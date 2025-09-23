Profilen ber om ursäkt efter storförlusten: ”Vi skäms”

Frölunda åkte till Avicii Arena och gjorde elva mål på Djurgården

Efter förnedringen kunde inte hemmalagets ena målskytt Albin Grewe göra annat än att be om ursäkt till 14 000 supportrar i arenan.

– Vi skäms som lag. Det är inte okej att släppa in elva mål, säger han efter matchen.

Djurgårdens Albin Grewe efter förnedrande förlusten mot Frölunda.

Foto: Bildbyrån

Albin Grewe gjorde mål när Djurgården fortfarande var kvar i matchen.

Men efter att Frölunda gjort sju raka mål och gått fram till en närmast historisk bortaseger i Avicii Arena med 11–2, var det inget han brydde sig om. Han betonade dock att inledningen var ”helt okej” – men att det i det stora hela var det långt ifrån godkänt.

– Det är inte bra. Det är långt ifrån bra. Vi är för alldeles för svaga defensivt och framför vårt mål och hjälper ingen alls där. Nej, det är bedrövligt. Vi hjälper inte Magnus Hellberg alls där bak och jag vet inte vad jag ska säga om det, det är kasst bara.

Vidare ber han om ursäkt för storförlusten.

– Jag ber om ursäkt så klart. Det är inte okej. Långt ifrån okej. Sen vill jag ändå tacka dem. Så klart, det är många som står kvar, det är ett fåtal som lämnar. All cred och tack till det. Man tackar supportrarna, magiskt tifo som vanligt och att de står där och sjunger trots elva mål det är världens bästa fans, de förtjänar så mycket mer. Vi skäms som lag. Det är inte okej att släppa in elva mål.

– Man får se sig själv i spegeln och vi är för sugna i offensiven och det blir man straffad jävligt hårt för i SHL.

Albin Grewe berättar vidare hur man ska ta sig tillbaka efter förnedrande förlusten.

– Vi har snackat där inne och haft ett bra snack och ”Mange” förtjänar så mycket bättre hjälp från oss och det ska vi skruva på. Vad ska vi göra? Vi kan inte gå och dö, det är träning imorgon. Så det är upp i morgon igen, vi ska till Luleå och komma med en jävla energi.



