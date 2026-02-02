”Strumpan” om AIK:s besked: ”Är inte förvånad”

AIK lät idag meddela att man entledigar Fredrik Hallberg från tränarjobbet.

Detta dagen efter att AIK förlorat borta mot tabellettan Kalmar med 7-2.

Leif Strömberg, själv mångårig tränare i både SHL och Hockeyallsvenskan, är inte förvånad.

– Som svar på din fråga, jag är inte förvånad att Hallberg får lämna, säger han till Hockeysverige.se.

Leif ”Strumpan” Strömberg om AIK:s beslut att sparka Fredrik Hallberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Strömberg fortsätter.

– AIK är femma i tabellen på 69 poäng. Ungefär som förväntat. Det jag ska säga har varit till AIK:s nackdel är att man faktiskt haft lite ömtåliga skador under hösten, säger Leffe Strömberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan har man försökt att plocka in tillexempel (Martin) Johnsen från HV71, vilket jag inte tycker ha fungerat så bra. Man har fått slita på med lite skador, men det tillhör. Stjärnor som exempelvis (Scott) Pooley har ändå snittat ungefär en poäng per match.

AIK ligger femma, är ändå känslan att Fredrik Hallberg inte fått ut det maximala av killarna?

– Jag tycker inte det. Det är finns olika sätt att se på saken. Fredrik, Lasse Johansson och alla där har säkert försökt med alla medel. Ibland tycker jag ändå att dom varit lite ”haj mat”, så att säga.

– Jag har sett AIK live några gånger och ganska mycket på TV. Bland annat senaste matcherna mot Nybro och Kalmar. Man springer på många omställningar. Kalmar gjorde det väldigt bra. Samtidigt tycker jag inte att AIK synade Kalmar.

– Kalmar spelar på ett enkelt sätt. Bra tillgänglighet, bygger fart på tre, är krispiga i sitt spel, kan gå snabbt till attack eller hålla i pucken. Dessutom har Kalmar en bra backuppsättning.

– I gårdagens match hade Kalmar omställningar, två mot ettor, på 30 meter. Då är det något som inte riktigt stämmer i spelet.

”Inte bara att ersätta i en handvändning”

Upplever du att Lasse Johansson gett Fredrik Hallberg bästa förutsättningarna inför säsongen?

– Ja, det tycker jag. När (Daniel) Muzito-Bagenda gick sönder var det nog inte kul. Det är en spelare jag tycker är en av dom bästa i Hockeyallsvenskan när han blir fasad.

– Tittar vi karaktärsmässigt har AIK flera som är bra karaktärer, Oscar Nord, Muzito-Bagenda… Jag tycker även Oliver Tärnström är med där uppe. Han kan spela i alla miljöer, vilket han har visat. Oskar Magnusson är ett SHL-material.

– Samtidigt blir det så för Lasse med skadorna, att det inte bara är att ersätta i en handvändning. Men man har ändå en bra forwardsbesättning med (Jesper) Emanuelsson, (John) Dahlström, (Ludwig) Blomstrand och så vidare.

– Jag tycker att Lasse ändå har satt ett bra lag i händerna på Hallberg. Tittar vi backbesättningen med (Simon) Åkerström och (William) Pethrus, dessutom var Viggo (Gustafsson) i väg under JVM, så är den stark.

Daniel Muzito-Bagenda, en nyckelpjäs i dagens AIK.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vem vill du se kliva in i AIK:s bås för att ersätta Fredrik Hallberg?

– (Skratt) Det är inte något jag lägger någon aspekt på. Som tränare kan du inte ha ett brandtal varje inför varje match eller ett i veckan. Du kan max ha det två gånger per säsong. Maskinen ska rulla och det måste vara en tydlighet med förutsättningarna. Det ska finnas en ”basic packaging” man jobbar efter.

– När Roger (Melin) kom in gjorde han det med ett lugn och fick AIK att sitta ihop som ett lag med små medel och på hans sätt. Det är så en coach måste jobba.

– Man ska också veta att som motståndarcoach är det fantastiskt att komma till Hovet när det är ”lapp på luckan”. Det är då få förunnat att stå där nere, men det är inte lätt att möta AIK borta när dom mobiliserar och det är fullsatt. Faktiskt skulle jag säga att det är en av knepigaste uppgifterna du kan råka ut för som tränare.

Orden om ersättaren: ”Måste få laget att glöda”

Borde klubbchefen, Stefan ”Myran” Gustavson ringa Roger Melin igen?

– Jag vet inte vem ”Myran” ringer, men dom har säkert en plan kring vad dom tänker på.

– Coacherna AIK haft under säsongen har gjort sitt bästa. Det förutsätter jag att dom gjort i alla fall. Energi och aggressivitet är något man adderar till ett spelsystem, men AIK ser nästan lite dränerade ut.

– Det förvånar mig utifrån det jag sa tidigare, att man har många bra karaktärer i laget. Den som körde hårdast mot Kalmar var Erik Aterius. Han var inne i varje närkamp och är en riktig go-bit. Han är glad för alla minuter han får. Dessutom är han bra i boxplay.

– Jag tycker att AIK ska glöda mer. Roger, eller vem det nu är som tar över, måste få laget att glöda. Det är jätteviktigt. Har man ett bra spelsystem, spelsätt, laget glöder och spelarna litar på dig som coach då blir det ofta väldigt bra.

Efter att intervjun med Leif Strömberg gjordes, publicerades en intervju i Aftonbladet med Roger Melin där han slog fast att det inte är aktuellt med en comeback just nu.

Roger Melin.

Foto: Ronnie Rönnkvist

I AIK:s organisation finn även tidigare Förbundskaptenen och AIK-tränaren, Pär Mårts, kan det vara ett tillfälligt alternativ?

– Ishockey handlar om kunskap, passion för hockeyn och engagemang. Det har ingenting med födelseåret att göra.

– Tittar vi för bara tre eller fyra år sedan blev Lou Lamoriello årets manager i NHL och han är född 1943. Jag läste en intervju med honom om just det här och då svarade han att det handlar om passion, kunskap och engagemang.

– Om man ska ta ett jobb måste man brinna och vilja ha det. Annars förstör man bara genom att ta ett jobb. Det är jätteviktigt att man har den känslan.

– Nu känner jag Roger hyfsat bra. Vi har haft våra bataljer och är en sköning, men framför allt tycker jag att han varit svår att möta, en lurig jävel, vilket jag gillar. Pelle (Mårts) är också en luring, avslutar Leif Strömberg.

Pelle Mårts vann VM-guld med Tre Kronor 2013, men var också assisterande när Sverige vann OS-guld i Lillehammer 1994.

Foto: Ronnie Rönnkvist



