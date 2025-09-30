Trots en nysatsning med Peter Andersson i spetsen är det samma gamla visa för Västerås även under 2025/26. Nu, efter noll poäng efter fyra matcher, bemöter huvudtränare kritiken – och ger sin syn på hur laget ska hitta rätt.

– Det sitter säkert kvar i några väggar lite här och där, vilket vi måste försöka städa bort, säger 60-åringen.

Peter Andersson och assisterande kaptenen Kim Rosdahl. Foto: Bildbyrån (montage).

Västerås har börjat säsongen svagt och har efter första fyra matcherna ännu inte skrapat ihop några poäng. Med tanke på lagets tuffa senaste säsonger börjar såklart supportrarna tappa tålamodet. Detta trotts att det alltså bara spelat fyra omgångar av 52.



– Just nu skulle jag säga att vår inledning av säsongen har varit lite tvådelad. Då menar jag att vi hade en bra försäsong med bra träningar, jobbade efter en lite ny struktur, nytt sätt att spela och nytt sätt att bedriva en daglig verksamhet, berättar Västerås tränare, Peter Andersson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi klarade det på ett bra sätt. Träningsmatcherna var väldigt som två skilda världar. Vi mötte tre rätt bra SHL-lag där vi mest fick spela utan puck och försöka lära oss att försvara. För den struktur-mässiga hockeybiten var det bra.



Det väntade även träningsmatcher mot lag från Hockeyallsvenskan där matchbilden kom att bli en annan, menar Västeråstränaren.



– Vi mötte ganska bra och etablerade allsvenska lag. Där fick vi vara med lite mer och känna på puck. Ur det perspektivet var det bra. Sedan började vi spela om poäng.

– Jag tycker ändå att första matchen mot AIK var helt okej. Det var en tuff bortamatch som jag tycker att vi gjorde bra.

– Hemmamatchen mot Almtuna är kanske den som i dagsläget gör mest ont för den borde vi verkligen ha vunnit. Vi spelade bra, frejdigt och skapade mycket, men fick helt enkelt inte pucken i mål.

– Jag tror att i och med situationen vi är i och som varit förra säsongen och så vidare att det inte finns en överfull hink av självförtroende i hockeyn här i Västerås. Det var lite tufft att förlora den matchen och jag tycker att den satte sina spår efteråt.

– Efter det åkte vi till Nybro. Ledde med 2-0, men tappade. Sedan var det matchen igår som vi känner att vi hade kunnat göra lite bättre.

– Vi har inte fått starten vi ville, men det finns bara en väg för oss. Det är att försöka repa mod och inte över-analysera negativa saker. Det finns ändå tillräckligt med sådant runtomkring. Vi måste ta hand om oss själva, försöka repa mod och fortsätta på den väg vi var på under augusti månad då vi gjorde bra saker.



Peter Andersson menar att man tappat lite av det konceptet i inledningen av Hockeyallsvenskan.



– Det kan bli så efter tag. Allt sitter inte på en gång. Det tar ett tag innan system, struktur och allt vi försöker bygga upp sätter sig.

– Vi har pratat med killarna om det här och dom är införstådda med det. Nu försöker vi hitta tillbaka till det laget vi vill vara och jobba utefter dom förutsättningar.

Så ska Västerås hitta rätt: ”Sitter kvar i några väggar”

Det har varit några säsonger då Västerås inte har presterat som förväntat, påverkar det här tålamodet bland folket runt om kring laget?

– Det är som du säger och det sitter säkert kvar i några väggar lite här och där, vilket vi måste försöka städa bort på något sätt.

– Hockey är ofta väldigt mentalt. Jag har alltid sagt det och jobbat utefter dom premisserna. Att det verkligen är där skillnaderna görs. Hur man hanterar det mentala spelet om det går bra eller mindre bra. ”Varför går det mindre bra? Varför går det bra för en del lag?” och så vidare.

– Den stora tiotusenkronorsfrågan i hockey är det mentala och där behöver vi jobba på en del saker, vilket vi försöker göra.

– Vi hymlar inte om någonting, skjuter ingenting åt sidan eller försöker undvika saker. Tvärtom. Vi försöker ta till oss saker, lära oss, förstå och bli bättre av det.



Vad behöver ni jobba på närmsta tiden för att tippa tillbaka just mentala bitarna på rätt sida igen?

– Om du sätter strukturen, arbetsinsatsen och det hårda jobbet klarar du dig över tid. Även fast du har en dålig period ramlar du inte omkull. Du kanske fallerar och förlorar någon eller till och med några matcher på raken, men det finns ändå en struktur och en identitet över lag att falla tillbaka till när det inte går bra.

– Så långt har vi inte hunnit ännu och det är något vi behöver lära oss. Nu faller vi utanför ramarna och börjar spela lite individuellt och kanske börjar tänka på vad som händer om vi förlorar. ”Ska det bli så här nu igen? Jag var ju här förra året… herregud, herregud, herregud”.

– Det där måste vi träna på och putsa borta. I stället träna och spela efter den här identiteten vi försöker att jobba in varje dag. Den tar tid att sätta. Ibland sitter den, men jag kan ännu inte väcka alla 23 spelare mitt i natten och alla säger samma sak, om ni förstår vad jag menar. På något vis måste vi komma dit för då sitter det i ryggmärgen.

Oscar Lawner går till krisande Västerås. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Värvar från SHL: ”Han bara skrek i telefonen”

Idag stod det klart att Västerås värvar in värmlänningen från Kil, Oscar Lawner, som närmast kommer från Linköping.



– Han kommer nog tillföra lite speed, intensitet och skicklighet. Det är också dom tre sakerna vi har tittat efter och velat ha. Då dök Lawner upp och kunde vi få honom så skulle vi försöka med det.

– Jag har precis pratat med honom och han var sjukt sugen på att komma hit. Det var riktigt roligt att prata med honom. Han bara skrek i telefonen (skratt), så det var jätteroligt.

– Han är redan på väg hit och kommer under eftermiddagen. Det ska bli kul att få in honom och han kommer hjälpa oss.



Blir det att röra om i grytan också att redan nu ta in en ny spelare?

– Nej, det tycker jag egentligen inte att vi gör. Vi har haft tolv forwards i två månader, skrattar Peter Andersson och fortsätter:

– Det är en ren tur att vi inte haft någon skada för då hade vi bara haft elva, så vi har haft en väldigt tunn trupp.



Nu har du varit med som coach under många år, men känner du en stress över noll poäng under första fyra omgångarna?

– Nej, faktiskt så var jag var beredd från början att det kunde bli så här. Jag har också sagt till mig själv att jag inte kan stressa upp mig, vilket jag även sagt till spelarna att inte göra.

– Vi kommer vända det här, men vi kanske inte gör det på några dagar utan behöver lite längre tid. Jag vet att sådant tar tid. Du, Ronnie, som varit med länge kan bara se tillbaka på varför Örebro är i SHL. Varför Växjö är i SHL.

– Jo, dom är i SHL för att dom klubbarna har gjort allt det här vi pratat om, men det har inte gjorts i Västerås. Det tar tid, det tar tid, avslutar Peter Andersson.

