Via Instagram fick Eric Norin veta att han inte skulle bli kvar i AIK.

Efter kritik mot hanteringen går nu klubben ut med ett officiellt uttalande.

”Sportchef, Lasse Johansson beklagar att vår bild skiljer sig från Erics”

Eric Norin och AIK:s sportchef Lasse Johansson. Foto: Bildbyrån (montage).

AIK:s avsked av Eric Norin fick stor uppmärksamhet under tisdagen. I inlägget på sociala medier, där klubben gick ut med nyheten, kommenterade nämligen spelaren själv att det var första gången han fick höra om det, där via Instagram.



– Kul att man fick veta det här. Men tack för min tid, skrev han och la till ett gult och ett svart hjärta.



Hanteringen har sedan fått stor kritik och i Expressen utvecklade sedan trotjänaren sina känslor.



– Det är bara pinsamt skött, sade han till tidningen.

AIK:s svar: ”Ingen avsikt att negligera”

Nu har AIK gått ut med ett officiellt uttalande där man menar att Norins representant fått besked om att spelaren inte skulle ingå i planerna inför 2025/26.



”Vi vill tacka Eric Norin för hans insats under nio säsonger i AIK Hockey och önskar honom all framgång framöver.



Med anledning av de uppgifter som framkommit i media vill vi klargöra att kommunikationen inför beslutet om att inte förlänga samarbetet med Eric Norin gick via dialog med spelarens representant och sportchef, Lasse Johanssons syn på den dialogen är att det var klargjort att spelaren inte ingick i planerna inför kommande säsong.



Sportchef, Lasse Johansson hade därtill ingen avsikt att negligera Eric och beklagar att vår bild skiljer sig från Erics.



Det är olyckligt och oönskat att parterna inte har samsyn kring hur dialogen sett ut och därav ser klubben tillsammans med sportchef, Lasse Johansson över rutiner och processer för att liknande situationer inte ska uppstå i framtiden.”



Eric Norin kom till AIK för första gången som J18-spelare och lämnar efter totalt 369 matcher i tröjan. En siffra som tar honom upp på en 14:e plats bland spelarna med flest framträdanden i AIK.