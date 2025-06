Backens sidosyssla: Är golfcaddie på proffstouren

Den tidigare SHL-backen Samuel Jonsson är just nu klubblös och laddar för en ny hockeysäsong.

Under tiden hjälper han sin flickvän och golfproffset Anna Hedlund som caddie.

– Det är superkul, säger han till hockeysverige.se.

Samuel Jonsson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Samuel Jonsson befinner sig just nu i Tjeckien.

City-semester? Möte med en potentiell ny klubb? Nej, inte riktigt. Den 27-årige backen spenderar veckan i Kácov, sex mil sydost om Prag, där han går caddie till sin flickvän och golfproffset Anna Hedlund.

– Ja, tjejen är golfproffs så jag är nere i Tjeckien denna vecka och går lite caddie åt henne. Det är superkul, säger Jonsson till hockeysverige.se med ett skratt.

”Skitroligt att åka runt med henne”

Hedlund spelar på Ladies European Tour Access Series, som är den näst högsta europatouren under Ladies European Tour (LET). Touren fungerar som en utvecklingstour för spelare som siktar på att ta sig upp till LET.

– Det är skitroligt att åka runt med henne och få vara med överallt. Det är verkligen kul att få lite omväxling från träningen och hockeyn, säger han.

Jonsson är själv ”sjukt intresserad” av golf vid sidan av sitt hockeyspelande.

– Jag spelar så mycket jag kan. Det är kul att ha det gemensamma golfintresset med henne.

Samuel Jonsson och Anna Hedlund.

Foto: @annamarinah (Instagram)

”Har lät mig jättemycket från henne”

Samuel Jonsson går just nu klubblös efter att han lämnat sin finska klubb JYP tidigare i våras. Den 27-årige backen, som har spelat 300 SHL-matcher med Rögle, rehabiliterar just nu en skada som förstörde andra halvan av hans säsong och som tvingade honom att stänga ned säsongen redan i december.

Rehabiliteringen går emellertid snabbare än plan – något han i mångt och mycket tillskriver sin flickvän.

– Min tjej är fantastisk på kost, sömn och träning så jag har lärt mig jättemycket från henne. Jag tror verkligen att en stor del av varför jag ligger före i min rehabiliteringsplan är hur noga jag sköter kost, träning och sömn, säger han.

Letar ny klubbadress

Var Samuel Jonsson kommer att spela sin hockey nästa säsong är i nuläget oklart.

– Det finns intresse lite överallt i Europa. Jag har inte tagit något beslut än. Jag väger för- och nackdelar med alternativen som dyker upp. Jag trivdes jättebra i Finland och älskade rollen jag hade där, så jag tittar mot Finland med ett gott öga. Sedan vet jag exakt vad jag får i Sverige, samtidigt som det kan finnas någon annan liga som lockar. Oavsett vad det blir så blir det nog bra, säger Jonsson.