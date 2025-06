Precis som Sam Hallam har Magnus Hävelid erfarenhet av att spela ett VM på hemmaplan.

Nu ger Juniorkronornas förbundskapten sin syn på kritiken som riktades mot kollegan i Tre Kronor under mästerskapet i maj.

– På något sätt ingår det att du är medveten om att nu kommer vissa att leta mer fel, säger Hävelid i podcasten ”Framtidens stjärnor”.

Sam Hallam och Magnus Hävelid. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan innan Tre Kronor klev in i slutspelet av Hockey-VM handlade mycket av snacket kring Sam Hallams vara eller icke vara. ”Jag känner mig alltid lite pressad. Jag har gjort det sedan jag var 15 år och spelat DM-final mot Huddinge, här på Hovet”, svarade förbundskaptenen till media och menade att han inte var orolig att förlora jobbet.



En 2–6-förlust i semifinalen mot USA senare drog det igång igen.



– Sätt dig på anonyma forum Erik. Nu får du ändå lugna dig lite, sade Hallam till slut då gästandet av Viaplay-studion spårat ur efter rejäl kritik.



Med lite distans till det hela gästar nu Magnus Hävelid, förbundskapten för juniorkronorna, hockeysverige.se’s podcast Framtidens stjärnor för att ge sin syn på pressen av ett hemma-VM. Något han själv fick uppleva 2024 då JVM avgjordes i Göteborg och Scandinavium.



– Det är lättare att vinna. När du väl vinner får du mycket smicker, men sen har du alltid den där förlorarsidan. Jag tror att man som coach är medveten om vissa saker. Jag tror kritiken hade varit ännu större om man åkte ut i en kvartsfinal, och kanske beroende på hur den kvartsfinalen hade sett ut, säger Hävelid och fortsätter:

– Semifinal och medalj… jag är väl medveten om saker som hände där, men om man backar lite har vi tagit en medalj igen. Sätter vi det i perspektiv till andra länder också så vinner USA för första gången på 93 år. Jag tänkte: ”Har de inte vunnit på 93 år?”. Vi säger alltid att de kan vinna. Kanada åkte ur med ett väldigt bra lag, men då kom den här enskilda 60-minutersmatchen mot Danmark i Herning. Jag tycker att Crosby var väldigt ärlig och öppen. Han sa det: ”det har varit en speciell miljö”.



Magnus Hävelid har under sina år på förbundet säkrat två U18-VM Guld och ett JVM-silver, men han har även varit med och förlorat två bronsmatcher, varav den senaste mot Tjeckien i vintras.



– Pressen finns, och den vill man hantera, och behöver hantera. På något sätt ingår det att du är medveten om att nu kommer vissa att leta mer fel. Jag tror inte att vi som coacher förväntar oss att man bara ska få massa beröm, men zoomar jag ut lite, så kan jag tycka att man letar en hel del fel och fastnar i någonting. Det blir lite ”nu har han svarat på den, du kanske inte fick exakt det svar du ville”, men det drivs på. Det är något form av klimat där ute också, men det är vårt jobb att handskas med det, och svara så gott vi kan, säger han och fortsätter:

– Det är journalisters jobb att ställa frågor, och man har rätt att ställa vilka frågor man vill, men där kan jag ibland känna att bilden blir lite mer negativ via viss media. Folk som har varit på plats och upplevt saker kanske har en mer positiv bild av allt från stämningen till att det ändå blev brons, men vi är många parter i det. Vinnaren är vinnare och han får sällan kritik. Idrottens värde är svart eller vitt.

Oron kring hatet på sociala medier: ”Otroligt beklagligt”

Hävelid fortsätter om hur det är att kliva in i en TV-studio efter en tung förlust i ett mästerskap, likt han behövde göra vid senaste JVM.



– Det är det man vet. Har du förlorat och kommer in i en studio, då är det bra för mig också att ta två djupa andetag. Jag får vara beredd på vilka frågor som helst, men ändå fortfarande behålla det där ”not so high, not so low”. Är det sista matchen, ungefär som när jag kom in efter att vi hade slutat fyra… det svider ordentligt. Jag gladdes med Sam Hallam att han fick komma upp med en medalj, säger Hävelid och fortsätter:

– Så länge matchen pågår, så länge turneringen pågår, så måste du drivas av att du tror på vinst och förmedlar det till spelarna, men pressen kommer att finnas och det gäller bara att kanalisera den åt rätt håll tillsammans.



Under JVM 2025 uppstod även en hel del känslor kring målvaktssidan och de val Magnus Hävelid tog, och till slut var det unge burväktaren Melker Thelin som fick utstå en hel del hat på sociala medier. Juniorkronornas förbundskapten menar att kritiken borde tonas ner även där, speciellt med tanke på spelarnas ålder.



– Jag kan tycka det. Tar man Kanada i år i JVM, efter att de förlorade mot Lettland, så var det nästan nere i graven. Det tryck som blev kring dem… folk som kastade av sig tröjorna efter sista matchen när de åkte ut mot Tjeckerna. Vissa killar går i tvåan på gymnasiet, trean på gymnasiet. Jag skulle vilja att man kanske beskriver det mer som journalist, på ett konstruktivt sätt, säger Hävelid och fortsätter om klimatet på sociala medier:

– Runt det här pågår också det här på sociala medier. Det sitter alltid någon hemma, i JVM-tider, vid juletider, och det kanske inte bara är mineralvatten i drycken heller… Det eldas på och tyvärr så kommer det också ut snabbt till enskilda spelare. Det har vi sett och där har jag känt ”oj, vad är det här”. Det är otroligt beklagligt tycker jag.

– Vi är medvetna om det och behöver hjälpa dem att få utbildning, och prata om det. Jag tycker att den här generationen spelare är väldigt öppna också. De kommer och berättar en hel del och vi försöker skapa det klimatet och ha den resursen med oss. För det är helt klart så att det behövs.



