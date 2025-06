”Min dröm är att åka tillbaka dit”

Simon Johansson återvände till Ilves efter två säsonger i Nordamerika. Nu går backen in på det sista kontraktsåret med klubben – och drömmer sedan om en återkomst till Nordamerika.

– Jag försöker utvecklas och göra allt så bra jag kan för att få nytt intresse därifrån, säger 25-åringen.

Simon Johansson drömmer om en ny chans i Nordamerika.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

HANINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Simon Johansson hade en tuff säsongen i Ilves 2024/25 då han dragits med en skada under närmare åtta veckor. Han återvände till just Ilves och Tammerfors efter att ha gjort två säsonger för Minnesotas farmarlag, Iowa. 25-åringen från Lännersta söder om Stockholm svarade trots skadan för nio mål och totalt 22 poäng på 39 matcher från sin backposition och då i en liga som skiljer sig en del spelmässigt jämfört med SHL.



– Det är lite mer fart i den finska ligan. Kanske inte lika upp styrt som i svensk hockey. Mer fart och fläkt samtidigt som det kan komma lite folk från både höger och vänster, berättar Simon Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Dom vill ha det uppstyrt, men kanske inte lika uppstyrt som i Sverige. I alla fall får jag den känslan. Man får ha huvudet uppe lite mer eftersom det kan komma någon grabb lite var som helst ifrån.



Påminner spelet mer om det i Iowa?

– Det jag tycker med finska ligan är att den blivit mer och mer aggressiv. Sedan vill spelarna i finska liga spela pucken mycket mer än i USA.

– I Iowa var det mer så kallad nordamerikansk hockey, ”dump and chase”, chippa ut och gå. I Finland tycker jag ändå att många av lagen vill spela hockey. Kanske inte heller bara spela den här finska hockeyn som var förut där man bara skulle ställa upp och backa hem.

– Nu är det mer aggressivt. Fart, fart, fart, spelvändningar och sådana grejer.

”Jag tyckte ändå själv att jag hade förtjänat en chans”

Simon Johansson kom till Ilves inför förra säsongen efter att ha tillbringat två säsonger i Minnesotas farmarlag, Iowa.



– Jag trivdes jättebra i Iowa. Staden vi spelade i heter De Moines och var jättetrevlig. Vi bodde precis utanför den. Dessutom hade jag Jesper Wallstedt med mig där, så det var skönt att ha en svensk där att kunna hänga med.

– Utanför trivdes jag jättebra, men det gick inte jättebra för laget någon av säsongerna. Första säsongen fick vi kämpa för att ta oss till slutspelsplatsen. Andra säsongen var ännu sämre. Då hade vi det verkligen tungt och fick inte till någonting som kunde gjort att vi gått till slutspel. Det var lite tråkigt eftersom det hade varit kul att få spela ett lite längre slutspel där.



Blev du besviken över att inte fått chansen till spel i NHL med Minnesota?

– Ja, det blev jag självklart. Jag lyssnade och lärde in allt dom ville att jag skulle göra bättre, vilket jag också tyckte att jag gjorde.

– Det var såklart då en besvikelse att dom inte gav mig chansen att spela i NHL. Jag tyckte ändå själv att jag hade förtjänat en chans även om laget inte spelade så bra.

Simon Johansson i Minnesota Wild-tröjan.

Foto: Bailey Hillesheim/Icon Sportswire.

Har du gett upp NHL-drömmen?

– Nej, det är fortfarande min dröm att åka tillbaka dit. Nu blev det ett litet hinder på vägen med att jag åkte tillbaka till Europa. Det gör mig inget utan jag försöker utvecklas och göra allt så bra jag kan för att få nytt intresse därifrån.

Simon Johansson återvände till Ilves: ”Kändes verkligen rätt”

Simon Johansson valde alltså att återvända till Ilves inför förra säsongen. Ett Ilves som han även spelade för under pandemisäsongen 2021/22.



– Jag kom in väldigt sent eftersom jag väntade länge för att se om jag kunde få något kontrakt borta i USA. I slutändan landade det i att jag inte hade gjort några NHL-matcher och därför inte fick något kontrakt, tråkigt nog.

– När säsongen började närma sig pratade vi med olika klubbar. Då hörde Ilves av sig. Jag visste hur det var där och kände att dom ville göra klart det här på en gång. Samtidigt kände jag att det var dags att dra i gång så jag skulle komma in i det innan serien började och inte behöva sitta och vänta till oktober, november för att hitta en klubb.

– I princip kände jag igen allt i Ilves. Nästan alla i organisationen var kvar och även några jag hade spelat med tidigare. Dessutom trivdes jag jättebra förra gången jag var där och hade en otroligt rolig tid. Det kändes verkligen rätt att få komma dit och spela den hockeyn jag vill spela. En mer offensiv roll.

En ny säsong i Ilves väntar för Simon Johansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du tillbaka på säsongen?

– Det kändes jättebra i början och jag kom in med ett jättestort självförtroende. Jag kände verkligen att jag hjälpte laget framåt.

– I november åkte jag på en skada och var borta ungefär åtta till tio veckor. Det var riktigt tråkigt och jobbigt mentalt att inte kunna göra något på ett bra tag för att komma in i det igen.

– När jag sedan kom tillbaka, det tog lite mer än jag trodde att komma in i det. Det gick upp och ner, men tycker att jag avslutade säsongen jättebra. Sista omgångarna innan slutspelet och slutspelet kändes väldigt bra.

– Det var ändå skönt att avsluta på ett bra sätt. Över lag är jag nöjd med säsongen, men känner ändå att jag har några kliv till att ge.

”Jag tror att han har mitt telefonnummer…”

Simon Johansson var inte ensam svensk i Ilves under säsongen. Även Jens Lööke, Carl Klingberg, John Nyberg och Erik Borg spelade för Tammerforsklubben.



– Alla dom killarna är otroligt snälla, härliga och ödmjuka individer så det har varit superkul. Dessutom är det alltid skönt att ha lite svenskar i sitt lag så man får snacka svenska några gånger.

– Otroligt härliga grabbar att få hänga med både på träning och utanför isen. Grymma killar allihop.



Du har en säsong kvar på kontraktet med Ilves, vilka förväntningar har du på den?

– Jag ser det bara som en möjlighet att bli bättre. Spela så bra jag kan. Det blir en otroligt viktig sommar med att förbättra allting och se till att jag kommer i en riktigt bra ”shape” inför säsongen som komma skall.

– Målet är självklart att vi ska vinna det där guldet. Det är dags nu eftersom det är 30-35 år sedan Ilves senaste van Liiga. Jag är oerhört taggad och laddad inför säsongen som kommer.

Simon Johansson har ett förflutet i Djurgården. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån.

Har du funderat på någonting vad som händer i framtiden?

– Nej, inget just nu. Jag försöker bara leva i nuet. Ta det dag för dag och göra mitt bästa varje dag för att bli så bra som jag bara kan bli.



Tror du Niklas Wikegård har ditt telefonnummer?

– (Skratt) Ja, jag tror att han har mitt telefonnummer, avslutar Simon Johansson.

Source: Simon Johansson @ Elite Prospects