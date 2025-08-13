AIK-profilens kritik: ”Att man inte lär sig…”

AIK:s avsked av Eric Norin har fått stor uppmärksamhet på sociala medier.

Nu ger klubbprofilen Mats Ulander sin syn på hanteringen, som påminner om den han själv upplevde 1984.

– Jag känner väldigt mycket för Eric här, säger 71-åringen till hockeysverige.se.

Mats Ulander och Eric Norin. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Tobias Sterner.

När AIK tackade av Eric Norin under tisdagen var huvudpersonen inte riktigt med på noterna. Nyheten delades på sociala medier och inom kort kommenterade spelaren själv att det var första gången han hörde ett tydligt besked från klubben om sin framtid.



– Kul att man fick veta det här. Men tack för min tid, skrev han på Instagram i ett inlägg som senare togs bort.

– Det är bara pinsamt skött, fortsatte Norin senare i en intervju med Expressen om det hela.



En som förstår sig på känslan hos Norin är AIK-profilen Mats Ulander, nu 71 år, som själv fick lämna AIK på ett liknande sätt efter SM-guldet 1984. För hockeysverige.se ger ikonen sin syn på hanteringen av klubben, och menar samtidigt att han lider med Eric.



– Om det är så att han inte har fått information, då är det beklagligt. Jag kan bara gå till mig själv. 1984 efter SM-guldet var det helt tyst. Jag hade spelat tio säsonger i AIK, men det var helt tyst, så jag tänkte ”vad nu då?” Det är ingen som hör av sig, ingenting. Då ringde jag till Per Bäckman som han hette då, tränaren, men han lät lite slingrande på något sätt. Till slut menade han att de skulle satsa på unga spelare. Han tyckte väl att jag var gammal då, när jag var 30 år, säger Ulander och fortsätter:

– Jag känner väldigt mycket för Eric här. Jag förstår inte att man inte lär sig att kommunikation är så jäkla viktigt. Som spelare vill du veta, får jag plats eller inte plats? Någon måste ta det beslutet, sportchefen eller klubben. Jag fick ju gå ut bakdörren (1984). Det var inget tack eller någonting. Det var bara adjö.

Kritisk mot lagbygget: ”Som att bygga upp ett nytt hus”

Ulander lyfter skador, ålder och lön som tre parametrar som kan ha påverkat beslutet från AIK, men anser själv att Norin varit en av de bättre backarna i det hockeyallsvenska laget.



– Jag är lite osäker på hur stark den här truppen är. Målvaktssidan ser bra ut, och några forwards, men det är ganska tunt på vissa platser. Vi måste bygga bakifrån med ett bra försvarsspel. Annars kommer det att bli problem, säger Ulander som samtidigt är kritisk mot den rotation på spelare som nu pågår i den moderna hockeyn.

– Det är som att bygga upp ett nytt hus. Varje år är det 13-14 nya spelare, och det ser ut så i nästan varje klubb idag. Det är så osäkert. Man vet aldrig från år till år hur det blir. Sen ska de ska ju bekanta sig med varandra och de ska ha boende. I Stockholm är det dessutom svårt att få till. Kolla på Karlskoga, de gör ju succé varje år. Hur kan de lyckas? Jo, alla ställer upp kring laget, och de bor nära varandra och umgås privat.



AIK har under onsdagen gått ut med ett officiellt uttalande där de menat att sportchef Lasse Johanssons planer klargjorts för Eric Norins representanter, men i övrigt menar Mats Ulander att kommunikationen från klubben varit undermålig inför 2025/26.



– Den har inte varit särskilt bra. Jag menar, varje klubb måste ju ha en ”webmaster” som sköter hemsidorna. Du måste uppdatera dem varje dag. Det är så jäkla viktigt. Där är Niklas Wikegård bra i Djurgrden. Han lägger upp videor på Instagram och gjorde exempelvis en sommarhälsning från Bosön där de sjöng. Du måste bjuda på dig själv. Fansen är ryggraden.

– Nu sålde AIK mycket säsongskort tack vare framgångarna med Roger, men som sagt, informationen kan bli bättre.



