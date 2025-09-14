Poängkungen hyllar nyförvärvet: ”Kan bli hur bra som helst”

I går öppnade Patrik Karlkvist Örebros målkonto för säsongen.

En av SHL:s allra bästa spelare är dock en ödmjuk lagspelare som gärna lyfter fram andra spelare.

– Det känns som att ”the sky is the limit”. Han kan bli hur bra som helst, säger Karlkvist om nyförvärvet Luke Martin.

På lördagen var det dags för Patrik Karlkvist och Örebro att kliva in i hockeysäsongen. En viktig och imponerande 4–3 seger borta mot HV71 blev resultatet. Örebros seger i Jönköping kom till efter två powerplay-mål från Karlkvist, och en assist på det.

I samband med SHL:s upptaktsträff i tisdags (innan premiärmatchen spelades) talade forwardsstjärnan med Hockeysverige.se. Då var han ödmjuk kring sin egen roll i år.

Då är Karlkvist nöjd med säsongen

För egen del, hur många poäng har du i dig och hur ser du på samarbetet med Patrik Puistola i år?

– Jag vet inte. Kan man göra lika många som förra året så måste man ju vara jävligt nöjd. Jag har inte tänkt så jävla lång och har inte satt några poängmål. Jag brukar inte sätta några poängmål. Vinner vi matcher och jag spelar bra ishockey, då är jag jävligt nöjd, säger han och fortsätter.

– Han ser ju het ut. Det känns som att han är ännu lite bättre. Han känns bättre i år, lite tuffare, lite kaxigare, lite rakare på mål. Det kommer nog bli otroligt bra.

Men även Luke Martin har varit en snackis, som kommit in från den finska ligan. Där har backen öst in poäng.

– Först och främst så är han en jävligt bra gubbe att ha i omklädningsrummet. Alltid på bra humör, skämtar med allt och alla. Jag har varit ute och spelat lite golf med honom också, så man kommer nära in på honom. Det är kul att man har lärt känna honom ganska bra. Han är otroligt positionssäker och är bra på skridskorna för sin storlek. Han har bra skott och är bra på att skjuta tysta skott. Sen har han bra spelsinne. Det känns som att ”the sky is the limit”. Luke kan bli hur bra som helst.

”Det ser väl ut som att jag får spela med honom igen”

Är det någon du förväntar dig att spela powerplay med?

– Nja, det vet jag inte. Jag har ju spelat med (David) Quenneville i flera år i powerplay. Det ser väl ut som att jag får spela med honom igen, vilket så klart inte är så pjåkigt. Men Luke är absolut en utmanare.

Experterna har lyft fram honom parallellt med Charles-Edouard D’Astous, Brynäs succéback från förra året.

– Ja, varför inte? Jag tror att han kommer kunna prestera bra med puck, han har en lite annan spelstil, men de är ändå ganska lika, absolut.