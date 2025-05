Nybro Vikings har löst en drömvärvning tack vare supportrarnas stöd.

Joachim Rohdin ska återvända till Sverige och Hockeyallsvenskan.

— När ögonen svartnar så är han inte rolig att spela mot, säger Nybros sportchef Mikael Aaro till klubbens hemsida.

Sist Joachim Rohdin spelade i SHL var med Brynäs 2020. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Nybro Vikings har börjat etablera sig i Hockeyallsvenskan de senaste två säsongerna. Efter avancemanget från Hockeyettan har laget tagit sig till allsvenska slutspelet två år i rad. Dessutom har Nybro nu kunnat presentera en drömvärvning.



Supporterspelaren Joachim Rohdin är klar för klubben. Nybro har de senaste veckorna haft en insamling som nu nådde hela 75 000 kronor. Tack vare insamlingen kunde Rohdin värvas. 33-åriga forwarden har samlat erfarenheter från flera säsonger i SHL och finska Liiga. Nu ska Rohdin återvända till Hockeyallsvenskan där han hittills enbart spelat några få matcher.



— Det känns riktigt bra att idag kunna presentera den första av två supporterspelare med hjälp av er, våra fantastiska supportrar. jag stolt att Jocke Rohdin valt att spela med oss i Nybro Vikings. Tidigare har vi signat många yngre killar så balansen i att få in Jocke är helt rätt, säger Nybros sportchef Mikael Aaro till klubbens hemsida.

Jobbade ihop – i SHL

Rohdin kommer närmast från spel med Kiekko-Espoo där han gjorde 30 poäng på 63 matcher under grundserien och slutspelet. Brynäsfostrade forwarden har även spelat i SHL med bland annat Linköping, Färjestad och Karlskrona. I Hockeyallsvenskan har Rohdin dock bara totalt spelat åtta matcher när han var utlånad till Mora och Malmö.



— I Jocke får vi in en spelare med stor arbetskapacitet, fart, fysik, bra skott och insidespel som vi verkligen behöver baserat på föregående säsong. Det jag också uppskattade mycket då jag tränade Jocke i SHL är hans vinnarskalle och tävlingsinstinkt både på träning och match. När ögonen svartnar så är han inte rolig att spela mot, säger Aaro.



Aaro var Karlskronas assisterande tränare från 2016 till 2018. Under de två säsongerna spelade Rohdin i laget och hade Aaro som ledare. Nu ska de jobba ihop igen fast i nya roller. Aaro berättar att han även ser Rohdin som en härlig personlighet utanför isen som kommer passa bra i klubben. Forwarden har ett kontrakt över de nästa två säsongerna där Nybro nu ska fortsätta etablera sig i Hockeyallsvenskan.