Juniorkronorna har nu vunnit guld igen. Denna gång i Minnesota i USA, efter seger mot Tjeckien med 4–2 i finalen.

Den OS-uttagne forwardsstjärnan hyllar nu lagets prestation.

– Nej, det var grymt. Vi följde någon match där i gruppspel och sedan såg vi lite av semifinalen och vi såg faktiskt hela finalen, säger han och fortsätter.

– Det är grymt kul att se. Vi fick ihop det grymt bra där med många bra spelare. Det var grymt kul att se de lyckas ta det hela vägen.

Elias Lindholm i spel för Juniorkronorna i JVM-finalen i Malmö Arena 2014.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / 86682

Spelade om notan: ”Det var fint”

Det är välbekant att han är nära vän med sin stjärnkollega David Pastrnak. När de båda spelade VM i Stockholm/Herning i våras, fast för varsitt land, var David Pastrnak bäste poängplockare i Tjeckien och Elias Lindholm i Tre Kronor.

När det väl var dags för nationerna att mötas i JVM-finalen i St Paul, satt de båda Boston Bruins-stjärnorna tillsammans och såg matchen.

Då var middagen på spel, berättar Elias Lindholm för Hockeysverige.se.

– Vi satt faktiskt mitt i middagen och kikade. Eftersom vi vann fick han betala notan, så det var bara det, säger han och ler.

Färjestadslöftet Jack Berglund fick lyfta Sveriges första JVM-pokal sedan 2012.