Nils Höglander kommer från en mycket tuff säsong i Vancouver Canucks.

Nu jagar han revansch i Tre Kronor – men har samtidigt en osäker framtid i NHL då hans namn nämns i trejdrykten.

– Man vet ju aldrig vad som händer. Jag får ta det som det kommer, oavsett om det blir en trejd eller inte, säger Höglander till hockeysverige.se.

Nils Höglander har omgärdats av trejdrykten efter mardrömssäsongen i Vancouver Canucks. Foto: Associated Press/Alamy (Montage)

Det är ett ett flertal NHL-spelare som är klara för VM-spel med Tre Kronor om ett par veckor. Samtidigt är ett antal spelare från NHL redan på plats och tjuvstartar med landslaget i Fortuna Hockey Games som inleddes med en utbruten match i Jönköping innan turneringen avgörs nere i Tjeckien.

En av dem är Nils Höglander, som till vardags spelar i Vancouver Canucks. 25-åringen från Bockträsk gjorde Tre Kronor-debut när Sverige vann med 8-1 mot Schweiz i Husqvarna Garden i torsdags kväll.

– Det känns att det var länge sedan nu. Senaste gången var ju JVM och det var ett par år sedan nu. Sedan har man gått och väntat på den här chansen i ett par år. Tajmingen är ju bra i år när säsongen blev som det blev och vi åkte ut. Det är kul att vara här nu, säger Nils Höglander till hockeysverige.se om debuten.

Det blev däremot en trist debut för Nils Höglander som klev av med en underkroppsskada redan i första perioden. Enligt förbundskapten Sam Hallam ska det däremot inte vara någon större fara med Höglander utan han väntas kunna spela med Tre Kronor igen.

– Vi är väl lite försiktigt optimistiska ändå. Det finns väl just nu ett litet hopp om att det kan bli spel redan till helgen, säger Hallam till hockeysverige.se.

Nils Höglander om Tre Kronor: ”Känner en stor revanschkänsla”

NHL-spelarna som redan är klara för VM kommer att ansluta i närmare anslutning till mästerskapet. Nils Höglander valde däremot att komma in tidigare till Tre Kronor för att vara med redan i Fortuna Hockey Games.

Många NHL-spelare brukar ju ansluta lite senare, hur gick tankarna kring att komma hit så här pass tidigt?

– De frågade om jag ville vara med på den här turneringen och då sade jag självklart ja. Det är bra att komma in i allt det här med spelsystem och stor is. Det skiljer ju sig lite från NHL-spelet, svarar Höglander.

Är det så att du blev extra sugen på att komma hit med tanke på hur tuff säsongen har varit där borta med Vancouver?

– Absolut, man vill ha lite av en revansch. Det har varit en ganska jobbig säsong i år, både individuellt och som lag. Det är skönt att förhoppningsvis kanske få en liten revansch här och visa vägen. Nu känner jag bara en stor revanschkänsla och att få representera landslaget är alltid stort. Det är bara jävligt kul att få vara här.

Säsongen 2023/24 gjorde Höglander succé i Canucks med 24 mål och 36 poäng på 80 matcher, men de senaste säsongerna har det gått tyngre. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Mardrömssäsongen i Vancouver Canucks: ”Det var svårt”

Det har varit en mycket tuff säsong för både Nils Höglander och Vancouver Canucks. 25-åringen skadade sig allvarligt redan under försäsongen och missade hela första halvan av säsongen. Samtidigt gick det dåligt för Vancouver Canucks som lag som har legat sist i NHL under i princip hela säsongen.

När Höglander väl kom tillbaka i spel igen var Canucks redan avsågade i botten. Svensken hade det sedan också tufft med bara 2+3 på 38 NHL-matcher under slutet av säsongen.

– Jag fick ju en mardrömsstart där… I den första försäsongsmatchen bröt jag foten och fick operera. Sedan kom jag tillbaka med lite dålig tajming där, bara några veckor innan OS-uppehållet. Det blev bara spel i några matcher innan det blev uppehåll och sedan försöka komma tillbaka igen. Det blev ganska ryckigt, säger Nils Höglander och fortsätter:

– Vi hade ju det väldigt tufft som lag också och det var mycket ”trades” och ändringar i laget. Det var en svår säsong att komma in i det. Därför är det kul att vara här nu och förhoppningsvis kunna få en liten revansch.

Hur var tiden när du var skadad? Du fick ju se hur laget bara förlorade och förlorade från sidan samtidigt som Quinn Hughes och flera andra spelare trejdades bort, det måste ha varit tufft?

– Ja, det var svårt just där och då. Speciellt när man ska försöka komma tillbaka in i det. Då är man riktigt spelsugen men så har det blivit en massa ändringar och sedan kommer det ett uppehåll på tre veckor mitt i allting. Då får man försöka hålla igång själv innan man kommer tillbaka igen. Sedan blev det ännu fler ”trades” och ändringar. Det var en svår säsong helt enkelt.

Det är ju ett stort intresse för Canucks med mycket brus runt omkring, speciellt när laget går dåligt, hur upplevde du det under säsongen?

– Vancouver är ju en hockeystad och det blir mycket media runt omkring. Det är ju hockey och det får man bara leva med. Man föredrar ju att det finns ett intresse för laget än att det är mer tyst. Man vet ju hur det är själv och det är kul när det skrivs också. Det är så det ska vara i en hockeystad.

Nils Höglander och hans Vancouver Canucks kommer från en rejält utmanande säsong. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Svaret efter trejdryktena: ”Kan inte påverka något”

Under säsongen trejdade Vancouver Canucks bort spelare som Quinn Hughes, Kiefer Sherwood, Tyler Myers, Conor Garland, Lukas Reichel och David Kämpf. Det har däremot varit stora spekulationer kring ett flertal spelare som har nämnts i trejdrykten. En av dem har varit Nils Höglander.

Enligt Höglander har han också varit medveten om ryktena men försökt att stänga ute bruset.

– Så är det ju, det är en business i NHL. Man vet alltid att saker och ting kan hända, men nu blev det ju inte så att jag blev trejdad. Då är det bara att leva med det och spela den bästa hockeyn som man kan. Sedan, så är det ju med alla, det är rykten som går hit och dit med alla möjliga spelare. Man får bara hålla sig lugn i båten och fokusera på att spela.

Enligt surret lär ju fler förändringar vänta i Canucks, är du nervös inför sommaren över att kanske bli bortbytt?

– Man vet ju aldrig vad som händer. Det kan man ju inte påverka något själv heller. Man får ta det som det kommer, om det blir något eller inte. Självklart är det lite kul nu när vi har en ”rebuild” med ett ungt lag och få bygga upp något från det också. Det känns som att det kan bli riktigt bra om några år.

Trots den tuffa säsongen ser Höglander positivt på framtiden i Vancouver Canucks. Foto: Noah K. Murray/Associated Press/Alamy

Nils Höglander om framtiden i Vancouver Canucks

Nils Höglander har kontrakt med Vancouver i två år till och ser positivt på lagets framtid trots mardrömssäsongen i år.

– Alla som går igenom en rebuild har det oftast lite tufft under den första säsongen. Sedan är det bara att bygga från det. Vi har ju sett på alla andra lag som har gjort det och hur det kan vända. Det känns som att vi har någonting riktigt bra på gång nu med många unga och bra spelare i laget.

I och med sistaplatsen i NHL kommer Vancouver Canucks också sannolikt välja bland ett av de första valen i sommarens NHL-draft. Nils Höglander får nu också spela med en draftaktuell talang i Tre Kronor som har kopplats ihop med Vancouver, nämligen Ivar Stenberg.

– Man får hoppas på att vi väljer honom, det vore kul att få in ännu en svensk till. Det hade varit riktigt kul att ha honom i Canucks, han ser ju riktigt bra ut här också när vi tränat ihop. Det får man hoppas på, säger Höglander om 18-åringen.

