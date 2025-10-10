Sju månader efter senaste matchen hoppade Olof Lindbom in för BIK Karlskoga.

Efter återkomsten berättar nu målvakten om klubbjakten, och huruvida planen är att korttidslösningen ska bli permanent.

– Ibland blir man lite bortglömd i andra länder, säger 25-åringen.

Olof Lindbom. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård och TV4 (skärmdump).

”Skulle vi hitta något lag som passar mig, och där jag skulle känna mig inspirerad att spela, så är chansen stor att jag kommer hem igen”



Orden kom från Olof Lindbom när hockeysverige.se nådde honom i mitten av sommaren. Målvakten hade en månad tidigare gått skilda vägar med finska Pelicans och fanns därmed tillgänglig på marknaden efter att han gjort sin första säsong hemma i Europa igen.



Trots detta dröjde det till i onsdags (8 oktober) innan nästa match för 25-åringen från Ekerö, Stockholm.



– Det kändes lite igår kväll (onsdag) att man inte hade spelat på länge, men det känns bra nu. Jag fick en bra nattsömn och har bara försökt ta hand om kroppen, och göra sig reda för imorgon (fredag), säger Lindbom när hockeysverige.se når honom efter en bussresa till Östersund.



Fredagsmatchen som Lindbom syftar på är den med BIK Karlskoga, som kommer efter att han fått hoppa in tidigt i onsdagsmötet med Almtuna, dagen efter att ett korttidskontrakt presenterats av klubben.



– Ja, jag blev lite förvånad faktiskt när Dennis (Hall) sa att jag skulle in, men det var skönt att få första matchen ur vägen, tillägger han.

Sju månader sedan sist: ”Har blivit nummer två”

Senaste matchen Lindbom spelade innan inhoppet i BIK var i mars, för sju månader sedan. En sommar och en försäsong har därmed passerat utan att någon klubb valt att använda hans tjänster.



Enligt huvudpersonen själv har det handlat om att han inte velat hoppa på första bästa alternativ.



– Ja, det är det verkligen. Det har varit många kontrakt som kommit upp och jag har varit på listan av målvakter de kollat, men jag har blivit nummer två och de har tagit någon kille framför mig. Det har egentligen bara dröjt hela tiden och till slut så blev jag nummer ett på listan för Karlskoga, säger han och fortsätter.

– Det kändes skitbra för det var verkligen ett av lagen som jag hade kunnat tänka mig att spela för. Än så länge är jag väldigt nöjd.



Hur har du hållit igång sedan flytten från Pelicans?

– Ja, jag kände att jag inte ville vara kvar där för att jag inte hade fått så mycket speltid, så då bröt vi det gemensamt. Sen har det varit en normal sommar för mig med gym och sådär. Utöver det har jag tränat i Stockholm på is med några NHL-spelare som spenderar sina somrar där, men också med Vallentuna, under de senaste tre veckorna.

– Det är verkligen en stor anledning till att jag kunde spela så pass bra som jag gjorde igår (onsdag), att jag har fått träna med ett bra division 1-lag. Vi hade ett jäkligt bra samarbete, så det ska bli kul att se hur det går för Vallentuna nu under säsongen också. Jag har mycket att tacka dem för.



Var det framförallt svenska klubbar som visade intresse innan BIK-lösningen?

– Ja precis. Sverige, Finland, Tyskland och Tjeckien är väl de ligorna jag egentligen har kollat på, men jag är glad att det blev Karlskoga och nu hoppas jag att jag kan spela bra här.

Här för att stanna? ”Klart att tankarna går”

Kvar finns dock fortfarande ett stort frågetecken. Lösningen med BIK gäller nämligen endast i sju veckor, medan det Hockeyallsvenska laget står utan skadade Trym Gran.



– Det är klart att tankarna i huvudet går kring det (att spela sig kvar i BIK), och än så länge trivs jag väldigt bra, men samtidigt kan jag inte tänka på det för mycket nu. Jag kommer att göra allt jag kan för att vinna matcher åt Karlskoga och sen får vi se om det blir någonting mer eller om det går skilda vägar. Det får vi se, säger Lindbom.



Karlskoga har varit en bra plats för målvakter de senaste åren…

– Absolut. Jag gjorde min research för att se hur det har varit med målvakter i Karlskoga. Man vill ju komma till ett ställe som gillar försvarsspel och som är bra på att utveckla målvakter. Så absolut, Karlskoga känns som en bra ”fit” för mig.



Olof medger samtidigt att det underlättar med att hitta lösningar när man syns mer i en liga som Hockeyallsvenskan.



– Ja, lite så är det. Det är skönt att vara tillbaka i Sverige för ibland blir man lite bortglömd i andra länder, men som sagt, nu är det fullt fokus på Karlskoga och jag trivs bra här. Vi får se helt enkelt vad som sker, säger han och fortsätter kring huruvida just Sverige är första alternativet.

– Just nu är mitt huvud bara inställt på att fokusera vecka för vecka. Dt är någonting som har varit väldigt skönt under sommaren. Jag har kunnat fokusera på mitt och sen har min agent Claes (Elefalk) fått sköta alla förhandlingar med klubbar. Vi får lita på varandra, att han gör sitt jobb och att jag gör mitt.

Det blev mindre speltid för Lindbom ju längre säsongen gick i Pelicans. Foto: Tomi Natri/All Over Press/Imago

”Jag har tagit stora kliv sedan jag senast var i allsvenskan”

Innan onsdagsmötet med Almtuna där Lindbom hoppade in och räddade tolv av tolv puckar över 47 minuter, var hans senaste match i Hockeyallsvenskan 30 mars 2022. Då var det Kristianstad som åkte ut i en kvartsfinal mot MoDo, och inom kort åkte burväktaren över till Nordamerika.



När Olof nu är tillbaka har han åtta AHL-matcher och 60 i ECHL bakom sig, utöver tiden i Liiga.



– Jag är mycket tryggare nu. Jag var väldigt ung när jag kom upp i allsvenskan från start, så jag har helt klart fått många års erfarenhet som hjälper. Jag tror inte att jag för 4-5 år sedan, när jag var i allsvenskan första gången, hade kunnat gå in och lita på mig själv, och spela så stabilt som jag gjorde igår (onsdag). Jag har absolut tagit stora kliv sedan jag senast var i allsvenskan, säger han.



Vad har du tagit med dig från det här senaste året i Finland?

– Väldigt mycket. Jag tycker personligen att jag spelade väldigt bra. Jag hade ett väldigt bra samarbete med målvaktstränaren och trivdes väldigt bra i Finland tillsammans med min tjej. Jag har tagit med mig mycket, och jag tycker att jag blev en väldigt mycket bättre målvakt under förra året.



Hur stor skillnad är det mellan Hockeyallsvenskan och Liiga?

– Svårt att säga. Jag tycker att det var väldigt bra fart på oss igår (onsdag). Jag tror absolut att vi skulle kunna konkurrera med finska lag. Sen är det olika typer av hockey. I finska ligan är det lite mer attack mot mål och att man ska ställa upp i en ”trap” och bara vänta på att de andra ska komma. Här vill man gå och spela hårt, framförallt hemma i Nobelhallen för Karlskoga. Det är väldigt svårt att jämföra ligorna, men jag tror absolut att ett topplag i allsvenskan skulle kunna stå sig bra mot finska lag.