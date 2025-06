Så har Nybro nysatsat: ”Det är en stor fördel för oss”

Nybro har sedan åttondelsuttåget varit aktiva med lagbygget.

Enligt klubbens sportchef Mikael Aaro börjar man redan nu bli redo inför den kommande säsongen.

– Vi har många spelare som har både revanschlust men även som vill få fram ännu mer ur det spel de har, säger Aaro till Hockeysverige.se.

Mikka Pitkänen, Mikael Aaro och Hampus Sylvegård. Foto: Bildbyrån (montage).

Nybro Vikings har varit väldigt aktiva med att bygga sin trupp inför nästa säsong. Laget åkte under den gångna säsongen redan ut i åttondelsfinalen och har sedan dess kommit väldigt långt med lagbygget. Sportchef Mikael Aaro ska nu få ihop de sista pusselbitarna, samtidigt som det resterande laget redan börjat träna ihop.



– Just lagmässigt så är vi långt fram. Det har inte varit någon stress i jämförelse med föregående säsong. Det är några som vi har på gång – skrivs en del om det också. Vi har ju supporterspelare men vi har också fått in ett gäng unga hungriga killar ska jag säga, säger Aaro till Hockeysverige.se.



Hur ser det ut med spelarna som sitter på utgående kontrakt, kan det komma fler förlängningar?

– Som det ser ut i nuläget så har vi väl vi har inte många platser kvar att fylla. Det är en eller två som kommer vara aktuell för en förlängning kommande säsong.



Vilka spelare som skulle kunna vara aktuella för en förlängning går Aaro inte in på. Nybro har redan tre målvakter, sju backar och elva forwards klara för nästa säsong. Dessutom har klubben själv presenterat Miikka Pitkänen som börjar närma sig ett kontrakt.

Pusselbitar som saknas

Pitkänen kan bli Nybros nästa nyförvärv, ifall supportrarna lyckas samla in nog med stöd till klubben. Hittills har de kommit upp i 100 000 kronor. Den finska centern skulle bli Nybros andra supporterspelare då klubben redan kunnat värva Joachim Rohdin tack vare insamlingen.



– Vi hoppas verkligen att vi kan lösa Miikka i närtid. Pitkänen är en bra spelare och skulle hjälpa oss mycket. Nu gick det ju bra att vi fick mycket hjälp av våra supportrar att få in Jocke Rohdin så det var ju positivt, säger Aaro.



Har ni någon plan B ifall det inte skulle bli av med nästa supporterspelare?

– Det finns alltid en hel del spelare lediga på marknaden, det märker man dagligen. Vi har sagt från dag ett av lagbyggandet att det är jäkligt viktigt för oss att sätta rätt pusselbitar och att de ska passa in bra i just det spel och den typen av ishockey vi vill spela, säger sportchefen.



– Det jag fokuserat mest på är att sätta en stark centersida och hitta backar som är rörliga och kan spela under hög press. Vi behöver absolut hitta storlek på sista backen också. Jag har en tight kommunikation med tränarna hela tiden om hur vi ska göra. Många pratar om leftare eller rightare, men det absolut viktigaste är att vi får in en spelare som är bra för oss och sen om han är right eller left, då får vi anpassa oss utöver det.



Aaro berättar att laget har många högerfattade spelare i nuläget. Det innebär att Pitkänen skulle passa väldigt bra in som nästa pusselbit, då han är vänsterfattad. Utöver 29-åriga centern är det oklart vilka fler spelare som kan komma att ansluta till Nybro.

Förändringar i båset: ”En framtidstränare”

Utöver förändringar i truppen är även tränarstaben ny. Huvudtränaren från den gångna säsongen Tommy Samuelsson lämnade och istället tar Hampus Sylvegård över. Sylvegård var assisterande tränare åt Samuelsson tillsammans med Robin Wengdahl under den gångna säsongen. Nu ska Sylvegård bli lagets nya huvudtränare och Wengdahl förblir på samma position.



– Jag ser ju Hampus som en framtidstränare. Han har gjort många bra saker redan nu, testat olika nivåer och skapat sig erfarenhet av olika miljöer. Det har varit bra för Hampus att få vara med Tommy ett år och få lära sig av honom. Mycket erfarenhet som fanns i den tränaren och få gå bakom honom är ju perfekt, säger Aaro.

Hampus Sylvegård tar över som Nybros huvudtränare nästa säsong. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Sportchefen berättar att han ser fram emot samarbetet med Sylvegård vilket nu blivit större i och med att han klivit in som huvudtränare. Sylvegård ska vara Nybros tränare fram till 2027.



– Vi har haft en tät dialog hela tiden, vi har en tydlig bild över hur vi vill spela och hur vi ska jobba – det känns redan nu som att tränarna hittar varandra bra. Vi har en tydlig rollfördelning i gruppen också så att det ska sätta sig bra och det känns som att vi är på samma plan allihop.



Ni hade en delad vision om hur ni vill se laget till nästa säsong?

– Jo men så är det. Likt förra årets säsong så vill inte jag värva spelare som inte tränarna vill ha, vilket är logiskt. Självklart är det sista ordet mitt, men det har varit många timmar video och olika samtal kring hur vi ska värva och hur vi ska spela. Tränarna har varit väldigt involverade i det för att tillsammans kunna hitta det spel vi vill ha.



Utöver Sylvegård och Wengdahl ska Albin Blomqvist vara med i tränarstaben. Blomqvist blir den andra assisterande tränaren som ska leda Nybro nästa säsong.

Truppen i nuläget

Aaro menar att Nybro är bättre förberett inför den kommande säsongen än vad man var förra året. När sportchefen anslöt till klubben till våren 2024 var endast fem spelare klara vilket gjorde det svårare att få ihop laget. Aaro ser positivt på att redan ha löst det mesta av lagbygget tidigt.



– Vi har förlängt ett antal spelare redan under föregående säsong som gjort det jättebra det senaste året i föreningen. Sen behöver vi också hitta lite kulturbärare, hitta den här stommen av spelare som är kvar år efter år. Vi har tappat en hel del spelare efter första året i Hockeyallsvenskan. Nu känns det som att vi har många spelare som har både revanschlust men även som vill få fram ännu mer ur det spel de har, säger Aaro och fortsätter.



– Truppen är lite annorlunda bygd jämfört med förra året – det är fler spelare som är på väg framåt i sin karriär än i fjol. Men vi har även kvar och adderat spelare med erfarenhet, den kombinationen i lag är ovärderlig. Kan vi pussla ihop det på rätt sätt så tycker jag vi har ett spännande lag. I fjol så tippades vi superhögt upp av alla och jag tror också det var en anledning till att det skapades en alldeles för stor förväntan på oss. Så fick vi inte ut max av det. Nu är vi så här tidigt ute med många som kan träna ihop. Då kan vi bygga någonting tidigare.



Så ni sitter ihop bättre från start då?

– Ja det är det vi hoppas i alla fall. Det gäller att skapa en tydlighet och ett fundament att stå på där man känner att vi är trygga. Det gäller att ha en tydlig tydlig spelidé och tydliga strukturer. Vi behöver arbeta hårt varje dag och vara stolt över att göra skitjobbet vilket krävs för att skapa en vinnande kultur.

Mikael Aaro. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Siktar mot större framgångar: ”Är förberedda”

Efter en tuffare säsong siktar Nybro nu högre. Som Aaro själv är inne på har klubben varit aktiv med att bygga laget och satsar på att bli klara tidigt. Nu hoppas sportchefen att de ska vara mer förberedda inför säsongsinledningen.



– Vi har fler inom sporten, både spelare och ledare som är anställda på tolvmånadersavtal från denna säsong, vilket gör att vi är mer samlade på det sättet. Jag ser det som en stor fördel och en stor investering för oss – att vi är förberedda när vi kommer framåt mot hösten. Till Off-Ice träningen har även Andreas Kjellström anställts som fystränare och det kommer ge oss stor utväxling på spelarna, säger Aaro.



– Jag tror också att man vinner på det, vi bygger lagsammanhållning. Vi bygger tidigt en stark gruppdynamik under sommaren när man pressar sig hårt tillsammans. Redan där har vi vunnit mycket tills vi kommer till starten när fler och fler redan känner varandra.



Det återstår att se ifall Nybro lyckas uppnå sitt mål och får större framgångar till nästa säsong. Enligt Aaro är klubben på rätt väg där nästan alla pusselbitar har fallit på rätt plats.