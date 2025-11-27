”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har varit en stökig höst för regerande mästarna från Luleå. Resultaten har uteblivit och tabellplaceringen är oacceptabelt låg. Men kanske kommer vändningen med Linus Omarks återintåg i laget. TV4-experten Sanny Lindström ser honom inte som en frälsare på isen, men väl som en spelare som ger övriga laget lugn och ro.

– Nu är det många spelare som kan gömma sig lite där bakom honom. Det tror jag mentalt kommer vara ganska bra, säger experten till hockeysverige.se.

Se intervjun med Sanny Lindström i videospelaren!

Sanny Lindström tror att Linus Omarks ankomst kan ta ned temperaturen kring laget. Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

De regerande mästarna har varit i gungning.

Luleås höst i SHL har inte varit vad man förväntade sig efter vårens guldfest med vita jeans i Stadsparken. Varken offensivt eller defensivt har norrbottningarna stått att känna igen. Laget parkerar också på tionde plats i tabellen, fem poäng efter Färjestad som har den sjätte och sista kvartsfinalplatsen.

TV4:s expert Sanny Lindström ser flera förklaringar till att fjolårsmästarna inte levt upp till förväntningarna. Inte minst har det handlat om skador och en, till att börja med, tunn trupp.

– Sedan finns det en baksmälla hos dem, kanske en liten nöjdhet och att det tog ett tag att komma igång, menar Lindström när hockeysverige.se träffar honom på TV4:s pressträff inför OS i Milano.

– Man blev väldigt lurad av en fin försäsong. Jättebra match mot Malmö i premiären och så att man vände mot Brynäs i första bortamatchen. Då tror jag man kände såhär ”Okej, vi är bra” och då smögs det in en liten lättja på Luleå, men jag tror definitivt att de har varit i sin svacka. De kommer börja klättra uppåt.

Linus Omark ger lagkamraterna lugn och ro

Kanske har den klättringen redan börjat. Inför kvällens hemmamöte med jumbon Leksand har man två raka segrar. Men framför allt får man tillbaka kultspelaren Linus Omark. Efter många om och men är han tillbaka i klubben i sitt hjärta.

Sanny Lindström tror att veteranen kommer att ha en positiv inverkan på laget. Men kanske mer utanför än på isen.

– Mentalt har det varit ganska tufft för Luleå att hantera den här pressen som det har blivit med tanke på de uteblivna resultaten. Man kan gömma sig lite bakom Linus Omark nu, för att alla frågor handlar om Linus Omark, säger han.

– Förlorar Luleå kommer de ställa Linus Omark, inte till svars, men de kommer fråga honom. Så nu är det många spelare som kan gömma sig lite där bakom honom. Det tror jag mentalt kommer vara ganska bra.

Linus Omark firar SM-guldet i våras.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Vid 38 års ålder är Omark fortfarande en stor tillgång på isen, men inte den frälsare som han hade kunnat utmålas som för några år sedan.

– Vi ska minnas att Linus Omark inte är den spelare han var för tre, fyra år sedan. I fjol var det en ganska tuff säsong. Han var ju till och med lite satt åt sidan där i slutspelet och sen kom han tillbaka väldigt starkt. Men det är en profil, en spelare som kan förändra en matchbild, men jag förväntar mig inte att han ska göra… Säg att han gör 20-22 poäng på 30 matcher, men man förväntar sig inte en poäng-per-match-spelare längre, säger Sanny Lindström.

Vad har hänt med Matteus Ward?

När Luleå tog hem guldet i våras var målvakten Matteus Ward en av de allra största hjältarna. Det var backen Frederic Allard som fick Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP, men det fanns starka argument för att Ward förtjänade utmärkelsen. 24-åringen avslutade slutspelet med en räddningsprocent på 92,7 och ryktades ha NHL-klubbar efter sig.

Under hösten har han dock inte hållit samma höga nivå och har just nu en räddningsprocent på 87,6. Sanny Lindström undrar om inte att omställningen att gå från reserv till förstamålvakt har påverkat burväktaren.

– Jag tror att förväntningarna har höjts på honom. Tidigare har han lånat förstaspaden från Joel Lassinantti. När han gick in i säsongen nu var förväntan att han skulle vara etta. Han har inte kunnat gömma sig bakom någonting utan nu har blickarna riktats mot honom.

Matteus Ward har inte hittat tillbaka till vårens toppform.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Luleå – fortfarande en utmanare?

Det finns vissa förmildrande omständigheter i fallet med Ward, tycker Lindström.

– Luleås försvarsspel har inte stått att känna igen. Det började redan i fjol att man spelade mer i öppen hockey. Man skapade fler chanser, men släppte också till sig mer. Så skruvade man till det där i slutspelet. Defensiven har inte varit lika bra. Men Matteus Ward har inte varit där han var i slutspelet i fjol eller i grundserien. Då har Luleå tur, för nu har Joel Lassinantti kommit in och spelat väldigt bra. Så de har ju lyxen där och har ändå två bra keeprar.

Är det för tidigt att redan nu avskriva Luleå som en guldkandidat även i år? Nja, Sanny Lindström vill inte gå så längt, även om det finns lag före i hierarkin som har imponerat betydligt mer. Det finns ljus i tunneln i form av nyförvärv (Ben Tardif utöver Omark) och spelare som återhämtat sig efter skador (Otto Leskinen och Mathias Bromé)

– Inför säsongen såg jag Luleå som en utmanare, men sedan har man kanske fått revidera utefter hur knackigt det har gått under hösten. Men med de här spelarna in, Leskinen tillbaka i lineupen… Får de ihop det likt de fick i slutspelet i fjol, varför skulle de inte kunna vara det? säger Lindström.

– De kommer inte att vara favorit, där håller jag Frölunda, Skellefteå och Rögle högre utefter hur det har sett ut under hösten. Men Luleå ska vara ett lag som hotar där bakom. Definitivt.