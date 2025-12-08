”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

2021 hamnade Oula Palve och hans kedja i fokus när de sågades av Niklas Wikegård. Nu har centern värvats till Djurgården – av den tidigare TV-experten.

– Om man går tillbaka och tittar på vad som hände i serien, och vem som gjorde det sista målet… svarar nu Palve hockeysverige.se.

Oula Palve och Niklas Wikegård är nu sida vid sida i Djurgården. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Djurgårdens swish-insamling landade i Oula Palve var några snabba med att uppmärksamma en viss kommentar från Niklas Wikegård. Som expert i TV4 sågade nämligen den nuvarande sportchefen både Palve och hans kedja – mitt under ångestkvalet mellan Brynäs och HV71 2021.

– Jag fick ont i magen när Oula Palves lina var inne förra gången. Jaedon Descheneau verkar inte förstå att de spelar om att åka ur den här ligan. Samma sak med Shane Harper, och inte Oula Palve heller, sade Niklas Wikegård i sändningen.

Brynäs tränare Josef Boumedienne röt ifrån med ”jag skulle uppskatta om du inte nedvärderar mina spelare fortsättningsvis”, och i slutändan var det just Palve som skickade in det avgörande målet i förlängningen av match fem.

Frågan som återstår nu är om Palve och Wikegård har talat ut efter de hårda orden för fyra år sedan.

– Nej, nej. Jag har en bra relation med honom och det stör mig inte alls. Jag skulle inte ens veta om någon inte hade grävt upp något sådant, svarar centern när hockeysverige.se pratar med honom efter hans första match på Hovet som Djurgårdsspelare.

– Han var bara kommentator, men om man går tillbaka och tittar på vad som hände i serien, och vem som gjorde det sista målet, så tror jag inte att det är ett problem för någon, fortsätter han med glimten i ögat.

Ingen anledning att rensa luften alltså?

– Nej, jag fokuserar inte riktigt på den typen av saker. Det är bara vad kommentatorer/experter gör när de är i den positionen. I slutändan slutade serien ganska bra för vårt lag och för mig också. Ibland försöker media göra en större grej av småsaker. Jag tror inte att någon har något problem med det.

Palve: ”Jag har alltid velat spela för Djurgården”

Det största beviset på att Wikegård faktiskt har en del gott att säga om Palve är samtidigt att han nu valt att skriva ett kontrakt.

– Jag känner att jag har kommit in i laget bra. Tempot är nog till och med snabbare än det var i Schweiz, men jag börjar bara vänja mig vid hur olika situationerna är här i den här ligan. Det var skönt att vinna, säger Palve till hockeysverige.se om starten i Djurgården.

– Vi hade lite problem med att göra mål, och de pressade oss hårt, men ibland när man bara fortsätter att tro på det så får man de där studsarna. Vi kvitterade till slut och sedan var det ett par bra straffar, fortsätter han om 3–2-vinsten mot Timrå inför landslagsuppehållet.

Under sina tre tidigare säsonger i SHL har Palve stått på andra sidan och producerat ett mål och tre assist (på fyra matcher), men i lördags fick han ett fullsatt Hovet i ryggen.

– Det var riktigt coolt. Jag försökte bara göra mitt bästa och njuta av ögonblicket. Det var fantastiskt, säger han.

Och livet i övrigt, att flytta till Stockholm?

– Det har varit en dröm som gått i uppfyllelse. Jag har alltid velat spela för det här laget, och i den här staden. Nu fick jag äntligen den möjligheten. Jag försöker bara njuta av varje ögonblick för jag tror att vi har något bra på gång den här säsongen. Jag är glad över att vara här.

Får kliva fram under JVM: ”De är riktigt bra spelare”

När Victor Eklund, Anton Frondell och Viggo Björck nu försvinner under JVM är just Oula Palve en av spelarna som får möjlighet att kliva fram lite extra.

– Jag vet inte om min roll kommer att bli så mycket större. Jag känner att jag redan spelat ganska många minuter, i centerrollen och och i powerplay, så jag vet inte om det nödvändigtvis blir en stor förändring för mig. Sen är de såklart riktigt bra spelare, så på sätt och vis kan jag ta mig an det och producera offensivt, och förhoppningsvis hjälpa laget att vinna. Jag vet inte om det kommer att spela så stor roll, men vi får se, säger Palve själv.

Source: Oula Palve @ Elite Prospects