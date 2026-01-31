Rasmus Dahlin: ”Hoppas de får stå på Götaplatsen i vår”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rasmus Dahlin har inte glömt klubben där han blev vuxen.

NHL-kaptenen och snart OS-stjärnan håller tummarna för SM-guld – och hyllar Max Friberg.

– Jag hoppas att de kommer få stå på Götaplatsen i vår, säger han till Hockeysverige.se.

Rasmus Dahlin ser gärna att hans tidigare lag får fira guld i vår. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Rasmus Dahlin är i dag kapten för Buffalo Sabres i NHL. Men seniorresan började i Scandinavium och Frölunda.

Göteborgarna är i detta nu inne i en formsvacka, efter tre raka förluster och blott en poäng på de tre matcherna. Men klubben, där Rasmus Dahlin tog stora kliv mot en storslagen NHL-karriär, leder ändå SHL med fem poäng.

I klubben arbetar Rasmus Dahlins far, Martin Dahlin, som analytiker.

När Rasmus Dahlin av Hockeysverige.se får frågan om Frölundas säsong nämner han inte i första hand sin pappa.

– Jag har en del koll, men inte full koll så. Jag vet att de spelar magisk hockey och att ”Robban” (Robert Ohlsson, tränare) gör ett extremt bra jobb med det laget, säger han.

Flörten med fansen: ”Hoppas de får stå på Götaplatsen i vår”

Rasmus Dahlin spelade för Frölundas A-lag säsongen 16/17 och 17/18. Redan då var Max Friberg en framstående spelare i laget. Men på den tiden hette lagkaptenen Joel Lundqvist. Nu är det Skövde-sonen Friberg som mantlar rollen, med bravur om du frågar Rasmus Dahlin.

– Jag gillar hur Max (Friberg) tar hand om det laget och de gör det rätt. De jobbar extremt hårt och de förtjänar verkligen att leda den ligan.

Vidare skickar han med en hälsning till fansen.

– Jag hoppas att de kommer få stå på Götaplatsen i vår.

Den 11 februari kliver Rasmus Dahlin och resten av Tre Kronor ut för OS-premiär mot hemmanationen Italien.