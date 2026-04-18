Hyllningen – inför framtidsvalet: ”Något han verkligen kan”

Rasmus Bengtsson ville hämta ny energi och valde spel i Ungern (!). Nu står den tidigare SHL-backen inför ett nytt framtidsval – och hyllar samtidigt en viss Magnus Bogren.

– Jag tycker att de verkligen fått ihop gruppen bra, och där får jag ge kredd till Magnus, säger 32-åringen till hockeysverige.se.

Rasmus Bengtsson finns på marknaden och är öppen för spel i Sverige. Kanske under Magnus Bogren?

När Rasmus Bengtsson meddelades lämna Oskarshamn trodde säkerligen många att den tidigare SHL-backen skulle hamna i ett allsvenskt topplag. Istället skrev IKO-kaptenen på för ungerska Ferencvárosi som spelar i österrikiska ICEHL.

Nu, efter ett års äventyr i Budapest-klubbens tröja, berättar 32-åringen om valet – och tankarna inför framtiden.

– Så här efterhands är jag glad att jag åkte. Oavsett vad det blev var jag öppen för att åka utomlands och sen när det dök upp… Jag har varit i Budapest innan och vet vilken bra stad det är. Det var mycket av det jag ville testa på. Sen kanske det inte är det kändaste hockeyställe, men det har varit ett roligt äventyr som skiljer sig mycket från Sverige, säger Bengtsson till hockeysverige.se och tillägger.

– Vi hade dock en finsk tränare, så det var ändå lite åt svensk-finska hållet.

Säsongen tog slut 1 mars och därmed har den Rögle-fostrade backen redan hunnit få lite sommarkänsla – både uppe i Västerbotten och nere i Skåne. Och på tal om Umeå återfanns en viss Jesper Lindgren även i Ferencvárosi under 2025/26.

– Ja, vi spelade tillsammans andra halvan av året, det var skönt, säger Rasmus Bengtsson, som tillsammans med Lindgren snittade upp mot 30 minuters istid i många matcher.

Pratade ni ihop er innan ni skrev på för klubben?

– Nej, vi gjorde faktiskt inte det. Vi hördes när vi läste att båda var klara. Vi kände inte varandra så bra innan, utan gjorde bara några matcher tillsammans när vi var utlånade till Björklöven för tio år sedan. Men det var skönt att ha en annan svenskt där. Även Alexander Ytterell var där, men han var skadad nästan hela säsongen.

En paus från pressen i Sverige: ”Inte ramaskri”

Bengtsson, med SHL-erfarenhet från Djurgården, HV71 och Oskarshamn, fortsätter med att berätta om sitt val.

– Jag är inte trött på svensk hockey, men jag kände att jag behövde något nytt. Efter så många år, både i SHL och Hockeyallsvenskan, upp och ner… Någon säsong har det varit slutspel uppåt, och sen kval neråt och åkt ut med lag. Jag var rätt så trött mentalt, och ville testa något helt nytt. Det var mer det, säger han.

Rasmus Bengtsson i Oskarshamn.

Är du nöjd med det du fått av den här omställningen?

– Jo, det känner jag. Det är en helt annan energi efter säsongen, mest i det här med sociala medier. Inte riktigt samma tryck utifrån från TV och tidningar – och fansen är lite mer positiva trots att man förlorar ibland. Det är inte ramaskri om man förlorar en match, vilket är både och. Man ska inte vara nöjd själv heller, och inte ta för lätt på förluster. Vissa i laget gjorde kanske det på ett annat sätt än jag och var lite halvnöjda medan jag satt och var förbannad över en förlust mot ett topplag. Det är en liten annan kultur.

Är de lite för tufft ibland i Sverige, att man bara ser matchen och inte projektet?

– Jo, så kan det vara. Det är modernt att säga process, men det handlar också om det i slutändan. Man kan inte vara helt i botten efter att man förlorat en match, utan man måste hitta en mix och veta när an ska göra vad. Det har lite med gruppdynamik, hur mycket gruppen klarar av och så vidare. Det är ett jäkla pussel, och det har jag insett när jag blivit äldre, att det inte är så lätt att vara tränare heller.

Från SHL till ICEHL: ”Fuskar nog lite mer i jobbet”

Totalt trillade 31 poäng (6+25) in för Rasmus Bengtsson under säsongen. Men Ferencvárosi, som var nya i ligan efter ett antal titlar i Ungern, slutade på elfte plats.

– Det lite mixad kvalitet på ungersk hockey, de har inte den mängden av spelare som vi har. Ferencvárosi har haft de bästa innan, och plockade mycket från Erste Liga, deras inhemska serie, så det var nytt för många, en omställning. Hockeyn är väldigt upp och ner i ligan, många lag skulle kunna göra det bättre. Spelstil och arbetsmoralen vi har i Sverige är inte riktigt där än, säger svenske backen.

Med senaste säsongen i SHL så sent som 2023/24, då Oskarshamn trillade ur, har Bengtsson också fått ställa om en del i sitt spel. Trots detta rekommenderar han fler svenskar att testa att utlandsäventyr likt det han varit med om.

– Lite i början tyckte jag. Det tog ändå tio, 15 matcher innan man riktigt förstod vad man skulle göra här, och kanske inte bry sig om vissa grejer på isen som man måste göra i Sverige för att få spela. Man fuskar nog lite mer i jobbet, och skapar lite mer offensivt. Det är en omställning mot sig själv, och mot lagkamrater, hur man ska agera. De är inte vana, och vi kanske behöver göra det på deras sätt, säger han och tillägger senare.

– Fler borde testa på det. Det är klart att man har olika familje- och kontraktssituationer, men någon gång borde alla testa på det. När man pratar med folk är det inte jättemånga som ångrar sig. I Budapest finns det bra med möjligheter när det gäller förskolor, internationella skolor och hit och dit, så det har fungerat bra.

I kontakt med svenska klubbar: ”Såklart intresserad”

Den stora frågan som återstår nu är dock: Vad händer härnäst för Rasmus Bengtsson?

Avtalet med Ferencvárosi var bara skrivet över ett år, och därmed letar 32-åringen från Landskrona efter en ny utmaning. Tydliga kopplingar finns till klubbar som Rögle, Björklöven, Karlskoga, Oskarshamn, med fler, men samtidigt verkar inte dörren vara stängd för fortsatt spel utomlands.

– Jag känner nästan samma sak, att jag är öppen för det mesta. Jag har fått lite blodat tand, men sen saknar man Sverige ibland när man är hemma och ser strukturen på allt och organisationerna. Vi gör jäkligt mycket bra i Sverige också, på ett annat sätt. Det kan jag sakna lite när jag inte är där nu, så jag är lite tudelad, och öppen för allt igen, säger han nu.

Rasmus Bengtsson på lån i Björklöven 2015/16.

Har du haft någon kontakt med klubbar hemma i Sverige?

– Ja, men där är jag inte riktigt än. Sen är jag såklart intresserad av att spela Hockeyallsvenskan. Det är en jäkla resa många lag gör uppåt. Å andra sidan har det gett lite känslan att man vill vara kvar, att spela utomlands. Det är svårt, jäkligt svårt.

Hur länga väntar man? Eller får man lite mer is i magen med åren?

– Ja, förra året väntade jag också rätt så länge. Sen har man lärt sig att det alltid finns platser lediga, även om det är en trygghet att få något klart tidigt. Men man kan vänta i alla fall en månad till, försöka njuta på och träna lite hemma. Som sagt, det är svårt. Jag vet knappt själv hur jag tycker och tänker.

Hyllar Magnus Bogren: ”Något han verkligen kan”

I tränarväg finns även en viss finalcoach som återkommit flera gånger under Rasmus Bengtssons resa. Nämligen Magnus Bogren, nu i Björklöven, favorit att kliva upp i SHL.

– Ja, som junior hade jag honom också. Jag träffade honom lite snabbt innan någon match nu också. Han har gjort det jäkligt bra och är uppskattad där uppe, så det är roligt. Jag håller en liten tumme för honom, medger Bengtsson.

Med bakgrund i båda lag i HA-finalen har han dock lite svårare att bestämma sig för vilka han hejar mest på.

– De har ett jäkla bra lag, det är just därför de är i toppen också, säger han om Björklöven och fortsätter:

– Jag har spelat med några av dem där, men jag tycker att de verkligen fått ihop gruppen bra, och där får jag ge kredd till Magnus för det är något han verkligen kan, den biten. Sen är det tajt. Jag såg första matchen och tyckte Karlskoga nästan var bättre. Det är små marginaler.

Är det mest Hockeyallsvenskan du blickar mot, eller finns det där suget hos att ta sig tillbaka till SHL?

– Det är klart att jag kan tänka mig att spela i båda serier. Sen vet jag att jag kanske haft en lite större roll i Hockeysvenskan över åren. Samtidigt börjar man komma upp lite i åren och kan kanske fylla en lite annan roll i SHL än att bara vara en powerplay-back. Kanske bidra med lite rutin, spela smart och sådär. Det är svårt att säga, det handlar väldigt mycket om rollen, avslutar Rasmus Bengtsson.

