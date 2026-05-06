Foppa: ”Då ska jag vinna SM-guld med MoDo”

Trots att hockeylegendaren Peter ”Foppa” Forsberg numera bor i Schweiz följer han sin moderklubb MoDo Hockey slaviskt.

Säsongen slutade med ett fiasko för Ö-vikslaget. Nu pekar ”Foppa” därmed ut vad som saknades, hyllar rivalen och öppnar upp om en dröm.

– Jag skulle ju vilja ha ett SM-guld på meritlistan, säger han i en intervju med hockeysverige.se.

För profilen Peter Forsberg är MoDo Hockey mer än bara ett lag. Han växte upp i föreningen, tog sina första skär i klubben redan som femåring och kommer från en familj som älskar MoDo. Trots att 52-åringen har sin bas i Schweiz så följer han moderklubben intensivt. Om han inte kan närvara på plats så ser han matcherna på tv.

– Det är klart att man följer Modo typ slaviskt fortfarande, det gör man ju, säger Forsberg i en intervju med hockeysverige.se.

Den gångna säsongen blev dock en besvikelse. Trots en trupp som på pappret såg överlägen ut, lyckades MoDo inte ta sig längre än till kvartsfinal. ”Foppa” menar att spelet inte såg särskilt bra ut under säsongen och att energin inte fanns där, trots lyftet i slutspelet. Han drar slutsatsen: Björklöven var det lag som spelade bäst hockey och var värda att gå upp till SHL.

– Jag hoppas ju… Och det vore bäst om Modo kan gå upp nästa år, och att Timrå och Björklöven är kvar. Jag möter hellre Björklöven i SHL än i Allsvenskan.

Om ”Foppa” själv får välja önskar han att MoDo Hockey byter plats med Färjestad i SHL.

”Jag skulle ju vilja ha ett SM-guld”

En sekvens som många modoiter minns är nog när Leksand kvitterade till 3-3 i den sjunde avgörande matchen i det negativa kvalet 2016. En förbannad Peter Forsberg fångades på film när han kastade sitt matchprogram och lämnade sin stol. Matchen slutade med förlust för MoDo och uttåget från högstaserien var ett faktum.

Profilen var också på plats i Hägglunds Arena under den hockeyallsvenska finalserien mot Djurgården 2023 i både match två och match fem, även de matcherna slutade i förlust.

Om det blir någon avgörande finalmatch nu framöver, kommer du våga visa dig på plats då?

– Nej, men i år gick det bra när jag var där. Jag var ju på två matcher mot AIK i slutspelet, då vann vi ju. Jag var på plus i år när jag var och kollade.

Trots att Peter Forsberg är en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna saknar han fortfarande ett SM-guld på seniornivå. Men om han hade vågat ta en plats i en ledarstab för att ta det saknade SM-guldet är inget som han planerar just nu – samtidigt stänger ”Foppa” inga dörrar.

– Jag skulle ju vilja ha ett SM-guld på meritlistan. Sen är det ganska långsökt nu när jag bor där nere (Schweiz). Men det är ju bara i Modo. Det finns ju inget annat, tänkte jag säga. Då ska Modo vinna SM-guld, avslutar Forsberg.

