För hockeysverige.se svarar Sam Hallam om beslutet att ta ut Brynässtjärnan.

— När han ändå var fräsch var det bara att ta tillfället i akt och spela, säger Hallam.

Nicklas Bäckström har tackat ja till Tre Kronor-spel, till Sam Hallams stora glädje. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist (Montage)

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nicklas Bäckström är tillbaka i Tre Kronor. Han debuterade i landslaget säsongen 2005/06 och nu, 20 säsonger senare och 37 år ung/gammal, har Sam Hallam tagit ut honom för spel i Finland Hockey Games.

— Helheten. Hans hockeykunnande, hans lugn, hans spelförståelse och hans erfarenhet. Alltså en massa saker, svarar Sam Hallam då hockeysverige.se, efter presskonferensen som var förlagd i Barkarby norr om Stockholm, frågar om vad som låg bakom att han valde att ta ut Nicklas Bäckström i Tre Kronor.

— Nicklas är en väldigt bra hockeyspelare som jobbat hårt för att komma tillbaka till den här nivån. Det ska bli kul att få se honom dra på sig Tre Kronor-tröjan igen.

Sam Hallam hyllar Nicklas Bäckström

Utifrån förväntningarna som har varit och är på honom, hur ser du på hans säsong så här långt?

— Den har varit jättebra. Jag tycker att han är väldigt tydlig med att han spelar för laget i alla lägen. Följer direktiven utan att jag vet exakt vet hur Brynäs vill spela.

— Just individuella besluten är väldigt noggranna, laglojala och ödmjuka. Det säger också mycket om personen Nicklas, hur han spelar ishockey och bryr sig.

Nicklas Bäckström är tillbaka i SHL, och nu även i Tre Kronor. Foto: Ronnie Rönnkvst

Vad ser du som hans styrka som hockeyspelare?

— Hans spelförståelse är på en absolut toppnivå och lugnet med pucken är det som sticker ut allra mest.

Om du ser till hela hans resa, vad betyder det vid sidan av isen att få in en sådan kille?

— Det är nog bra, men vi har en trupp med många etablerade spelare. Jag hoppas Nicklas kommer trivas i den och känner att det är långt ifrån han ensam som ska leda det här laget.

— Det finns många andra lagkaptener med från andra klubbar i SHL så han är i ett bra sällskap.

Vad sa han när du ringde?

— Vi pratade kort hur han kände sig i kroppen och han svarade att han kände sig fräsch. När han ändå var fräsch var det bara att ta tillfället i akt och spela.

Varken Jakob Silfverberg eller Oscar Lindberg är med i Tre Kronor-truppen. Foto: Bildbyrån

Därför saknas poängkungen i Tre Kronor

Däremot är Brynäs andra stora stjärna, Jakob Silfverberg, inte med. Kring det är förbundskaptenen mer fåordig.

— Där är det inte mer än fullt fokus på Brynäs. Jakob är Brynäs spelare och inte Tre Kronors spelare, så jag vill inte prata så mycket om det.

Sam Hallam lämnar ungefär samma svar då det gäller SHL:s kanske bästa spelare just nu, Oscar Lindberg.

— Samma sak där. Han spelar i Skellefteå och har haft en jättebra start på säsongen. Vi får se framöver om han drar på sig Tre Kronors-tröjan, avslutar Sam Hallam.

