I Milton Gästrins ögon var Mattias Karlin en MoDo-legendar, en tränare som skaffat sig hjältestatus hemma i Örnsköldsvik. Därför kom förra veckans besked att tränaren fått sparken som en enorm chock för den JVM-aktuella talangen. För hockeysverige.se berättar Gästrin om tomheten efter tränarbytet.

– Det är tufft och tomt på något sätt, att behöva se honom gå när han har gjort så mycket för klubben, säger han.

Milton Gästrin sörjer att Mattias Karlin fick sparken som tränare för MoDo.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN (montage)

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett besked som chockade Milton Gästrin djupt.

Aldrig hade han kunnat föreställa sig att Mattias Karlin skulle behöva lämna sin tjänst som tränare för MoDo Hockey. Men för en vecka sedan kom beskedet att tränarprofilen entledigas. Efter en längre resultatmässig svacka, och ett allt större avstånd upp till allsvenska serieledaren Björklöven, brast klubbledningens tålamod och Karlin fick, tillsammans med assisterande tränaren Mikael Sundell, klä skott för underprestationen.

Mattias Karlin

Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

När hockeysverige.se träffar Gästrin på Arlanda inför avresan till stundande JVM är han fortfarande uppenbart påverkad av förändringen. Karlin var en individ som han hade hunnit bygga starka band till, inte bara under sin korta tid som A-lagsspelare med MoDo, utan långt tidigare.

– När jag växte upp Ö-vik var det Mattias som var coach, när jag stod i klacken som ung kille stod han också i båset, börjar 18-åringen.

– Alla mina ungdomsår i MoDo var han där som tränare. Jag har sett honom ta upp MoDo och jag har sett honom coacha dem i SHL också. Han är en sådan profil i Ö-vik. Det är tufft och tomt på något sätt, att behöva se honom gå när han har gjort så mycket för klubben och varit där så länge. Det tar på en. Sen kanske det är annat för de som kommer utifrån. De kanske har fått byta tränare ofta. Men när man väl har sett upp till honom och velat spela för honom hela sitt liv. Och sen försvinner han… Och på det sättet det händer också. Det är bara sjukt. Det är märkligt. Allting känns surrealistiskt.

Mattias Karlin och Miltons pappa Magnus Gästrin är båda födda 1979 och spelade tillsammans i MoDo i yngre dagar. Men trots det beskriver han relationen som rent hockeymässig – ända fram till den här säsongen.

– Grejen är att jag aldrig hade pratat med Mattias utanför hockeyn inför i år, säger han.

– De kör ju som en träff, 79:orna, varje sommar. Så jag träffade honom förra sommaren då de hade den där 79-träffen hemma hos oss. Det har varit då man har sagt hej till honom. Men då har man haft så mycket respekt för honom. Ja, men knappt vågat säga hej (skratt). Men nu har han blivit en vän, även fast det skiljer så mycket i ålder. Även om farsan också är bra vän med honom så har jag lärt känna honom också i år.

Har du hört av dig till honom efter det här beskedet?

– Nej, jag har inte skrivit till honom. Det är nog mycket att ta in tror jag, så jag väntar tills det lugnat ned sig.

Modos assisterade tränare Mikael Sundell fick också lämna sin tjänst.

Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Milton Gästrin: ”Har varit som en andra mamma”

Även Mikael Sundell har betytt mycket för Milton Gästrin då han även är instruktör för honom på hockeygymnasiet. Men där kanske Sundells hustru Ulrika har haft en ännu större inverkan på MoDo-talangen då hon fungerat som en slags mentor åt honom på skolan.

– Ja, den är jobbig faktiskt, suckar han.

– Det är en person som betyder jättemycket för mig. Hon är enkel att prata med och har varit som en andra mamma för mig. Jag tycker att det jobbet hon gör är helt sjukt bra. Redan när man kommer in på hockeygym i MoDo så tar hon hand om en. Det är det som är så synd nu. Om Micke får jobb någon annanstans blir det förmodligen flytt för henne också. Jag har byggt en väldigt nära relation till henne. Det har ju varit gånger man har haft det jobbigt med hockeyn också, då har man haft henne som lite av en mentor som man kan prata av sig med. Nej, den är faktiskt jobbig.

Mitt i all bedrövelse över förändringarna i klubben har Milton Gästrin också en hel del att vara stolt över. Hans första halva av säsongen i Hockeyallsvenskan har varit bättre än någon – och till och med han själv – kunnat föreställa sig. Med sina 17 poäng (8+9) på 25 matcher är han näst bäste poängplockare bland ligans juniorer efter Björklövens Oliwer Sjöström.

– Nej, det trodde jag inte, svarar han ärligt på frågan om han såg den här personliga framgången framför sig.

– Sen har jag alltid haft känslan att jag kan vara med och slåss om en plats i det här laget. Det kände jag redan på försäsongen. Men sen att det har gått så bra som det har gått poängmässigt det trodde jag inte. Men det är kul.

”Det är guld som står på spel”

Gästrin har alltid setts som en pålitlig spelare som tar ansvar över hela isen. Det har hjälpt honom att snabbt acklimatisera sig till seniorhockeyn.

– Jag har hittat en hög lägstanivå i spelet, menar han.

– Det är väl kanske det där jag är mest nöjd, att jag alltid kan vara pålitlig. Sen har jag fått spela kontinuerligt och har haft ganska mycket samma istid hela säsongen. Det har varit som en trygghet på det sättet. För många juniorer är det vanligt att man går lite upp och ner i istid. Men jag har fått chansen och så tycker jag att jag har tagit vara på den.

Milton Gästrin hoppas få chansen till revansch på Kanada efter vårens tunga förlust i finalen av U18-VM.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Det är det spelet som gjort att han som underårig nu får chansen att representera Juniorkronorna på JVM i Minnesota efter jul.

– Det klart att det är skitjobbigt att lämna boysen (i MoDo), men det som vi har framför oss nu är otroligt viktigt. Det är guld som står på spel. Det var länge sedan sist. Jag tror att bara vi får till allting runt laget så har vi riktigt bra chanser att gå hela vägen.

Vill ha revansch på Kanada – efter förnedringen

Och försöka få revansch för den nesliga finalförlusten som han och övriga i 07-kullen drabbades av på U18-VM i våras. Efter en suverän turnering förlorade Småkronorna med 0–7 mot Kanada i kampen om guldmedaljen.

– Jamen herregud! Jag mådde så dåligt efter den matchen, utbrister Milton Gästrin som var lagkapten för det svenska laget.

– Det var så tråkigt. När de gör 3–0 i första perioden och vi ska pusha på så gör dom fyran och femman i stället. Det är ju tungt.

Ja, men det är ju bränsle där också?

– Jo, men det är verkligen! Det är ju jävlar vad man har velat slå dom där. Det har ju varit allting egentligen, ända sen Combine och draften och allting. Man har ju tävlat med dom där. Och nu får man chansen att visa att vi är här för att slåss med dom.

Det får Gästrin och Juniorkronorna redan inför JVM. Man möter Kanada i dubbla träningsmatcher innan jul. Ett perfekt tillfälle att visa den stora guldfavoriten att Sverige är att räkna med.

